Арсенал — Бавария: прогноз на матч 9 апреля 2024, Лига чемпионов, четвертьфинал

«Арсенал» впервые за 14 лет вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов и попал на «Баварию», которой проиграл три последние матча в турнире с одинаковым счетом 1:5. Первый матч в противостоянии пройдет 9 апреля в Лондоне на поле стадиона «Эмирейтс». Начало встречи в 23:00 по московскому времени.

«Канониры» не только получили статус фаворита домашнего матча, но и всего противостояния в целом. На проход «Арсенала» в полуфинал коэффициент 1,80 и 2,08 на выход «Бавария» в следующую стадию. Учитывая провальный сезон мюнхенского клуба, у «Арсенала» есть шансы на проход в полуфинал Лиги чемпионов.

В общей сложности команды сыграли 14 матчей и 12 из них пришлись на Лигу чемпионов. В рамках главного еврокубка у «Баварии» 7 побед, у «Арсенала» 3 победы и дважды клубы играли вничью. Последний раз в турнире команды играли в сезоне 2016/2017 на стадии 1/8 финала. «Бавария» победила 5:1 дома и 5:1 на выезде. Разница голов в 12 играх турнира 27:13 в пользу немецкой команды. На домашней арене «канониры» оказывают сопротивление и у «Баварии» нет столь серьезного превосходства по победам. В шести встречах три победы у «Баварии», ничья и две победы «Арсенала» при разнице голов 12:7.

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Рекомендованная ставка: гол «Баварии», «обе забьют — да», ТБ2,5.

Арсенал

В плей-офф Лиги чемпионов «Арсенал» прошел «Порту». Команды обменялись домашними победами со счетом 1:0. Первый матч прошел в Порту, второй в Лондоне. При поддержке домашних трибун «канониры» оказались сильнее в серии пенальти 4:2.

На групповой стадии турнира у столичного клуба были соперниками ПСВ, «Ланс» и «Севилья». По итогам групповой стадии «канониры» дома обыграли ПСВ 4:0, «Севилью» 2:0 и «Ланс» 6:0. На выезде у «Арсенала» ничья 1:1 с ПСВ, победа 2:1 над «Севильей» и поражение 1:2 «Лансу». Разница голов на групповой стадии 16:4. Меньше пропустил только «Реал Сосьедад».

Последний раз команда играла в Лиге чемпионов в сезоне 2016/2017, когда в 1/8 финала уступила «Баварии». Лучший результат в истории команды — выход в финал в 2006 году, когда на «Стад Де Франс» в Париже «канониры» проиграли «Барселоне» 1:2.

В еврокубках «Арсенал» последний раз играл в финале в 2019 году, когда в Лиге Европы уступил «Челси» 1:4.

Интересные факты по игре «Арсенала» в Лиге чемпионов:

«Арсенал» не пропускает в 4 домашних встречах;

«Арсенал» выиграл первый тайм в 4 домашних играх;

В 4 матчах «Арсенал» пропускает от «Баварии» во втором тайме;

В 4 домашних играх «Арсенал» забивает до перерыва;

В 8 из 10 домашних играх как минимум одна команда не забивает.

Букайо Сака стал самым результативным в «Арсенале». На счету форварда 3 гола и 4 голевые передачи. На втором месте Габриэль Жезус с 4+2. Третьим идет автор гола в плей-офф Леандро Троссард. Всего у нападающего 3 гола и 1 голевая передача. По 2+2 набрали Мартин Эдегор и Габриэл Мартинелли.

Бавария

В плей-офф Лиги чемпионов «Бавария» прошла «Лацио», при этом проиграла в первой игре. В Риме «орлы» были сильнее 1:0, благодаря голу Чиро Иммобиле с пенальти. Второй матч пропускал Дайо Упамекано, который заработал удаление в первой встрече. На домашней арене «Бавария» еще до перерыва решила минимальную задачу, забив дважды. Голы на счету Харри Кейна и Томаса Мюллера. Во втором тайме Кейн оформил дубль.

