Роналду пропустит матч Португалии со Швецией. Он отдыхает в Саудовской Аравии вместе с семьей
Криштиану Роналду пропустит матч Португалии со Швецией.
Главный тренер португальцев Роберто Мартинес не включил 39-летнего нападающего «Аль-Насра» в состав на домашний товарищеский матч против шведов, который состоится 21 марта.
При этом Криштиану должен присоединиться к команде перед гостевым товарищеским матчем против Словении (26 марта).
Сейчас он находится в небольшом отпуске, который проводит в Саудовской Аравии вместе с семьей.
Роналду является мировым рекордсменом по количеству голов за сборные. Он забил 128 голов в 205 играх за Португалию с момента своего дебюта в 2003 году.
8 человек не поедут играть со шведами, но спортс естественно не напишет про это ради наброса)
Роналду тогда получил липовый ЗМ за это.
Роналду не раз и не два забивал топ сборным, топ клубам. Ставить под сомнение его футбольные скиллы значит выставить себя недалёким
Аргентина не могла играть с сильными, потому что сильные играют в отборочных играх за выход на турнир, поэтому остается играть только с теми, кто о турнирах не слышал. Месси вообще не при чем.
че по дворовому футболу, 🤡?)