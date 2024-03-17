Хави за споры с судьей удален в матче «Барсы» с «Атлетико». У него по 2 красные в карьере тренера и игрока
Хави удален за споры с арбитром в конце 1-го тайма матча с «Атлетико».
На 41-й минуте матча 29-го тура Ла Лиги главный тренер «Барселоны» получил предупреждение, выразив недовольство тем, что судья Хосе Мария Санчес Мартинес не наказал Акселя Витцеля за толчок в спину Роберта Левандовского в центре поля.
Хави продолжил спорить с арбитром и на 42-й минуте получил вторую желтую карточку и вынужден был покинуть техническую зону.
За 93 матча в Ла Лиге в качестве главного тренера «Барселоны» Хави был удален 2 раза, оба в этом сезоне – столько же, сколько в 505 играх в испанском чемпионате в качестве игрока.
За период тренерской карьеры в каталонском клубе испанец получил 15 желтых карточек в Ла Лиге, в качестве игрока – 44 карточки.
Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Барселона» (0:1, перерыв).
Реал и Атлетик не с проста хотели реформу.
Примеров тому - уйма
Да и по Кунде грех говорить, что судья кому-то даёт бить игроков))
Ну и про болтовню Хави ещё давно говорил всё Иттуральде, что он его затыкал, чел умудрялся по каждому, даже очевидному ауту спорить в бытность игроком