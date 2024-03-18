«Ювентус» не планирует увольнять Аллегри в том числе из-за крупной компенсации. На тренера и штаб тратят 20 млн евро в год

Массимилиано Аллегри вряд ли будет отправлен в отставку в этом сезоне.

Как сообщает Calciomercato, несмотря на неудачи в последних играх, у главного тренера все еще есть возможность сохранить работу.

Одной лишь победы в Кубке Италии будет недостаточно, необходимо существенное улучшение уровня игры и результатов, возвращение к тому, что происходило в первой половине сезона.

При этом Аллегри пока выполняет поставленную на сезон задачу – попасть в Лигу чемпионов. Команда идет на 3-м месте.

Также одной из причин, по которой на данный момент вариант с увольнением 56-летнего специалиста не рассматривается, называется крупная компенсация, которая будет ему положена. На тренера и его штаб клуб ежегодно тратит около 20 млн евро (с учетом налогов).

В то же время отмечается, что попадание в и на клубный ЧМ сделают выплату компенсации финансово приемлемой.

Контракт Аллегри с « » рассчитан до лета 2025 года.