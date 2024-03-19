Конте – один из главных кандидатов «Баварии» на замену Тухелю. Тренер хочет поработать в Серии А (La Repubblica)

Теги Бавария Штутгарт высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия бундеслига Германия Антонио Конте Роберто Де Дзерби Брайтон Рубен Аморим Себастиан Хенесс Футбол

Антонио Конте может возглавить «Баварию».

Ранее стало известно, что главный тренер мюнхенцев Томас Тухель покинет клуб по окончании сезона. 

Как сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Repubblica, одним из главных кандидатов на замену немецкому специалисту является Антонио Конте. «Бавария» связывалась с ним несколько месяцев назад и скоро, вероятно, сделает это снова. Считается, что переговоры будут сложными. 

Итальянский тренер предпочитает поработать в Серии А, но крупное предложение немецкого клуба может заинтересовать его. 

Последним клубом Конте был «Тоттенхэм», из которого он ушел весной 2023 года. 

Отмечается, что в шорт-лист «Баварии» также входят главный тренер «Брайтона» Роберто Де ДзербиСебастиан Хенесс из «Штутгарта» и Рубен Аморим из «Спортинга».

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61 комментарий
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Ну с этим товарищем Бавария 34 матча выиграет в Бундеслиге и вылетит в ЛЧ от Копенгагена
+124
-2
+122
Из заголовка понял, что Бавария в серии А
+61
0
+61
Ответ Ноу криминалити
Ну с этим товарищем Бавария 34 матча выиграет в Бундеслиге и вылетит в ЛЧ от Копенгагена
и то лишь в первый сезон
+34
-1
+33
Я так понял Баварии надоело просто так доминировать
Нужно усложнять. Типа как трюк на мотыке "смотри без рук еду"
+34
-2
+32
А можно не надо?
+15
0
+15
Ответ м м
Конте уходит всегда со скандалом. Надо это Баварии?
Бавария сама сейчас становится всё более скандальной биомассой)
+11
-2
+9
Ответ rude.
Я так понял Баварии надоело просто так доминировать Нужно усложнять. Типа как трюк на мотыке "смотри без рук еду"
😆😆
+5
0
+5
Конте уходит всегда со скандалом. Надо это Баварии?
+6
-1
+5
Бавария после того, как убрала Нагельсманна зачем-то, топит себя и топит
+4
0
+4
Похоже хотят поставить на место зарвавшихся игроков.
+3
0
+3
Для Баварии не тот это тренер, ой не тот
+3
0
+3
тренер хороший но конфликтный
+2
0
+2
Ответ Ноу криминалити
Ну с этим товарищем Бавария 34 матча выиграет в Бундеслиге и вылетит в ЛЧ от Копенгагена
вообще не представляю его там
+2
0
+2
Интересно было бы посмотреть на автобус в исполнении Баварии против какого-нибудь Дармштадта. Или игру в 5 защитников, 4 опорника и одного Кейна в атаке.
+2
0
+2
Как раз в Байер ему можно. Тут статья была, что он с чемпионскими командами никогда не работал, только с кризисными, поэтому неплохо бы попробовать что-то новое, удержаться же сложнее, поэтому и вызов ему будет серьёзный. Ну а в ЛЧ да, будет вылет от Копенгагена, как тут уже написали, ну там Байеру вряд ли принципиально от кого вылетать
+2
0
+2
Конте практически всегда не дорабатывает контракт и уходит с большой неустойкой.
Его можно нанимать только по схеме 1+1+1 )))
+2
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Бавария и Конте будет гремучая смесь :)
+2
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+2
С Хаби Алонсо не договорились, что ли? Антоше будет лучше в Ювентус вернуться, пожалуй.
+2
0
+2
Можно Юрана рассмотреть, раз такое дело.
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Ответ Burel
и то лишь в первый сезон
И в последний
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Тренер на сезон но титулы вернёт.
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Мне кажется, Конте, несмотря на кратковременные успехи в Англии, всё-таки тренер для внутритальянского использования.
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Ювентус самый реальный вариант, или Милан
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Ого! В Байерне готовы тратить деньги!?))
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А зачем он Баварии? Конте хорош во внутренних турнирах, но в Европе он никакой. Бавария может и без него выиграть лигу в следующем году, поскольку Байер, скорее всего, эксперимент на один раз, как Наполи прошлогодний.
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Тоесть на ЛЧ вообще болт забить решили? Совет директоров или их помошники хоть гуглом пользоваться умеют, чтобы просто за пару минут статистику выступлений глянуть?
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Ответ tverd1
Конте не дешевый специалист. Кто ему сможет такие деньги в серии А платить? Допустим смена тренера необходима Милану, но им он не по карману. Наполи не подходит стилистически, под его схемы нет исполнителей. С Ювентусом я так понимаю у него все порвто-разорвато. У Ромы вроде как появился Де Росси. Лацио??? Но расщедрится ли Лоттито? Фиорентина только если Итальяно уйдет в Наполи или Лацио, но туда Конте сам не пойдет если те каким то чудом не залетят в зону ЛЧ.
Это да, но ведь можно, условно говоря, объявить свои требования по зарплате в 15 млн. в год и три года потом ждать и так и не дождаться. А можно согласиться на пять и три года тренировать, получив реальные деньги.
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Ответ Сергей Иванов
В серии А зарплату Конте могут потянуть только Ювентус и Интер, какие Лацио и Фиорентины 🤦‍♂️
Не хочу разрушать твой мир, но у Фиорентины один из самых богатых владельцев в серии А. А учитывая положительное трансферное сальдо за прошлый сезон его ни чего не останавит сделать предложение от которого нельзя отказаться и здесь уже фактор, а нужно ли это Конте.
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Ответ Сергей Иванов
Понятно, но в Фиорентину сам Конте не пойдёт
Ну допустим если Фиорентина совершит чудо и вскочит в зону ЛЧ или выиграет лигу конференций. И ему обещают усилить состав игроками которых он выберет, то он бы наверное подумал.
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Ответ Ноу криминалити
Ну с этим товарищем Бавария 34 матча выиграет в Бундеслиге и вылетит в ЛЧ от Копенгагена
Ахаха)) точно, так и будет))
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