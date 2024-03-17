Клопп о 3:4 от «МЮ»: «Ливерпуль» должен был решить исход матча во 2-м тайме, но не сделал этого. «Юнайтед» заслужил проход дальше, но я горжусь – ребята выложились полностью»

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии Юрген Клопп Коди Гакпо Луис Диас Дарвин Нуньес Футбол

Юрген Клопп прокомментировал поражение от «МЮ» в Кубке Англии (3:4).

«Очень напряженный матч. «Юнайтед» начал очень хорошо, в отличие от нас. Мы воспользовались временем и хорошо адаптировались.

Наша игра была выдающейся, но мы должны были решить исход матча и не сделали этого. Очевидно, что при преимуществе в один мяч соперник не дремлет. В конце концов мы проиграли.

Ребята выложились полностью. Мы были не так хороши в принятии решений. Нужно принять результат. Соперник заслуживает выхода в следующий раунд. Во втором тайме был период, когда мы должны были довести дело до конца, но мы этого не сделали, и мы знаем, что они могли отыграться.

Думаю, мои игроки снова проявили невероятный характер. Снова приложили сверхусилия, все это продемонстрировали. По количеству матчей в сезоне нас нельзя сравнивать с «МЮ». Все в порядке, мы справляемся.

Теперь ребята отправятся на матчи сборных, и мы надеемся, что они вернутся здоровыми. У Лучо [Луиса Диаса] дискомфорт в паху, у Дарвина [Нуньеса] – задней поверхности бедра. Коди [Гакпо] подвернул лодыжку. Через 4-5 дней они снова сыграют – это безумие. Надеюсь, мы завершим сезон достойно.

Я очень сочувствую нашим болельщикам. Через несколько недель мы приедем [на «Олд Траффорд»] снова и попробуем еще раз.

Как я могу сомневаться в характере своих парней? Нет. Если бы мы использовали моменты, игра была бы окончена. Мы не воспользовались ими, и они [«МЮ»] прошли дальше.

Я все еще горжусь тем, что увидел сегодня. Ребятам нужно восстановиться, и после паузы на сборные мы сделаем все возможное», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

4:3 – великая перестрелка «МЮ» и «Ливерпуля». Мечта о квадрупле убита

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61 комментарий
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в середине второго тайма все резко остановились и умерли - нужно было на Спарту поставить U 21, 5:0 не проиграли бы
+26
-1
+25
Зачем выпускать на Энфилде основу во второсортной ЛЕ, когда ты первый матч выиграл 5-1?🤔
Боялся 0-5 отлететь от Спарты?)
Или чтобы потом жаловаться на календарь?
+24
-1
+23
Ответ LiverpoolUA
Абсолютно тренерское поражение.
Сыграть основой со Спартой было одним из самых странных решений Клоппа в сезоне
+17
0
+17
Ответ Waititi
Ливерпуль после матча с Сити как будто бы не отдыхал.
Играли со Спартой основным составом
+18
-1
+17
Ливерпуль после матча с Сити как будто бы не отдыхал.
+16
0
+16
Абсолютно тренерское поражение.
+23
-7
+16
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Твой Арсенал не претендовал никогда на квадрупл
+17
-5
+12
Клопп шикарный тренер.Удачи ему в ЛЕ и АПЛ.
+6
0
+6
Ответ Moran Guy
Комментарий удален модератором
Ты про фанатов Ливерпуля, которые грезили о нём вот уже в третий раз?
+12
-6
+6
Уверен, что выводы будут сделаны. А поражение конечно же обидное, но все по делу. Надо было добивать, а мы прощали. И замены конечно же не сработали. Будущего в команде у Гакпо, я вообще не вижу
+6
-1
+5
Ответ Proper Chels
Зачем выпускать на Энфилде основу во второсортной ЛЕ, когда ты первый матч выиграл 5-1?🤔 Боялся 0-5 отлететь от Спарты?) Или чтобы потом жаловаться на календарь?
Чтобы игроки набрали форму, Салах, Собослаи, Робертсон долго не играли из-за травм
+4
-2
+2
Ответ Topar Topovic
Просто Ливерпуль часто доходит до финалов,а Юнайтед проигрывает Копенгагена и смотрит четвертьфинале по телику
Ничё, теперь будем наблюдать по телеку, как МЮ будет играть в полуфинале...
+2
0
+2
"Если бы мы использовали свои моменты, игра была бы окончена"

