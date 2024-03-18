«Ювентус» не планирует увольнять Аллегри в том числе из-за крупной компенсации. На тренера и штаб тратят 20 млн евро в год

Теги Ювентус серия А Италия Лига чемпионов УЕФА отставки Массимилиано Аллегри деньги Футбол

Массимилиано Аллегри вряд ли будет отправлен в отставку в этом сезоне.

Как сообщает Calciomercato, несмотря на неудачи в последних играх, у главного тренера все еще есть возможность сохранить работу.

Одной лишь победы в Кубке Италии будет недостаточно, необходимо существенное улучшение уровня игры и результатов, возвращение к тому, что происходило в первой половине сезона.

При этом Аллегри пока выполняет поставленную на сезон задачу – попасть в Лигу чемпионов. Команда идет на 3-м месте.

Также одной из причин, по которой на данный момент вариант с увольнением 56-летнего специалиста не рассматривается, называется крупная компенсация, которая будет ему положена. На тренера и его штаб клуб ежегодно тратит около 20 млн евро (с учетом налогов).

В то же время отмечается, что попадание в Лигу чемпионов и на клубный ЧМ сделают выплату компенсации финансово приемлемой.

Контракт Аллегри с «Ювентусом» рассчитан до лета 2025 года.

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24 комментария
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Хз как это работает, что Пирло после первого же сезона (победы в Кубке и Суперкубке) выперли сразу, а тренера, при котором футбола вообще нет и 0 трофеев за 2 сезона - держат как родного

Лучше б дали Пирло поработать за меньшую ЗП, чем держать на тренерском мостике олдскул за 20 млн
+28
-3
+25
Аллегри настоящий милфхантер. Так доить "старую синьору"
+17
-2
+15
Ответ KataDiaz
Блин не пойму руководство юве и милана, почти никак не укрепляя состав на что они рассчитывают, идут 2 и 3 после Интера это максимум чего могут добиться их тренера, с ЛЧ МИЛАНУ не повезло с группой и то вышли в ЛЕ и уже в 1/4, ну придет Конте, так он же с тем, что есть работать не будет, дайте Пиоли бюджет Конте и он выйдет из группы и поборется за скудетто, то же самое и Макс.
Пиоли из без бюджета титул взял с Миланом, Максу и 10 бюджетов дай будет ватакат.
+11
-1
+10
Ответ FIFA World Cup
Хз как это работает, что Пирло после первого же сезона (победы в Кубке и Суперкубке) выперли сразу, а тренера, при котором футбола вообще нет и 0 трофеев за 2 сезона - держат как родного Лучше б дали Пирло поработать за меньшую ЗП, чем держать на тренерском мостике олдскул за 20 млн
Пирло получал 1,5 ляма, и контракт на год максимум оставался у него, убрать его было несложно. Но вот этого паразита тупо третий год терпят из-за того, что нет денег на увольнение. Ну и верят в какое-то чудо каждый раз, будто разобранная команда вдруг заиграет в комбинационный футбол, а Аллегри придумает нечто иное, кроме низкого блока и рандомных прострелов и навесов в расчёте на то, что кто-то подставит свою корягу, а потом вся команда отойдёт назад оберегать достигнутое преимущество.
+11
-1
+10
Блин не пойму руководство юве и милана, почти никак не укрепляя состав на что они рассчитывают, идут 2 и 3 после Интера это максимум чего могут добиться их тренера, с ЛЧ МИЛАНУ не повезло с группой и то вышли в ЛЕ и уже в 1/4, ну придет Конте, так он же с тем, что есть работать не будет, дайте Пиоли бюджет Конте и он выйдет из группы и поборется за скудетто, то же самое и Макс.
+6
-3
+3
До конца сезона доработает, думаю. А там сайонара детка!
+4
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+3
Аллегри должен вывести Юве в ЛЧ, чтоб у боссов появились деньги на его увольнение? Ну теперь понятно, почему такие печальные результаты. 😄
+4
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так вы одного не понимаете.
Аллегри взяли из-за того, что он наверно ед кто согласился и зтех, кто может дать результат. когда в Юве все плохо. Иначе бы не брали.
Сейчас период, когда старики уже ничего дать не могут, а молодые ничего не оказывают. А Клопы и Пепы единственные, и много требуют сразу.
+3
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+2
Нормально физрук надул юве.Такой контракт выбил за прошлые заслуги,в этом плане он победил
+3
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Легенда должна оставаться
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Кто-то сомневался?!))
+2
-1
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Аллегри, Щесны и еще пол команды гнать! Но трусливое руководство конечно же ничего не будет менять. Чтоб покрыть убытки продадут лидеров и Юве опять середняк, как 10 лет назад
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Ответ Dzhansug Bukiya
Как компенсация может быть огромной, если у него 4 месяца по контракту осталось? Как раз таки сейчас и надо нагнать, когда это дешево обойдется
У него контракт до 30 июня 2025 года.
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Ответ Dzhansug Bukiya
Как компенсация может быть огромной, если у него 4 месяца по контракту осталось? Как раз таки сейчас и надо нагнать, когда это дешево обойдется
Контракт Аллегри с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2025 года.
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Ответ munchen_fest
Ну хз, Аллегро в свое время имея самый большой бюджет нормальные результаты показывал с Юве же...
Так он и с Миланом брал, проблема в том что это было давно, футбол изменился, а он нет. Всё на старых методичках пытается выехать.
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Ответ Evgeny Trifonov
Пиоли из без бюджета титул взял с Миланом, Максу и 10 бюджетов дай будет ватакат.
Ну хз, Аллегро в свое время имея самый большой бюджет нормальные результаты показывал с Юве же...
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Ответ Акер
Аллегри должен вывести Юве в ЛЧ, чтоб у боссов появились деньги на его увольнение? Ну теперь понятно, почему такие печальные результаты. 😄
Хитрый танцор все таки)
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Ответ Evgeny Trifonov
Аллегри настоящий милфхантер. Так доить "старую синьору"
Тогда уж альфонс😏
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по этой логике, Аллегри невыгодно выходить в ЛЧ, а если он не выйдет, то у руководства нет денег на компенсацию)) Аллегри вечен))
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Т.е. если Аллегри попадет в ЛЧ, то его можно будет уволить, а если не попадет - нет?

Отличная работа юристов.
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