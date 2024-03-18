Тарасова о победе Путина на выборах: «Все мы знали, что Владимир Владимирович выиграет. Мы все голосовали за него, мы доверяем ему»
Татьяна Тарасова рассказала, что голосовала за Путина на выборах президента РФ.
По итогам обработки 99,79% протоколов Владимир Путин побеждает на выборах, набирая 87,3% голосов.
«Результаты известны, других результатов и не могло быть. Я тоже голосовала за Владимира Путина», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
«Все мы знали, что Владимир Владимирович выиграет. Мы все голосовали за него, мы доверяем ему. Это для всей страны значимо», – цитирует Тарасову «Р-Спорт».
Вон бабки получая 15 000 пенсии на картошку готовы перейти лишь бы Владимир Владимирович был здоров и правил вечно.
Сам был свидетелем такого разговора)
Этот народ так воспитан вековой историей, это уже генетика - крепостничество.
Путин прекрасно осознает какой народ ему достался.
Тьфу на вас!
Все знали что Путин выиграет. Вопрос был только в том, сколько ему нарисуют %.
Смотрю уже 88%.
Ну что ж, есть куда стремиться, у одного диктатора было 99,5%.
Так о чем можно говорить?
ВВП это еще лайт версия Сталина)
Так что есть поле для маневра)))
Бюллетени были отпечатаны с уже проставленной пометкой в графе "за".
Графы "против" вообще не было.
Вот это гаитянское прошлое - это российское настоящее и будущее.
Тогда бы всё соответсвовало...