Великие цитаты великих людей😄Ваще-то это в МЮ имеют право сегодня так сказать. Рэшфорд натурально мог заканчивать игру уже в основное время
+7
-5
+2
Ответ v.belorussky
Теперь ребята отправятся на матчи сборных, и мы надеемся, что они вернутся здоровыми. У Лучо [Луиса Диаса] дискомфорт в паху, у Дарвина [Нуньеса] – задней поверхности бедра. Коди [Гакпо] подвернул лодыжку. Через 4-5 дней они снова сыграют – это безумие. Надеюсь, мы завершим сезон достойно. ___ Лол, ну ты бы ещё сильнее грузил их своим безумным прессингом, а потом бы удивлялся - откуда травмы? Что, насыщенный английский календарь - это сюрприз для тебя? А делать ставку на технику вместо агрессивной беготни ты не пробовал, а, Юрген?
Он уже уходит, че докопался? Ставит то, что умеет.
+3
-1
+2
По травмам, о которых Клопп говорит - через 5 дней надеюсь, они не сыграют. Зачем в сборные отпускать

А так, жаль себе два привезли, но матч отличный получился
В концовке опыта не хватило, что Эллиоту, что Бредли, который мог спокойно фолить(в духе того знаменитого фола Вальверде на Морате, но не так грубо, конечно)
+4
-2
+2
Ответ LiverpoolUA
Абсолютно тренерское поражение.
KloppOUT
+7
-5
+2
Ответ Proper Chels
Зачем выпускать на Энфилде основу во второсортной ЛЕ, когда ты первый матч выиграл 5-1?🤔 Боялся 0-5 отлететь от Спарты?) Или чтобы потом жаловаться на календарь?
Легко Челсе
Не играя в еврокубках ты не вылетишь
+4
-3
+1
Ответ Red Scouser
Чтобы игроки набрали форму, Салах, Собослаи, Робертсон долго не играли из-за травм
Перед матчем с МЮ в кубке на выезде?
Скорее он их перегрузил.
+1
0
+1
Ответ Великолепный Пеп
По мне так именно Джонса сегодня не хватило. Добавить надежности, открываться во владении под неопасные передачи - это про него. В конце Эндо еле ноги волочил, а адекватных замен нет
Вот кого не хватает Ливерпулю в последних матчах, так это Жота. Столько моментов пустить в трубу это постараться нужно.
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Ответ Пирс Морган
Сыграть основой со Спартой было одним из самых странных решений Клоппа в сезоне
Думаю, он хотел, чтобы многие только вернувшиеся после травм вошли в игровой ритм и набрали форму. В принципе, не сказать, что они в том матче так уж сильно напряглись.
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Ответ Пирс Морган
Сыграть основой со Спартой было одним из самых странных решений Клоппа в сезоне
Может на Энфилде не хотел проиграть.Хз....
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Без очков гений уже не тот.
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Ответ Сергей Нортман
Без Жоты Диас превратился в Мостового(из Зенита), позорище полное, игрок разве что уровня РПЛ
ну он всегда был единалом, просто Жота хорошо отскоки чувствует и это спасало Диаса))) но проблема там скорее была в том, что не тех Клопп выставил вместо, он явно не думал овертайм играть
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Ответ Сергей Нортман
Без Жоты Диас превратился в Мостового(из Зенита), позорище полное, игрок разве что уровня РПЛ
У Диаса есть дриблинг и работа с мячом, а вот во что играет Гапко мне до сих пор не понятно, игрок уровня чемпионшипа а то и хуже
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Ответ Red Scouser
Чтобы игроки набрали форму, Салах, Собослаи, Робертсон долго не играли из-за травм
но сегодня Салаха в концовке точно не хватило, Гакпо и Элиотт запороли моменты
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Комментарий удален пользователем
Ну МЮ должен был в основное решать) играли лучше намного.
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Тен Хаг просто по тренерски переиграл Клоппа
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Ответ v.belorussky
Ничё, теперь будем наблюдать по телеку, как МЮ будет играть в полуфинале...
Но это не полуфинал ЛЧ...
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Комментарий удален модератором
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