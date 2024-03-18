Журналист о стычке с Клоппом: «После интервью он продолжал кричать, идя по коридору – я был удивлен, некоторые испугались. Юрген был расстроен поражением от «МЮ» – хорошие тренеры не любят проигрывать»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии Юрген Клопп Уэмбли Футбол

Журналист Нильс Кристиан Фредериксен рассказал о стычке с Юргеном Клоппом.

После поражения от «МЮ» в 1/4 финала Кубка Англии (3:4, 2:2 в основное время) главный тренер «Ливерпуля» назвал «немного глупым» вопрос Фредериксена: «Я разочарован, вы явно не в лучшей форме. У меня не хватит нервов на вас»

«Я был очень удивлен, а те, кто стоял вокруг, были напуганы, и они практически прижались к стене, думая: «Вау, что, черт возьми, только что произошло?» Это продолжалось и после того [интервью], что показали по телевизору. Он продолжал идти по коридору и кричать на меня. Я последовал за ним, потому что подумал, что это странно. Я был очень удивлен, в то время как некоторые выглядели очень шокированными. Меня спросили: «Ты в порядке?» Конечно, со мной все было в порядке.

Я много раз брал интервью у Юргена. Я не знаю его лично, но я несколько раз бывал в Майнце, когда там были Леон Андреасен и Мохамед Зидан, и я также брал у него интервью в Дортмунде и много раз за время его работы в «Ливерпуле». Так что наши отношения нельзя назвать плохими. Если вы хороший тренер, предполагается, что вы победитель и не любите проигрывать.

Прежде всего, я объясняю это тем, что он был ужасно расстроен поражением от «Манчестер Юнайтед», когда его команда дважды вела в счете. Он мечтал о финале Кубка Англии на «Уэмбли» в качестве последней игры в АПЛ, но у него отняли эту возможность. Я понимаю, почему он так расстроен», – сказал Фредериксен.

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40 комментариев
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К чести журналиста набрасывать на вентилятор он не стал, с пониманием рассказал о ситуации. Рабочий момент, конечно же.
+44
-4
+40
Зачем было со Спартой играть основным составом?Явный просчёт самого Клоппа.
+44
-6
+38
Не может такого быть, я в это не верю. 100% это двойник Клоппа, который был изобретён учеными чтобы подставить настоящего доброго и веселого Клоппа.
+31
-8
+23
Полыхнуло у Юргена
Это нормально
+26
-14
+12
хорошие тренеры не любят проигрывать......Соглашусь. Но особенно не любят проигрывать плохие тренеры. То есть: тренеры не любят проигрывать. А футболисты? Они не любят проигрывать. А болельщики? Они не любят проигрывать. А кто любит проигрывать? Пока наука не установила.
+12
-1
+11
Ответ RedDevil1909
раздули из мухи слона
Раздули из Почеттино Гвардиолу
+8
0
+8
Клопп не "физрук" (как тут написали), не "бесцеремонный болван и неудачник", как его там приложили.
Он хороший тренер, но здесь немного ошибся. Нужно было всё-таки немного больше ротировать состав. Дать отдохнуть лидерам, возможность была, хорошая возможность.
Может и злится больше на себя, а не на журналиста.
+11
-4
+7
"Я последовал за ним, потому что подумал, что это странно". другими словами я пошел за ним, чтобы раздуть это еще сильнее. чтобы была шумиха, но он не обратил на меня внимания
+7
-2
+5
Ответ Кирилл Мартыненко
Ну почему же, есть люди которые за достойную плату любят проигрывать :)
Они любят не проигрывать, а достойную плату
+5
0
+5
Ответ Vadim Slutsky
хорошие тренеры не любят проигрывать......Соглашусь. Но особенно не любят проигрывать плохие тренеры. То есть: тренеры не любят проигрывать. А футболисты? Они не любят проигрывать. А болельщики? Они не любят проигрывать. А кто любит проигрывать? Пока наука не установила.
Ну почему же, есть люди которые за достойную плату любят проигрывать :)
+3
0
+3
"Он мечтал о финале Кубка Англии на «Уэмбли» в качестве последней игры в АПЛ"
Кубок Англии относится к АПЛ по его мнению? Дилетант ещё тот
+2
0
+2
Ответ Oleg Nikolaev
"Он мечтал о финале Кубка Англии на «Уэмбли» в качестве последней игры в АПЛ" Кубок Англии относится к АПЛ по его мнению? Дилетант ещё тот
Ну очевидно имелось ввиду Англия и возможно ошибка в самом переводе
+2
0
+2
Если б подобное учудил Моур, его бы тут понятно с чем смешали. Но Клопп свой парень, поэтому это просто рабочий момент, да))
+3
-1
+2
раздули из мухи слона
+4
-2
+2
Ответ мс-мешок
Это верно, хотя Артета временами прям истирит. У всех есть минусы
Я бы на его месте всех матом крыл, после того как очередной клоун со свистком перечёркивал всю работу.
+1
0
+1
Ответ Sans Skeleton
так,как ноет клоп, не ноет ни один тренер в АПЛ. и это продолжается последние три сезона.
Куда уж ему до Моуриньо
+1
0
+1
Журналист адекватный мужик, у всех бывают срывы. Ну а Клопп, конечно, начудил знатно. И с ротацией состава, и на интервью.

Бывает.
+2
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теперь это будет журналист которого послал Клоп ! войдет в историю . точнее вляпался
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Бывшие игроки/тренер Ливерпуля не раз накидывались на Артету за его «поведение», в своём глазу бревна не замечая.
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А мог бы и с подъёма пробить... хотя это лишнее :)
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Что он и делает 🤣
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Журналист задал вопрос. Почему в овертайме не было прежней интенсивности у команды ? После этого у Клоппа полыхнуло
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Ответ Stereophonics89
Полыхнуло у Юргена Это нормально
Комментарий удален модератором
" И ещё один такой вопрос, и я тебе в лоб дам. Понял, да?". Они там в Англии малахольные какие-то.
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Какой же Клопп неуравновешенный!
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Как же я это люблю , юнайтед всегда обламывал соперникам их праздник , в 03-04 прервал без проигрышные игры арсенала ) в 2018 победили сити 3-2 сделав комбэк проиграй они эту игру сити оформил бы преждевременное чемпионство и мю пришлось бы сделать чемпионский каридор и пеп этого очень хотел) а теперь и мечта ливерауля о квадрупле превратилась в пыль и за комбэка Великого Мю
+1
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0
Ответ Иван Тасминский
Они любят не проигрывать, а достойную плату
Есть такие, кто и без достойной платы любят проигрывать. Они это называют: "игрой на удовольствие".
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Ответ Александр Андреев
Есть такие, кто и без достойной платы любят проигрывать. Они это называют: "игрой на удовольствие".
Так они лишь оправдывают проигрыш))
0
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0
Как же я это люблю , юнайтед всегда обламывал соперникам их праздник , в 03-04 прервал без проигрышные игры арсенала ) в 2018 победили сити 3-2 сделав комбэк проиграй они эту игру сити оформил бы преждевременное чемпионство и мю пришлось бы сделать чемпионский каридор и пеп этого очень хотел) а теперь и мечта ливерауля о квадрупле превратилась в пыль и за комбэка Великого Мю
+1
-1
0
Ответ Billy_Shears
Бывшие игроки/тренер Ливерпуля не раз накидывались на Артету за его «поведение», в своём глазу бревна не замечая.
Это верно, хотя Артета временами прям истирит. У всех есть минусы
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