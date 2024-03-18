У Мбаппе 453 (323+130) голевых действия в 432 матчах за «Монако», «ПСЖ» и сборную Франции

Килиан Мбаппе поучаствовал более чем в 450 голах за карьеру.

Форвард « » отметился хет-триком и результативной передачей в матче с « » (6:2) в Лиге 1.

Теперь на счету 25-летнего футболиста 323 гола и 130 ассистов за 432 матча в составе парижан, « » и сборной Франции.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.