ПСЖ – Барселона где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига чемпионов УЕФА 10 апреля

В среду, 10 апреля, сыграют ПСЖ и Барселона в первом матче четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА.

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Во сколько играют ПСЖ – Барселона

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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