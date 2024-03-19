Конте – один из главных кандидатов «Баварии» на замену Тухелю. Тренер хочет поработать в Серии А (La Repubblica)
Антонио Конте может возглавить «Баварию».
Ранее стало известно, что главный тренер мюнхенцев Томас Тухель покинет клуб по окончании сезона.
Как сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Repubblica, одним из главных кандидатов на замену немецкому специалисту является Антонио Конте. «Бавария» связывалась с ним несколько месяцев назад и скоро, вероятно, сделает это снова. Считается, что переговоры будут сложными.
Итальянский тренер предпочитает поработать в Серии А, но крупное предложение немецкого клуба может заинтересовать его.
Последним клубом Конте был «Тоттенхэм», из которого он ушел весной 2023 года.
Отмечается, что в шорт-лист «Баварии» также входят главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби, Себастиан Хенесс из «Штутгарта» и Рубен Аморим из «Спортинга».
Нужно усложнять. Типа как трюк на мотыке "смотри без рук еду"
Его можно нанимать только по схеме 1+1+1 )))