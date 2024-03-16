Винисиус – в камеру после 4-й желтой подряд: «В каждом матче судьи показывают мне карточку!»

Винисиус Жуниор на камеру выразил недовольство очередной карточкой.

« » на выезде обыграл «Осасуну» (4:2) в 29-м туре . Форвард мадридцев сделал дубль и заработал пятую желтую карточку в сезоне из-за чего автоматически дисквалифицирован на один матч.

Карточка, полученная на 44-й минуте, стала 4-й в 4 последних матчах игрока сборной Бразилии.

После свистка на перерыв Винисиус двинулся в сторону раздевалки и сказал в камеру: «В каждом матче судьи показывают мне карточку, в каждом матче!»

Партнер бразильца, , увел его в сторону от камеры и толкнул, дав понять, что не стоит протестовать.

Винисиус получил 31 желтую за 3 последних сезона. В «Реале» больше карточек лишь у Камавинга – 34