Роналду пропустит матч Португалии со Швецией. Он отдыхает в Саудовской Аравии вместе с семьей

Криштиану Роналду пропустит матч Португалии со Швецией.

Главный тренер португальцев не включил 39-летнего нападающего « » в состав на домашний товарищеский матч против шведов, который состоится 21 марта.

При этом должен присоединиться к команде перед гостевым товарищеским матчем против Словении (26 марта).

Сейчас он находится в небольшом отпуске, который проводит в Саудовской Аравии вместе с семьей.

Роналду является мировым рекордсменом по количеству голов за сборные. Он забил 128 голов в 205 играх за Португалию с момента своего дебюта в 2003 году.