Реал Мадрид – Манчестер Сити где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига чемпионов УЕФА 9 апреля

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Футбол

Во вторник, 9 апреля, сыграют Реал Мадрид и Манчестер Сити в первом матче четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА.

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Во сколько играют Реал Мадрид – Манчестер Сити

  • Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Реал – Манчестер Сити

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