Клопп о 3:4 от «МЮ»: «Ливерпуль» должен был решить исход матча во 2-м тайме, но не сделал этого. «Юнайтед» заслужил проход дальше, но я горжусь – ребята выложились полностью»

Юрген Клопп прокомментировал поражение от «МЮ» в Кубке Англии (3:4).

«Очень напряженный матч. « » начал очень хорошо, в отличие от нас. Мы воспользовались временем и хорошо адаптировались.

Наша игра была выдающейся, но мы должны были решить исход матча и не сделали этого. Очевидно, что при преимуществе в один мяч соперник не дремлет. В конце концов мы проиграли.

Ребята выложились полностью. Мы были не так хороши в принятии решений. Нужно принять результат. Соперник заслуживает выхода в следующий раунд. Во втором тайме был период, когда мы должны были довести дело до конца, но мы этого не сделали, и мы знаем, что они могли отыграться.

Думаю, мои игроки снова проявили невероятный характер. Снова приложили сверхусилия, все это продемонстрировали. По количеству матчей в сезоне нас нельзя сравнивать с «МЮ». Все в порядке, мы справляемся.

Теперь ребята отправятся на матчи сборных, и мы надеемся, что они вернутся здоровыми. У Лучо [Луиса Диаса] дискомфорт в паху, у Дарвина [Нуньеса] – задней поверхности бедра. Коди [Гакпо] подвернул лодыжку. Через 4-5 дней они снова сыграют – это безумие. Надеюсь, мы завершим сезон достойно.

Я очень сочувствую нашим болельщикам. Через несколько недель мы приедем [на « »] снова и попробуем еще раз.

Как я могу сомневаться в характере своих парней? Нет. Если бы мы использовали моменты, игра была бы окончена. Мы не воспользовались ими, и они [«МЮ»] прошли дальше.

Я все еще горжусь тем, что увидел сегодня. Ребятам нужно восстановиться, и после паузы на сборные мы сделаем все возможное», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

4:3 – великая перестрелка «МЮ» и «Ливерпуля». Мечта о квадрупле убита