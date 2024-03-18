Журналист о стычке с Клоппом: «После интервью он продолжал кричать, идя по коридору – я был удивлен, некоторые испугались. Юрген был расстроен поражением от «МЮ» – хорошие тренеры не любят проигрывать»

Журналист Нильс Кристиан Фредериксен рассказал о стычке с Юргеном Клоппом.

После поражения от «МЮ» в 1/4 финала Кубка Англии (3:4, 2:2 в основное время) главный тренер « » назвал «немного глупым» вопрос Фредериксена: «Я разочарован, вы явно не в лучшей форме. У меня не хватит нервов на вас»

«Я был очень удивлен, а те, кто стоял вокруг, были напуганы, и они практически прижались к стене, думая: «Вау, что, черт возьми, только что произошло?» Это продолжалось и после того [интервью], что показали по телевизору. Он продолжал идти по коридору и кричать на меня. Я последовал за ним, потому что подумал, что это странно. Я был очень удивлен, в то время как некоторые выглядели очень шокированными. Меня спросили: «Ты в порядке?» Конечно, со мной все было в порядке.

Я много раз брал интервью у . Я не знаю его лично, но я несколько раз бывал в Майнце, когда там были Леон Андреасен и Мохамед Зидан, и я также брал у него интервью в Дортмунде и много раз за время его работы в «Ливерпуле». Так что наши отношения нельзя назвать плохими. Если вы хороший тренер, предполагается, что вы победитель и не любите проигрывать.

Прежде всего, я объясняю это тем, что он был ужасно расстроен поражением от « », когда его команда дважды вела в счете. Он мечтал о финале Кубка Англии на « » в качестве последней игры в , но у него отняли эту возможность. Я понимаю, почему он так расстроен», – сказал Фредериксен.