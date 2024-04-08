Реал Мадрид – Манчестер Сити где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига чемпионов УЕФА 9 апреля
Во вторник, 9 апреля, сыграют Реал Мадрид и Манчестер Сити в первом матче четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
- Смотрите матч бесплатно на «Кинопоиске» в эфире Матч ТВ по промокоду SPORTS2024
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ или Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Реал Мадрид – Манчестер Сити
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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Прогноз на матч Реал – Манчестер Сити
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