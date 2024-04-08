Реал Мадрид — Манчестер Сити: прогноз на матч 09.04.2024, Лига чемпионов

После жеребьевки четвертьфинальных поединков Лиги чемпионов вновь стали раздаваться голоса о заговорах и нагретых шарах. В одной половине сетки жребий собрал всех претендентов на победу в турнире, в другой на бумаге команды кажутся слабее. Примерно то же самое было в прошлом году. Но если рассуждать логически, то какая разница где играть с конкретной командой, в четвертьфинале или в финале, все равно нужно побеждать, чтобы выиграть трофей. Тут к тому же два поединка, и ошибку можно исправить. Все это относится к матчу мадридского «Реала» против «Манчестер Сити». Их противостояние постепенно превращается в классику. За последние пять лет в плей-офф они пересекутся уже в четвертый раз. Одно можно сказать точно, болельщиков ждет незабываемое зрелище. Дважды за последние годы верх брал «Реал» и в итоге выигрывал турнир, так же два раза выигрывали британцы, но Кубок взяли только в минувшем сезоне.

«Сити» Пепа Гвардиолы называют командой без слабых мест. Причем с каждым годом происходит неимоверная закалка благодаря сильнейшей конкуренции в английской Премьер-лиге. Если в прошлом году борьбу за титул вели только «Арсенал» и «Манчестер Сити», то теперь к дуэту прибавился «Ливерпуль». Если год назад в марте уже было примерно понятно, что «горожане» титул не упустят, то теперь они только третьи, хоть и с отставанием в одно очко перед перерывом на матчи сборных. В Испании ровно год назад на голову выше всех была «Барселона». Сейчас уже «Реал» создал солидный отрыв, и в какой-то момент команда Карло Анчелотти может поберечь силы. Одно точно, нас ждет футбольный спектакль из двух действий. Матч состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу, начало в 21:45 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (-0,5), ТБ 2,53

Реал Мадрид

За год изменилось многое. Прежде всего состав. Многие в начале сезона удивлялись, а кто, собственно, будет играть у «Реала» нападении. После ухода Карима Бензема пропал наконечник, футболист, который самостоятельно мог решить исход поединка. Подписали Хоселу, но при всем к нему уважении это далеко не равная замена французу. Анчелотти решил играть без номинальных нападающих. Точнее их роль равномерно распределялась среди полузащитников. Атакуют Винисиус Жуниор, Родриго, Браим Диас и Джуд Беллингем, которого не было в команде в прошлом году. Именно этот футболист во многом стал делать разницу.

Перед стартом сезона все говорили о вратарской проблеме. Было очевидно, что Тибо Куртуа если и сможет восстановиться, то только в конце сезона. Мадридцы арендовали Кепу Аррисабалагу, который начал чередовать матчи с номинально вторым голкипером Андреем Луниным, но вскоре украинец твердо забронировал за собой первый номер. По ходу сезона возникли проблемы в обороне, обилие травмированных, но из этой ситуации тренерский штаб тоже вышел с честью. Оборонительные функции взяли на себя игроки других амплуа.

Все это не означает, что «Реал» тоже стал командой без слабых мест, рассказать про них может Диего Симеоне, чей «Атлетико» отобрал у соседей четыре очка в чемпионате. Да и «РБ Лейпциг» Марко Розе показал, что «Реалу» можно навязать свою игру даже в Мадриде. Очень многое будет зависеть от того, в каком состоянии окажется команда перед четвертьфиналом. Впереди перерыв на матчи сборных команд, а затем вплоть до 14 апреля в Примере будет сыгран всего один тур. Результаты последних матчей команды.

Примера. 16.03.2024, «Осасуна» — «Реал Мадрид» — 2 : 4

— 2 : Примера. 10.03.2024, «Реал Мадрид» — «Сельта» — 4 : 0

— «Сельта» — : 0 Лига чемпионов. 06.03.2024, «Реал Мадрид» — «РБ Лейпциг» — 1 : 1

Примера. 02.03.2024, «Валенсия» — «Реал Мадрид» — 2 : 2

Примера. 25.02.2024, «Реал Мадрид» — «Севилья» — 1 : 0

Факты и цифры

«Реал» рекордсмен по количеству титулов в Кубке Европейских чемпионов и Лиге чемпионов — 14

Мадридская команда единственная, которой удавалось завоевать трофей 3 раза подряд с 2016 по 2018 годы

Карло Анчелотти выигрывал со своими командами Лигу Чемпионов 4 раза, он единственный тренер, который выигрывал все топ-5 европейских чемпионатов

Только «Реал» и «Манчестер Сити» на групповом этапе в нынешнем сезоне выиграли все 6 матчей

Манчестер Сити

Прошлогодний триумф в Лиге чемпионов нужно было переварить. Рано или поздно «горожане» смогли бы добиться успеха. Команда шла к нему планомерно, через тернии, обидные поражения, в том числе, от того же «Реала». В 2023 году получился требл, и сразу после посыпались эпитеты про клуб — «великий», «лучший в истории», «неуязвимый» и т.п. После таких побед наступает опустошение. Команда долго втягивалась в нынешний сезон. Впрочем, это не сильно кого-то расстраивало, поскольку для Гвардиолы обычное дело медленно запрягать, чтобы потом весной накатить на финиш и выиграть все и вся.

