Роналду пропустит матч Португалии со Швецией. Он отдыхает в Саудовской Аравии вместе с семьей

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Словении по футболу Сборная Швеции по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес товарищеские матчи (сборные) Футбол

Криштиану Роналду пропустит матч Португалии со Швецией.

Главный тренер португальцев Роберто Мартинес не включил 39-летнего нападающего «Аль-Насра» в состав на домашний товарищеский матч против шведов, который состоится 21 марта. 

При этом Криштиану должен присоединиться к команде перед гостевым товарищеским матчем против Словении (26 марта).

Сейчас он находится в небольшом отпуске, который проводит в Саудовской Аравии вместе с семьей. 

Роналду является мировым рекордсменом по количеству голов за сборные. Он забил 128 голов в 205 играх за Португалию с момента своего дебюта в 2003 году.

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60 комментариев
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Швеция это вам не Люксембург. Здравое решение от Кришти
+97
-27
+70
Зовите этого монстра на матчи - Люксембурга,Сан-Марино,Литвы. Не стоит мелочиться на шведах ))
+63
-18
+45
Ответ Leon Petov
Комментарий скрыт
Смешно, когда фанаты Роналду приводят пример с Кюрасао. К твоему сведению, Месси с ними сыграл всего 1 раз. А сколько Роналду сыграл против Люксембурга, Сан-Марино, Литвы, Кипра и т. д.?
+39
-11
+28
Ответ Илья Мурашов
Смешно, когда фанаты Роналду приводят пример с Кюрасао. К твоему сведению, Месси с ними сыграл всего 1 раз. А сколько Роналду сыграл против Люксембурга, Сан-Марино, Литвы, Кипра и т. д.?
Полагаю, больше 50 раз)
+19
-5
+14
Ответ Leon Petov
Комментарий скрыт
У кого то за 5 чм 0+0 в плей офф, вот это я понимаю - "Король" 💪 сиууууу
+17
-4
+13
Ответ Приятного Покура
Зовите этого монстра на матчи - Люксембурга,Сан-Марино,Литвы. Не стоит мелочиться на шведах ))
Капитан « Аль -Насра» — один из восьми игроков — Диогу Далота , Жоау Канселу , Данило Перейры , Отавиу , Рубена Невеша , Витиньи и Жоау Феликса — которые исключены на игру на этой неделе в Гимарайнше.