Соперниками «Баварии» на групповой стадии стали «Копенгаген», «Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед». Немецкий клуб потерял очки всего в одной встрече: пять побед и ничья. Разница голов 12:6. Дома «Бавария» сыграла 0:0 с «Копенгагеном», 2:1 с «Галатасараем» и 463 с «Манчестер Юнайтед». На выезде немецкая команда обыграла всех оппонентов: «Манчестер Юнайтед» 1:0, «Галатасарай» 3:1 и «Копенгаген» 2:1.

На стадии ¼ финала команда не может пройти дальше в трех сезонах подряд, после того как в розыгрыше 2019/2020 стала победителем. Последний раз до четвертьфинала команда не добиралась в розыгрыше 2018/2019, в котором победителем стал «Ливерпуль». «Красным» «Бавария» и проиграла в 1/8 финала.

«Бавария» делит второе место с «Миланом» по количеству выходов в финал Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов. Команды добирались до решающей стадии 11 раз. У «Баварии» 6 побед и 5 поражений, у «Милана» 7 побед и 4 поражения. Лидирует в рейтинге мадридский «Реал» с 14 титулами и 17 финалами.

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Интересные факты по игре «Баварии» в Лиге чемпионов:

«Бавария» победила в 6 из 8 матчах;

«Бавария» забивает «Арсеналу» во втором тайме в 4 играх;

В 4 последних играх как минимум одна команда не забивает;

«Бавария» не проигрывает в турнире в 22 из 25 матчах;

«Бавария» победила в 20 из 25 гостевых матчах.

Харри Кейн второй бомбардир турнира с 6 голами, столько же голов у Эрлинга Холанда, Килиана Мбаппе, Антуана Гризманна. Лидирует в рейтинге Люк Де Йонг из ПСВ с 8 мячами. Всего у Кейна в турнире 6 голов и 3 голевые передачи. На втором месте в команде Джамал Мусиала и Матис Тель, у которых 2+1. Три балла результативности и у Лероя Сане, у него 1+2.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов Арсенал — Бавария

На расклад сил в противостоянии сильное влияние оказали результаты команд в национальных чемпионатах. «Арсенал» идет в лидирующей группе АПЛ и продолжает борьбу за чемпионство в компании с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». «Канониры» самая результативная команда чемпионата. В АПЛ на домашней арене «канониры» обыграли и «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

«Бавария» уже вылетела из Кубка Германии и проиграла «Лейпцигу» в матче за суперкубок страны. В Бундеслиге шансы на чемпионство призрачные. «Байер» имеет фору в 10 очков за 12 туров до конца чемпионата. Единственное в чем лидирует команда — количество забитых мячей. «Бавария» самая результативная в турнире. Если команда не выиграет Лигу чемпионов, то рискует впервые за 10 лет остаться без трофеев в сезоне.

Коэффициенты на матч «Арсенал» — «Бавария» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Арсенала» — 2,02;

Ничья — 3,80;

Победа «Баварии» — 3,70;

ТБ2,5 — 1,74;

ТМ2,5 — 2,17;

«Обе забьют — да» — 1,65;

«Обе забьют — нет» — 2,24.

Судьбу противостояния решит ответный матч, который пройдет в Мюнхене. Как показали результаты каждой из команд в 1/8 финала, поражение в первой игре еще не лишает шансов на проход дальше. В матче сыграют две самые результативные команды АПЛ и Бундеслиги. Гол «Баварии» на выезде имеет реальные перспективы. На ИТБ0,5 «Баварии» коэффициент 1,36. За мюнхенцев играет Харри Кейн отметившийся 37 голами и 10 голевыми передачами в 34 играх. Для Кейна, как экс-игрока «Тоттенхэма» противостояние с «Арсеналом» принципиальное. В первом матче «Арсенал» имеет все шансы на победу, но в целом гости смотрятся предпочтительнее, так как для них это единственный турнир с перспективами на титул. Для ставки на это матч можно выбрать ТБ2,5 и «обе забьют — да» с коэффициентами 1,74 и 1,65 по линии букмекерской конторы BetBoom.

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