На этот раз шансы на все и вся по-прежнему сохраняются. Не далее как 16 марта «Манчестер Сити» вышел в полуфинал Кубка Англии, переиграв «Ньюкасл Юнайтед». В Премьер-лиге команда долгое время держалась за спинами лидеров, как опытный велосипедист на треке. Как и в прошлом сезоне, впереди матч с «Арсеналом», который во многом может стать определяющим. Но все это будет уже после паузы на матчи сборных команд.

По сравнению с прошлогодним противостоянием с «Реалом» «Сити» изменились не так сильно. Очевидно, что по-прежнему с Кевином де Брюйне в составе у команды гораздо больше возможностей. Главное, чтобы больше не было никаких травм. Выросла роль Фила Фодена, он превратился в одного из лидеров команды. Отлично показывает себя на левом фланге Жереми Доку. Но насколько стал «Манчестер Сити» сильнее себя годичной давности, тут вопрос. «Реал» стал точно, еще и поэтому противостояние ожидается с большим интересом. Результаты последних матчей команды Пепа Гвардиолы перед вами.

Прогноз на матч Арсенал – Бавария

Кубок Англии. 16.03.2024, «Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2 : 0

АПЛ. 10.03.2024, «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 1 : 1

Лига чемпионов. 06.03.2024, «Манчестер Сити» — «Копенгаген» — 3 : 1

АПЛ. 03.03.2024, «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 3 : 1

Кубок Англии. 27.02.2024, «Лутон Таун» — «Манчестер Сити» — 2 : 6

Факты и цифры

«Манчестер Сити» в прошлом сезоне впервые в своей истории смог выиграть Кубок европейских чемпионов

Команде удалось сразу сделать требл, так как она выиграла Премьер-лигу и Кубок Англии, «Реалу» требл не удавался никогда

Лучший бомбардир нынешнего розыгрыша турнира в команде норвежский нападающий Эрлинг Холанд, на его счету 6 забитых мячей

Лидер среди ассистентов Фил Фоден, на его счету 4 результативные передачи

История личных встреч Реала Мадрид и Манчестер Сити

Впервые команды встретились в 2012 году, конечно же, в Лиге чемпионов, но тогда еще на групповой стадии. У «Манчестер Сити» в ту пору только-только после прихода арабских шейхов стали водиться денежки, и команда регулярно начала принимать участие в главном европейском турнире. С тех пор сыграно 12 матчей. «Горожане» одни из немногих соперников, которые имеют положительный баланс встреч с «Реалом».

Победы «Реал Мадрид» — 4

Победы «Манчестер Сити» — 5

Ничьи — 3

Самая крупная победа «Реал Мадрид» — 4 : 1

Самая крупная победа «Манчестер Сити» — 4 : 0

«Реал», вроде, и отстает всего на одну победу, но если присмотреться внимательнее, то начиная с 2017 года у мадридцев она всего одна в семи матчах. За это время «Манчестер Сити» выигрывал пять раз при одной ничьей. Второй момент, на который нужно обратить внимание, практически всегда матчи команд получаются результативными. Последний раз они забивали меньше двух мячей за игру в 2016 году. Результаты пяти последних матчей команд друг с другом перед вами.

Лига чемпионов. 17.05.2023, «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид» — 4 : 0

— «Реал Мадрид» — : 0 Лига чемпионов. 09.05.2023, «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити» — 1 : 1

Лига чемпионов. 04.05.2022, «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити» — 3 : 1

— «Манчестер Сити» — : 1 Лига чемпионов. 26.04.2022, «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид» — 4 : 3

— «Реал Мадрид» — : 3 Лига чемпионов. 07.08.2020, «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид» — 2 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч Реал Мадрид — Манчестер Сити

В каждой паре четвертьфиналистов букмекеры видят более-менее определенного фаворита, только не в этой. За три недели до первого поединка букмекеры отдают небольшое преимущество гостям. Пусть «Манчестер Сити» и будет проводить перед вылетом в Мадрид сразу три игры подряд в Премьер-лиге, причем, помимо «Арсенала» играть еще и с «Астон Виллой», а за три дня до матча с «Реалом» ехать в Лондон к «Кристал Пэлас». Тем не менее Гвардиола наверняка проведет ротацию и даст отдохнуть ведущим футболистам. Да и в первой игре, как правило, ничего не решается. Тем более играют приблизительно равные по силам команды. BetBoom предлагает следующие коэффициенты

Победа «Реала Мадрид» — 2,95

Ничья — 3,83

Победа «Манчестер Сити» — 2,37

Карло Анчелотти должен понимать, что перед ответной игрой нужен хотя бы небольшой задел. Правда, если вспоминать прошлый сезон, то там не помог бы и задел в три мяча. В любом случае «Реал» будет атаковать на правах хозяев, и есть надежда, что к тому времени встанут в строй игроки обороны. Пока надежностью она похвастать может не всегда. Можно поставить на тотал больше и победу хозяев с минимальным преимуществом.

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