Аллегри – журналисту на критику тактики: «Вы знаете, как тренировать? Не указывайте мне, как делать мою работу. Задача – попасть в четверку, и «Юве» идет к этому»

Массимилиано Аллегри поспорил с журналистом после неудачного матча с «Дженоа».

Сегодня «Ювентус» сыграл в ничью с «Дженоа» (0:0) в 29-м туре Серии А. В добавленное ко второму тайму время нападающий туринцев Душан Влахович получил вторую желтую карточку за споры с судьей и был удален с поля.

После матча резко ответил журналисту, настойчиво указывавшему ему на то, что он отказывается менять систему 3-5-2 и использует вингера Федерико Кьезу на позиции нападающего.

«Мы третьи в таблице. Вы знаете, как тренировать? Я не знаю, как быть журналистом. Я не слежу за тем, что говорит публика, а делаю то, что правильно для команды. Я не осмеливаюсь указывать журналисту, как ему делать свою работу. Так что не указывайте мне, как делать мою.

Как мы набрали 46 очков в первых 19 турах? Тот же ответ. Если вы зададите мне более умный вопрос, я дам более умный ответ. Поскольку я тренер, работающий в «Ювентусе», у меня есть цель, которую нужно достичь. Я разочарован, что в данный момент результаты не приходят, все совершают ошибки, но я принимаю решения на благо команды. Я никогда не шел на поводу у общественности.

Ваша работа – задавать мне вопросы. Есть те, кто понимает, и те, кто нет. Я не знаю, станет ли эта команда слабее с большим количеством нападающих. Я знаю только, что моя задача – попасть в четверку, и мы идем к этому.

Может, я ошибаюсь, не используя трех нападающих, а может, я прав. Я доволен тем, как ребята выступили сегодня, это хорошая отправная точка для следующих девяти матчей.

Что касается Влаховича, к несчастью, он допустил ошибку и будет наказан. Я ничего ему не сказал», – отметил главный тренер «Ювентуса».