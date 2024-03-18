Левандовски после 3:0 с «Атлетико»: «У «Барсы» огромный потенциал. Хотим сделать шаг вперед» 

Теги Барселона Ла Лига Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски высказался после победы над «Атлетико» (3:0) в Ла Лиге.

«Мы провели очень хороший матч, и я рад, что забил и сделал две голевые передачи, но, думаю, было бы еще лучше, если бы мы играли с большей легкостью.

В последние недели мы немного изменили тренировочный процесс, стали заниматься интенсивнее. Физически чувствую себя очень хорошо. 

Мы хотим сделать шаг вперед, мы должны побеждать и играть лучше. Мы знаем, какую игру способны показать, у нас огромный потенциал, отличные и молодые игроки», – сказал форвард «Барселоны».

Гол Феликса, удаление Хави и подъем на второе место. «Барса» легко уложила «Атлетико»

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13 комментариев
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Очень хорош был поляк в этом матче, принёс много пользы, я даже уже и не ожидал от него, что он так может )
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-2
+36
В кои-то веки Лёва напомнил о себе как о Польской машине 💪🏼 мужики так держать,вы можете перевернуть весь сезон с ног на голову !
+35
-6
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Барса приятно удивила.
+8
-1
+7
Ответ Red_Marlboro_
Очень хорош был поляк в этом матче, принёс много пользы, я даже уже и не ожидал от него, что он так может )
Лидер чемпионата по г-п
+7
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Левандовски несомненно прав!
+2
0
+2
Лева а отличной форме , не зря первый на тренировки приходит . Вчера провел один из лучших матчей в сезоне . Надеюсь не последний .
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Вчера Лева показал , что старый конь , иногда , борозды не портит . Барса вчера приятно удивила , команда играла именно как команда , причем без многих ведущих игроков . Разве что Рафиния выбыл из обоимы
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Ответ vaniaEee
Второе место мощный результат, согласен
Не говори хоп - пока не перепрыгнешь
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