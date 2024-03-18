У Мбаппе 453 (323+130) голевых действия в 432 матчах за «Монако», «ПСЖ» и сборную Франции

Теги ПСЖ Монако Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Монпелье Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе поучаствовал более чем в 450 голах за карьеру.

Форвард «ПСЖ» отметился хет-триком и результативной передачей в матче с «Монпелье» (6:2) в Лиге 1.

Теперь на счету 25-летнего футболиста 323 гола и 130 ассистов за 432 матча в составе парижан, «Монако» и сборной Франции.

Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь.

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28 комментариев
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Не знаю кто в итоге будет круче, он или Холанд, но то, что Мбаппе более разносторонний и интересный игрок (для меня) это факт.
+13
-2
+11
Интересно какая будет результативность в Испании.
+6
-1
+5
Ответ Алексей Смолин
Увидеть бы твое лицо после матча барси Псж с Мбамппе 🤣🤣😂
Какое лицо? После слива он как обычно сольеться из спортса на неделю, а в случае выигрыша будет скакать по всем комментам и писать «хейтеры лицо»
+5
0
+5
Ответ 44ndfwwgbr
Интересно какая будет результативность в Испании.
Плюс минус такая же, он зверюга что бы не говорили про него.
+5
-1
+4
6-2, знакомый счет😏
+17
-14
+3
В 25 лет, космос 🪐
+3
-1
+2
Талантливый парень
+3
-1
+2
Ответ vtsch4svws
В 1/4 лч будет 0+0
В прошлый приезд на Камп ноу трешку отгрузил, помнится
+6
-4
+2
Ответ Алексей Смолин
4:0 знакома?😂 5 побед подряд Реала знакома 🤣🤣😂😂
4:0 знакомо да, не раз так реал обыгрывали 😂
+4
-2
+2
Ответ BZB
Объективную силу Мбаппе можно увидеть только если он начнет играть за клуб АПЛ.
Если это будет Сити, то будет колотить еще больше, чем в Париже.
Его объективная сила очевидна: голеадор уровня Холланда, но существенно сильнее в части созидание, дриблинга и даже движения (норвежец умеет нереально открыться и поймать момент, но француз при этом умеет банально создавать пространство и выигрышные позиции партнерам).
На мой субъективный взгляд, очень похожая ситуация у них с противостоянием Месси и Роналду: все что о голах оба делали лучше всех в мире, но во всех остальном аргентинец был существенно лучше.
+2
0
+2
Ответ vtsch4svws
Напомни мне защиту того матча Вопрос закрыт
это не проблемы Мбаппе
+3
-2
+1
Ответ rigobersong
6-2, знакомый счет😏
Увидеть бы твое лицо после матча барси Псж с Мбамппе 🤣🤣😂
+11
-10
+1
Объективную силу Мбаппе можно увидеть только если он начнет играть за клуб АПЛ.
+1
-1
0
А если Мбаппе выиграет ЛЧ - не захочет ли он остаться?
Фанатам Реала я бы пожелал желать Мбаппе скорейшего вылета из ЛЧ)
0
0
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Ответ neoline099
Не знаю кто в итоге будет круче, он или Холанд, но то, что Мбаппе более разносторонний и интересный игрок (для меня) это факт.
Все бы ок, но все это на уровне чемпионата Франции.
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