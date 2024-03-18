Тарасова о победе Путина на выборах: «Все мы знали, что Владимир Владимирович выиграет. Мы все голосовали за него, мы доверяем ему»

Татьяна Тарасова рассказала, что голосовала за Путина на выборах президента РФ.

По итогам обработки 99,79% протоколов Владимир Путин побеждает на выборах, набирая 87,3% голосов.

«Результаты известны, других результатов и не могло быть. Я тоже голосовала за », – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

«Все мы знали, что Владимир Владимирович выиграет. Мы все голосовали за него, мы доверяем ему. Это для всей страны значимо», – цитирует Тарасову «Р-Спорт».