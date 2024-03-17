Аллегри – журналисту на критику тактики: «Вы знаете, как тренировать? Не указывайте мне, как делать мою работу. Задача – попасть в четверку, и «Юве» идет к этому»

Теги Ювентус серия А Италия судьи Дженоа Массимилиано Аллегри Душан Влахович Федерико Кьеза Футбол

Массимилиано Аллегри поспорил с журналистом после неудачного матча с «Дженоа».

Сегодня «Ювентус» сыграл в ничью с «Дженоа» (0:0) в 29-м туре Серии А. В добавленное ко второму тайму время нападающий туринцев Душан Влахович получил вторую желтую карточку за споры с судьей и был удален с поля.

После матча Массимилиано Аллегри резко ответил журналисту, настойчиво указывавшему ему на то, что он отказывается менять систему 3-5-2 и использует вингера Федерико Кьезу на позиции нападающего.

«Мы третьи в таблице. Вы знаете, как тренировать? Я не знаю, как быть журналистом. Я не слежу за тем, что говорит публика, а делаю то, что правильно для команды. Я не осмеливаюсь указывать журналисту, как ему делать свою работу. Так что не указывайте мне, как делать мою.

Как мы набрали 46 очков в первых 19 турах? Тот же ответ. Если вы зададите мне более умный вопрос, я дам более умный ответ. Поскольку я тренер, работающий в «Ювентусе», у меня есть цель, которую нужно достичь. Я разочарован, что в данный момент результаты не приходят, все совершают ошибки, но я принимаю решения на благо команды. Я никогда не шел на поводу у общественности.

Ваша работа – задавать мне вопросы. Есть те, кто понимает, и те, кто нет. Я не знаю, станет ли эта команда слабее с большим количеством нападающих. Я знаю только, что моя задача – попасть в четверку, и мы идем к этому.

Может, я ошибаюсь, не используя трех нападающих, а может, я прав. Я доволен тем, как ребята выступили сегодня, это хорошая отправная точка для следующих девяти матчей.

Что касается Влаховича, к несчастью, он допустил ошибку и будет наказан. Я ничего ему не сказал», – отметил главный тренер «Ювентуса».

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54 комментария
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Вы знаете, как тренировать? вот и я не знаю
+135
-5
+130
Я вас, во-первых, приветствую... 😃
+70
-3
+67
поплыл Аллегри.....вопрос куда приплывет
+37
-3
+34
Ответ Kubinec_
Вы знаете, как тренировать? вот и я не знаю
Вы знаете, как тренировать? Подскажите по-братски🙏
+27
-1
+26
у. Юве 36 чемпионств , у второго Интера 19 и тренер тут заявляет что четвертое место у него цель
+28
-2
+26
Ответ CHELSEA_2008
Я вас, во-первых, приветствую... 😃
Фамилия как твоя?
+27
-1
+26
Черчесовщина
+25
-3
+22
Его дни сочтены в Ювентусе, вот и нервничает.
Да, к тому же, ни один уважающий себя клуб не пригласит уже его на работу.
+13
-1
+12
Задача "попасть в четвёрку" по итогам сезона, в котором вы были освобождены от еврокубков? Это фиаско, братан! Юве выдохся. Смотри, как бы тебя де Росси на кураже не обставил ещё.
+10
0
+10
Такого унылого, медленного и убргого футбола от Юве давно не видел. "Это какой-то позор" (с).
А в следующем сезоне он скажет, что задача стоит попасть в восьмёрку и они её успешно выполняют?
+11
-1
+10
Ответ chiello_3
Его дни сочтены в Ювентусе, вот и нервничает. Да, к тому же, ни один уважающий себя клуб не пригласит уже его на работу.
Кроме Ювентуса, снова)
+9
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+9
"Вы знаете, как превратить игру топ-клуба в унылое говно? Вот я знаю, и внимательно слежу за тем, чтобы, мы не отклонялись от этого победоносного пути! Мы уже третьи!!!!!! А совсем скоро станем четвертыми, и план на сезон будет воплощен в жизнь." - ответил Аллегри журналисту.
+9
0
+9
Превратил клуб в середняка
+9
-1
+8
Прими мужественное решение , просто уйди и не ной
+9
-1
+8
Позорный тренер. Как мантру повторяет про попасть в четвёрку. Но такими темпами теряет очки Ювентус, что не удивлюсь, если и за 4 место скоро реально бороться придётся с командами 5 или 6 места.
+7
0
+7
Знаю,не знаю,а может,а не может...попробуй дятел игру в три нападающих и оцени даст ли это толчок команде🤦 Сколько можно в это г...о играть уму не постижимо??То от Болоньи он на очко оторвался....то он в четвёрке сейчас,это точно тренер Ювентуса говорит,где победа важнее всего??
+6
0
+6
Ответ matwey.suhov
поплыл Аллегри.....вопрос куда приплывет
Судя по интервью Аллегри перевыполняет план
+8
-2
+6
А что у него надо было спросить? Каким узлом он галстук завязывает?
Один вопрос к нему остался: когда он наконец уйдёт из "Ювентуса"?
+5
0
+5
Повар в ресторане недовольному клиенту: Вы знаете как готовить? Ваша работа есть то что я приготовил.
+4
-1
+3
Амбициозно
(Нет)
+4
-1
+3
Черчегри
+2
0
+2
Ответ Sergei Leonov
Прими мужественное решение , просто уйди и не ной
Он не мужик
+3
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+2
все засвистел ....
+3
-1
+2
еще не так давно за чемпионство боролись, потом он говорил, что за 2 место, теперь в четверку задача у него попасть. Такими темпами они в следующем сезоне будут ставить цель не вылететь из Серии А)
+2
-1
+1
Ответ игрочишка всея руси
Я не знаю что реал нашел в этом аллегри.слава богу что не удалось подписать его.
даже если бы удалось, он бы давно сидел без работы. Перес не стал бы столько терпеть
+1
0
+1
Ответ chiello_3
Его дни сочтены в Ювентусе, вот и нервничает. Да, к тому же, ни один уважающий себя клуб не пригласит уже его на работу.
Я не знаю что реал нашел в этом аллегри.слава богу что не удалось подписать его.
+1
0
+1
- Вы знаете как тренировать?
- Нет.
- Я тоже!
+3
-2
+1
Ответ Дмитрий
- Вы знаете как тренировать? - Нет. - Я тоже!
😂😂👍
+1
0
+1
тут Болонья совсем уже рядом, так что в четверке оказаться будет счастьем. Там Рома может посуетиться еще
+1
0
+1
Влахович не реализовал момент? За это наказывают
+1
0
+1
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