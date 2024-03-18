У Мбаппе 453 (323+130) голевых действия в 432 матчах за «Монако», «ПСЖ» и сборную Франции
Килиан Мбаппе поучаствовал более чем в 450 голах за карьеру.
Форвард «ПСЖ» отметился хет-триком и результативной передачей в матче с «Монпелье» (6:2) в Лиге 1.
Теперь на счету 25-летнего футболиста 323 гола и 130 ассистов за 432 матча в составе парижан, «Монако» и сборной Франции.
Его объективная сила очевидна: голеадор уровня Холланда, но существенно сильнее в части созидание, дриблинга и даже движения (норвежец умеет нереально открыться и поймать момент, но француз при этом умеет банально создавать пространство и выигрышные позиции партнерам).
На мой субъективный взгляд, очень похожая ситуация у них с противостоянием Месси и Роналду: все что о голах оба делали лучше всех в мире, но во всех остальном аргентинец был существенно лучше.
Фанатам Реала я бы пожелал желать Мбаппе скорейшего вылета из ЛЧ)