Тарасова о победе Путина на выборах: «Все мы знали, что Владимир Владимирович выиграет. Мы все голосовали за него, мы доверяем ему»

Теги Татьяна Тарасова Владимир Путин Политика Фигурное катание

Татьяна Тарасова рассказала, что голосовала за Путина на выборах президента РФ.

По итогам обработки 99,79% протоколов Владимир Путин побеждает на выборах, набирая 87,3% голосов.

«Результаты известны, других результатов и не могло быть. Я тоже голосовала за Владимира Путина», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

«Все мы знали, что Владимир Владимирович выиграет. Мы все голосовали за него, мы доверяем ему. Это для всей страны значимо», – цитирует Тарасову «Р-Спорт».

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64 комментария
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«Вы еще молодой, будет и 100%» - Памфилова обратилась к Путину
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Самое страшное тут не сама победа, а нарисованные цифры, которые позволят ему делать абсолютно любую дичь - новую мобилизацию, резкий рост налогов, рейдерский захват предприятий с их передачей своим дружкам под соусом пересмотра итогов приватизации, да хоть изъятие личных автомобилей граждан для нужд СВО - никто ничего не скажет, не пикнет, ему легитимизировали всё! Вот это страшно.
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+60
Ответ Ебздрогыч
Самое страшное тут не сама победа, а нарисованные цифры, которые позволят ему делать абсолютно любую дичь - новую мобилизацию, резкий рост налогов, рейдерский захват предприятий с их передачей своим дружкам под соусом пересмотра итогов приватизации, да хоть изъятие личных автомобилей граждан для нужд СВО - никто ничего не скажет, не пикнет, ему легитимизировали всё! Вот это страшно.
Да наших людей ничем не проймешь.
Вон бабки получая 15 000 пенсии на картошку готовы перейти лишь бы Владимир Владимирович был здоров и правил вечно.
Сам был свидетелем такого разговора)
Этот народ так воспитан вековой историей, это уже генетика - крепостничество.
Путин прекрасно осознает какой народ ему достался.
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"Других результатов и не могло быть" - понимание, что это были не выборы.
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Только предатели и негодяи могут недоверять человеку,который обещал не переписывать конституцию под себя,не поднимать пенсионный возраст и начинать мобилизацию!
Тьфу на вас!
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Я не ходил,но тоже за него голосовал
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Что верно, то верно.
Все знали что Путин выиграет. Вопрос был только в том, сколько ему нарисуют %.
Смотрю уже 88%.
Ну что ж, есть куда стремиться, у одного диктатора было 99,5%.
+22
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+20
Ответ Ебздрогыч
Самое страшное тут не сама победа, а нарисованные цифры, которые позволят ему делать абсолютно любую дичь - новую мобилизацию, резкий рост налогов, рейдерский захват предприятий с их передачей своим дружкам под соусом пересмотра итогов приватизации, да хоть изъятие личных автомобилей граждан для нужд СВО - никто ничего не скажет, не пикнет, ему легитимизировали всё! Вот это страшно.
Этот народ оплакивал и оплакивает изувера, который в Гулаге более 30 миллионов уничтожил, что на порядок больше чем унесла ВОВ.
Так о чем можно говорить?
ВВП это еще лайт версия Сталина)
Так что есть поле для маневра)))
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Скоро перед Богом уже представляться, известнейшее в стране имя, материальный достаток, состоялась в профессии... Но благодаря таким высказываниям уважения к этому человеку просто ноль. Нет предела человеческой мерзости. Как же хочется дожить до времени, когда все эти люди будут переобуваться в воздухе, рассказывая про своё заблуждение.
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Ответ Отличник Ослов
Комментарий удален модератором
пожалуй, сложно придумать определение лучше, чем "турнир по риммингу"!
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Как же достало,,это Все Мы. За себя говорите, лично я не голосовал за ВП, как и многие другие.
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Привыкшие говорить за всех даже до сотни не дотянули.
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Мой мертвый друг тоже проголосовал. Из могилы тоже как-то выкарабкался
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Ответ Max Volkov
всем здравомыслящим более менее понятно что без всяких рисований процент в районе 80 и больше. что никак не укладывается в картине мира местных пациентов. им все кажется их обсчитали. наверно даванков 50% не меньше бы набрал если б клятый цик не шельмовал))
Всем здравомыслящим понятно, что тех кто говорит, что в сегодняшней России есть какие-то выборы и результаты на них не нарисованы заранее надо показывать психиатру. Как минимум
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Ответ Ебздрогыч
Самое страшное тут не сама победа, а нарисованные цифры, которые позволят ему делать абсолютно любую дичь - новую мобилизацию, резкий рост налогов, рейдерский захват предприятий с их передачей своим дружкам под соусом пересмотра итогов приватизации, да хоть изъятие личных автомобилей граждан для нужд СВО - никто ничего не скажет, не пикнет, ему легитимизировали всё! Вот это страшно.
про повышение налогов путин сказал, что общество положительно оценит повышение налогов, иностранные компании уже переходят в собственность государства с диким дисконтом в 50+% и отдается в руки друзей кремля, пересматриваются итоги приватизации и несколько заводов уже перешли из частных рук к государству, потому что они якобы имеют небольшое отношение к ВПК, + неспособность путина сдержать инфляцию и рост цен, и остается новая мобилизация
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Ну хз где они такую явку взяли , у меня голосовать никто не ходил с работы , да и друзья тоже не пошли
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Ответ Александр Романов
Ну хз где они такую явку взяли , у меня голосовать никто не ходил с работы , да и друзья тоже не пошли
А у меня почти все ходили.
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Ответ Xela0857
Разрывом и полыханием задних отверстий удовлетворён 😊
прикол. если нажать плюс рисует минус. если минус тоже минус. ниже комент там нормально счетчик работает. админы вы серьезно щас?
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В 1964 году сумасшедший диктатор Гаити Дювалье провёл референдум о своём пожизненном правлении.
Бюллетени были отпечатаны с уже проставленной пометкой в графе "за".
Графы "против" вообще не было.
Вот это гаитянское прошлое - это российское настоящее и будущее.
+4
-1
+3
Ответ N-fox
А у меня почти все ходили.
Ну значит явка должна быть 50%)
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на 7% меньше рейтинга Чаушеску, за несколько дней до того как его расстреляли. Есть еще куда расти
+3
-1
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дело Газзаева живёт!
+3
-1
+2
Ответ filippa
с такии пофосом как будто есть выбор...
Не только выбор, а равные возможности при ведении предвыборной компании и самое главное честный, прозрачный подсчет голосов. То мероприятие,которое закончилось вчера в России всё,что угодно,только не выборы. К выборам это не имеет вообще никакого отношения.
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Ответ метель
все не только знали, что путин выиграет,даже процент знали, с каким выиграет, вовремя Надеждина то убрали, а то глядишь, поменьше было бы
Да, Надеждин и прочие ноунеймы сильно бы все изменили
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Крепостное ДНК еще долгие десятилетия будет выветриваться, к сожалению. Пока весь оставшийся совок не искоренится.
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Севернее Кореи
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Эх, ещё бы 0,7%!
Тогда бы всё соответсвовало...
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Страшна не сама победа Путина, а то что вопрос жизни и существования 140 млн народа с великой историей и культурой сводится к одному человеку. Который за свою президентскую карьеру отметился мягко говоря далеко не самыми идеальными для страны решениями.
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с такии пофосом как будто есть выбор...
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Ура, победа коммунизма уже близка
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