Хави за споры с судьей удален в матче «Барсы» с «Атлетико». У него по 2 красные в карьере тренера и игрока

Теги Барселона Атлетико Хави Ла Лига дисквалификации судьи Аксель Витцель Хосе Мария Санчес Мартинес Футбол

Хави удален за споры с арбитром в конце 1-го тайма матча с «Атлетико».

На 41-й минуте матча 29-го тура Ла Лиги главный тренер «Барселоны» получил предупреждение, выразив недовольство тем, что судья Хосе Мария Санчес Мартинес не наказал Акселя Витцеля за толчок в спину Роберта Левандовского в центре поля.

Хави продолжил спорить с арбитром и на 42-й минуте получил вторую желтую карточку и вынужден был покинуть техническую зону.

За 93 матча в Ла Лиге в качестве главного тренера «Барселоны» Хави был удален 2 раза, оба в этом сезоне – столько же, сколько в 505 играх в испанском чемпионате в качестве игрока.

За период тренерской карьеры в каталонском клубе испанец получил 15 желтых карточек в Ла Лиге, в качестве игрока – 44 карточки.

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Барселона» (0:1, перерыв).

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34 комментария
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Когда игроков твоей команды беспощадно лупят по ногам и судья никак не реагирует, трудно сдержать эмоции
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Ладно удаление, вы просто посмотрите на высокомерие судьи, даже игроки на скамейке не могут сдержать смех, потому что выглядит реально смешно, показывает ещё пальцем, чтобы игроки молчали. Я думаю каждый, кто смотрит матч со мной согласится, вне зависимости чей он фанат
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грубят Атлетико , а удаляют каталонца. Судейство в ла лиге то ещё чудачество..
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Ответ Aleksandr Blaugranas
Когда игроков твоей команды беспощадно лупят по ногам и судья никак не реагирует, трудно сдержать эмоции
При этом момент с Кунде судья расценил как жёлтую, хотя у матрасников были фолы и пожёстче
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Комментарий удален пользователем
одно дело неуважение к соперникам, а другое недовольство судейством, которое кстати в Испании критикуют все подряд
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Судейство против Барсы - это уже добрая традиция. Бедный Хави.
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Ответ Fan of Sport
Ладно удаление, вы просто посмотрите на высокомерие судьи, даже игроки на скамейке не могут сдержать смех, потому что выглядит реально смешно, показывает ещё пальцем, чтобы игроки молчали. Я думаю каждый, кто смотрит матч со мной согласится, вне зависимости чей он фанат
Цирк, просто цирк
+12
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+6
Ответ Aleksandr Blaugranas
Когда игроков твоей команды беспощадно лупят по ногам и судья никак не реагирует, трудно сдержать эмоции
На то он и профессионал. Кому он лучше сделал ? Что он изменит этим самым,ничего. Хави не на сельской дискотеке,не на собрании доярок,что бы эмоциями своими плескаться.
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Ответ Menedreal
Буквально вчера когда Винисиусу дали желтую за смех, то все были за. А тут вдруг все нечестно.
Это другое, святые дети Негрейры играют же сегодня
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Ответ Fan of Sport
Ладно удаление, вы просто посмотрите на высокомерие судьи, даже игроки на скамейке не могут сдержать смех, потому что выглядит реально смешно, показывает ещё пальцем, чтобы игроки молчали. Я думаю каждый, кто смотрит матч со мной согласится, вне зависимости чей он фанат
Буквально вчера когда Винисиусу дали желтую за смех, то все были за. А тут вдруг все нечестно.
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Сколько же Хави унизил людей за карьеру, что они до сих пор на ветках горят от любой новости с маэстро:))
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🤡
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спасибо Барселоне, что отпустили раньше спать)
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Ответ Fan of Sport
Ладно удаление, вы просто посмотрите на высокомерие судьи, даже игроки на скамейке не могут сдержать смех, потому что выглядит реально смешно, показывает ещё пальцем, чтобы игроки молчали. Я думаю каждый, кто смотрит матч со мной согласится, вне зависимости чей он фанат
К сожелению это уровень судейства ЛаЛиги...
Реал и Атлетик не с проста хотели реформу.
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Ответ Moscwow
Это другое, святые дети Негрейры играют же сегодня
Классическое лицемерие местных
Примеров тому - уйма
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Комментарий удален пользователем
Ответ Aleksandr Blaugranas
Когда игроков твоей команды беспощадно лупят по ногам и судья никак не реагирует, трудно сдержать эмоции
То есть когда Винисиуса лупят по ногам, а судья молчит, то это все Вини виноват?)
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Ответ Aleksandr Blaugranas
Когда игроков твоей команды беспощадно лупят по ногам и судья никак не реагирует, трудно сдержать эмоции
Кого там лупили-то, он бомбил из-за фола Гюндогана
Да и по Кунде грех говорить, что судья кому-то даёт бить игроков))

Ну и про болтовню Хави ещё давно говорил всё Иттуральде, что он его затыкал, чел умудрялся по каждому, даже очевидному ауту спорить в бытность игроком
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хави лучший 😁 ала мадрид
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Хави провоцирует судей своим поведением, а потом жалуется и ноет. (с)
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Хави просто привык в эпоху Негрейры безнаказанно водить хороводы вокруг судьи и еще не отвык
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