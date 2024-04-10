ПСЖ – Барселона где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига чемпионов УЕФА 10 апреля
В среду, 10 апреля, сыграют ПСЖ и Барселона в первом матче четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
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Во сколько играют ПСЖ – Барселона
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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