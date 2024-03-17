Клопп о 3:4 от «МЮ»: «Ливерпуль» должен был решить исход матча во 2-м тайме, но не сделал этого. «Юнайтед» заслужил проход дальше, но я горжусь – ребята выложились полностью»
Юрген Клопп прокомментировал поражение от «МЮ» в Кубке Англии (3:4).
«Очень напряженный матч. «Юнайтед» начал очень хорошо, в отличие от нас. Мы воспользовались временем и хорошо адаптировались.
Наша игра была выдающейся, но мы должны были решить исход матча и не сделали этого. Очевидно, что при преимуществе в один мяч соперник не дремлет. В конце концов мы проиграли.
Ребята выложились полностью. Мы были не так хороши в принятии решений. Нужно принять результат. Соперник заслуживает выхода в следующий раунд. Во втором тайме был период, когда мы должны были довести дело до конца, но мы этого не сделали, и мы знаем, что они могли отыграться.
Думаю, мои игроки снова проявили невероятный характер. Снова приложили сверхусилия, все это продемонстрировали. По количеству матчей в сезоне нас нельзя сравнивать с «МЮ». Все в порядке, мы справляемся.
Теперь ребята отправятся на матчи сборных, и мы надеемся, что они вернутся здоровыми. У Лучо [Луиса Диаса] дискомфорт в паху, у Дарвина [Нуньеса] – задней поверхности бедра. Коди [Гакпо] подвернул лодыжку. Через 4-5 дней они снова сыграют – это безумие. Надеюсь, мы завершим сезон достойно.
Я очень сочувствую нашим болельщикам. Через несколько недель мы приедем [на «Олд Траффорд»] снова и попробуем еще раз.
Как я могу сомневаться в характере своих парней? Нет. Если бы мы использовали моменты, игра была бы окончена. Мы не воспользовались ими, и они [«МЮ»] прошли дальше.
Я все еще горжусь тем, что увидел сегодня. Ребятам нужно восстановиться, и после паузы на сборные мы сделаем все возможное», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
4:3 – великая перестрелка «МЮ» и «Ливерпуля». Мечта о квадрупле убита
Боялся 0-5 отлететь от Спарты?)
Или чтобы потом жаловаться на календарь?
Великие цитаты великих людей😄Ваще-то это в МЮ имеют право сегодня так сказать. Рэшфорд натурально мог заканчивать игру уже в основное время
А так, жаль себе два привезли, но матч отличный получился
В концовке опыта не хватило, что Эллиоту, что Бредли, который мог спокойно фолить(в духе того знаменитого фола Вальверде на Морате, но не так грубо, конечно)
Не играя в еврокубках ты не вылетишь
Скорее он их перегрузил.