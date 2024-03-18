Левандовски после 3:0 с «Атлетико»: «У «Барсы» огромный потенциал. Хотим сделать шаг вперед» 

Роберт Левандовски высказался после победы над «Атлетико» (3:0) в Ла Лиге.

«Мы провели очень хороший матч, и я рад, что забил и сделал две голевые передачи, но, думаю, было бы еще лучше, если бы мы играли с большей легкостью.

В последние недели мы немного изменили тренировочный процесс, стали заниматься интенсивнее. Физически чувствую себя очень хорошо.

Мы хотим сделать шаг вперед, мы должны побеждать и играть лучше. Мы знаем, какую игру способны показать, у нас огромный потенциал, отличные и молодые игроки», – сказал форвард «Барселоны».

Гол Феликса, удаление Хави и подъем на второе место. «Барса» легко уложила «Атлетико»