8 человек не поедут играть со шведами, но спортс естественно не напишет про это ради наброса)
+17
-5
+12
Ответ as009595@icloud.com
А помните Швецию с пиковым Ибрагимовичем в стыковых Португалия прошла только благодаря Роналду? В первом матче, в конце единственный гол забил Роналду, во ответном шведы вели 2-1 благодаря дублю Златана, но Роналду в оставшиеся 20 минут забил еще два и принес португальцам победу 3-2, а сам хет-трик в итоге, фантастически сыграли и Златан и Криштиану,
Да, помним.
Роналду тогда получил липовый ЗМ за это.
+20
-8
+12
Ответ as009595@icloud.com
А помните Швецию с пиковым Ибрагимовичем в стыковых Португалия прошла только благодаря Роналду? В первом матче, в конце единственный гол забил Роналду, во ответном шведы вели 2-1 благодаря дублю Златана, но Роналду в оставшиеся 20 минут забил еще два и принес португальцам победу 3-2, а сам хет-трик в итоге, фантастически сыграли и Златан и Криштиану,
Что значит ТОЛЬКО благодаря Роналду? Матч проходил 1 на 1 ?
+23
-11
+12
Ответ QWertY
Швеция это вам не Люксембург. Здравое решение от Кришти
А помните Швецию с пиковым Ибрагимовичем в стыковых Португалия прошла только благодаря Роналду? В первом матче, в конце единственный гол забил Роналду, во ответном шведы вели 2-1 благодаря дублю Златана, но Роналду в оставшиеся 20 минут забил еще два и принес португальцам победу 3-2, а сам хет-трик в итоге, фантастически сыграли и Златан и Криштиану,
+37
-25
+12
Ответ Приятного Покура
Зовите этого монстра на матчи - Люксембурга,Сан-Марино,Литвы. Не стоит мелочиться на шведах ))
В чём прикол писать о Люксембургах не пойму.
Роналду не раз и не два забивал топ сборным, топ клубам. Ставить под сомнение его футбольные скиллы значит выставить себя недалёким
+21
-14
+7
Ответ Audi
Швеция? - нее, я к Словении подтянусь
и ведь вас такие же поехавшие дети еще и плюсуют... господи
+10
-3
+7
Швеция? - нее, я к Словении подтянусь
+17
-10
+7
Ответ Leon Petov
Комментарий скрыт
А забивать в финале ЧМ вообще не про Роналду. Сууууиии
+7
-2
+5
Ответ Audi
Комментарий удален модератором
От Авейру научились.. Тот постоянно считает чужие голы, трофеи и прочее.. Правда, по ЗМ и ЗБ бросил уже считать.. Со счёта сбился.. А-ха-ха-ха.. 😀🤭😂
+6
-3
+3
Ответ fussballer
Дал фору Месси.
чемпиону миру ,Месси он дал фору))))
+3
0
+3
Ответ Leon Petov
Капитан « Аль -Насра» — один из восьми игроков — Диогу Далота , Жоау Канселу , Данило Перейры , Отавиу , Рубена Невеша , Витиньи и Жоау Феликса — которые исключены на игру на этой неделе в Гимарайнше. 8 человек не поедут играть со шведами, но спортс естественно не напишет про это ради наброса)
была бы это Литва Люксембург он бы поехал старику нвбивать
+2
0
+2
Если будет пендель есть варианты)
+4
-2
+2
Ответ Audi
Швеция? - нее, я к Словении подтянусь
вы нынешнюю сборную Швеции вообще видели? Они от Азербайджана 0-3 нынче отлетают в очных играх и из квалификаций не выходят, а Словения уверенно вышла из своей группы набрав 22 очка на ровне со сборной Дании, словенцы нынешнюю сборную Швеции не почувствуют
+9
-7
+2
Ответ Цель в цель
интересно, чего испугался бессмертный?
Он просто побоялся, что не сможет забить крепкой команде, был бы Лихтенштейн, обязательно играл бы
+2
0
+2
Ответ as009595@icloud.com
А помните Швецию с пиковым Ибрагимовичем в стыковых Португалия прошла только благодаря Роналду? В первом матче, в конце единственный гол забил Роналду, во ответном шведы вели 2-1 благодаря дублю Златана, но Роналду в оставшиеся 20 минут забил еще два и принес португальцам победу 3-2, а сам хет-трик в итоге, фантастически сыграли и Златан и Криштиану,
Это тот матч, за который ему ЗМ дали, а Рибери прокатили?
+7
-5
+2
Ответ Макс Фет
открою тебе секрет, тех кто хейтит и Роналду и Месси, адекватные болельщики всех вас считают смешными
Где в моих словах хоть капля хейта?
+3
-2
+1
Ответ Holy Diver
Комментарий удален модератором
Самое отсталое мнение. Другие делают и я буду.
+2
-1
+1
Ответ Leon Petov
Товарищеские матчи Аргентины перед ЧМ-22: ОАЭ, Ямайка, Гондурас, Эстония. После ЧМ: Кюрасао, Панама, Австралия, Индонезия 8 матчей с "топ-соперниками"
Не только Аргентина играла со слабыми командами, но и другие. Посмотри на соперников бразильцев: Гана, Сенегал и т. д.

Аргентина не могла играть с сильными, потому что сильные играют в отборочных играх за выход на турнир, поэтому остается играть только с теми, кто о турнирах не слышал. Месси вообще не при чем.
+4
-3
+1
Ответ Асхат Мусин
Он просто побоялся, что не сможет забить крепкой команде, был бы Лихтенштейн, обязательно играл бы
))))))))...
+1
0
+1
"... При этом Криштиану должен присоединиться к команде перед товарищеским матчем против Словении". Кто бы сомневался.
+14
-13
+1
Ответ Илья Мурашов
"... При этом Криштиану должен присоединиться к команде перед товарищеским матчем против Словении". Кто бы сомневался.
Чел сверху думает, что нынешняя Швеция сильнее Словении 🤡
+3
-2
+1
Комментарий удален пользователем
Его никто и вызывать не собирался
+2
-2
0
Его никто и вызывать не собирался
+2
-2
0
Ответ eraser2
Понятное дело. Куда после арабского дворового футбола в сборную?))
Подписан : МЛС

че по дворовому футболу, 🤡?)
+2
-2
0
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