«Ювентус» не планирует увольнять Аллегри в том числе из-за крупной компенсации. На тренера и штаб тратят 20 млн евро в год
Массимилиано Аллегри вряд ли будет отправлен в отставку в этом сезоне.
Как сообщает Calciomercato, несмотря на неудачи в последних играх, у главного тренера все еще есть возможность сохранить работу.
Одной лишь победы в Кубке Италии будет недостаточно, необходимо существенное улучшение уровня игры и результатов, возвращение к тому, что происходило в первой половине сезона.
При этом Аллегри пока выполняет поставленную на сезон задачу – попасть в Лигу чемпионов. Команда идет на 3-м месте.
Также одной из причин, по которой на данный момент вариант с увольнением 56-летнего специалиста не рассматривается, называется крупная компенсация, которая будет ему положена. На тренера и его штаб клуб ежегодно тратит около 20 млн евро (с учетом налогов).
В то же время отмечается, что попадание в Лигу чемпионов и на клубный ЧМ сделают выплату компенсации финансово приемлемой.
Контракт Аллегри с «Ювентусом» рассчитан до лета 2025 года.
Лучше б дали Пирло поработать за меньшую ЗП, чем держать на тренерском мостике олдскул за 20 млн
Аллегри взяли из-за того, что он наверно ед кто согласился и зтех, кто может дать результат. когда в Юве все плохо. Иначе бы не брали.
Сейчас период, когда старики уже ничего дать не могут, а молодые ничего не оказывают. А Клопы и Пепы единственные, и много требуют сразу.
Отличная работа юристов.