Хави за споры с судьей удален в матче «Барсы» с «Атлетико». У него по 2 красные в карьере тренера и игрока

Хави удален за споры с арбитром в конце 1-го тайма матча с «Атлетико».

На 41-й минуте матча 29-го тура главный тренер «Барселоны» получил предупреждение, выразив недовольство тем, что судья не наказал за толчок в спину Роберта Левандовского в центре поля.

Хави продолжил спорить с арбитром и на 42-й минуте получил вторую желтую карточку и вынужден был покинуть техническую зону.

За 93 матча в Ла Лиге в качестве главного тренера «Барселоны» Хави был удален 2 раза, оба в этом сезоне – столько же, сколько в 505 играх в испанском чемпионате в качестве игрока.

За период тренерской карьеры в каталонском клубе испанец получил 15 желтых карточек в Ла Лиге, в качестве игрока – 44 карточки.

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча « » – « » (0:1, перерыв).