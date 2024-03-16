Винисиус – в камеру после 4-й желтой подряд: «В каждом матче судьи показывают мне карточку!»

Теги Реал Мадрид Осасуна Ла Лига судьи Хуан Мартинес Мунуэра Браим Диас Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор на камеру выразил недовольство очередной карточкой.

«Реал Мадрид» на выезде обыграл «Осасуну» (4:2) в 29-м туре Ла Лиги. Форвард мадридцев сделал дубль и заработал пятую желтую карточку в сезоне из-за чего автоматически дисквалифицирован на один матч.

Карточка, полученная на 44-й минуте, стала 4-й в 4 последних матчах игрока сборной Бразилии.

После свистка на перерыв Винисиус двинулся в сторону раздевалки и сказал в камеру: «В каждом матче судьи показывают мне карточку, в каждом матче!»

Партнер бразильца, Браим Диас, увел его в сторону от камеры и толкнул, дав понять, что не стоит протестовать.

Винисиус получил 31 желтую за 3 последних сезона. В «Реале» больше карточек лишь у Камавинга – 34

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52 комментария
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Судьи-расисты, показывая Вини жёлтые карточки, намекают на бананы и обезьян.
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Публичная критика судей, в Испании за такое игроков других команд дисквалифицировали от 3х матчей и больше, но риал никто трогать не будет:))
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Расисты кругом! Один Вини стоит такой в бел... простите, в чёрном плаще среди заговора!
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Винисиус – в камеру ! Был бы куда лучший заголовок.
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В матче с Атлетиком точно не покажут)
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Как же он мне надоел...

PS: болельщик Реала с 2003 года
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Человек в открытую называют всех испанцев расистами, провоцирует всех зрителей на стадионе, постоянно истерит и ныряет. Будь это Италия или другая нормальная страна реал уже отправили бы в Серию Г за то что держат этого провокатора
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Ответ rigobersong
Публичная критика судей, в Испании за такое игроков других команд дисквалифицировали от 3х матчей и больше, но риал никто трогать не будет:))
ну так Беллингем второй матч не играет из за того что критиковал судью после ошибки
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Кругом ушлепки, везде шлюхи, повсюду обман! Один я д’Артаньян!
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Посмотрел как он кривляется весь матч и стало понятно почему все расисты. Дали бы мне возможность отсудить хоть один матч с ним, одел бы колпак на голову
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Ответ rigobersong
Публичная критика судей, в Испании за такое игроков других команд дисквалифицировали от 3х матчей и больше, но риал никто трогать не будет:))
что насчёт Беллингема скажешь?🤡
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в каждом матче...
а показывали бы красную это происходило бы через матч... а то и через два
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Слишком много Винисиуса.
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Ответ rigobersong
Публичная критика судей, в Испании за такое игроков других команд дисквалифицировали от 3х матчей и больше, но риал никто трогать не будет:))
Сейчас самое независимое ТВ быстренько разъяснит, в чём тут судейский заговор🥸
+20
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Фанаты «Реала» в Вальдебебасе оскорбляли Салима Эль-Джебари на расовой почве в игре между Атлетико Мадрид Б и Реалом Мадрид Кастилья.
Салим Эль-Джебари: «Я слышал что-то с трибун (некоторые расистские оскорбления), и в итоге я отпраздновал гол, показывая свое имя толпе, но я думаю, что я совершил ошибку, потому что я профессионал и я должен уметь сдерживать себя.
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И правильно делают
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Ответ MortalVombat
Народ оставьте пацана в покое. Я болельщик Барселоны но даже мне его уже жалко. Выбрали его целью травли и всем миром его оскорбляете. Даже на этом ресурсе. При этом пацан по игре доказывает чего он стоит. Оставьте его в покое и он тоже перестанет отвечать. Лично мне он в последнее время очень нравится, тем что несмотря на огромное давление от которого сломались бы матёрые футболисты, он он не ломается и играет невероятно красиво. Кароче народ что с вами не так? В каждой игре толпы иногда людей называют его обезьяной, улюлюкают, издеваются, а у вас во всем винисиус виноват.
Я тоже болельщик Барселоны. Он хороший игрок и совсем коричневая личность. Разве не ясно, что он так себя подпитывает? Зачем он схватил из горло игрока Лейпцига? Или Орбан сам показал захват горлом черных рук бананоеда? Не делай святошу из прости....
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Правильно делают
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Ответ Адам Нинуху
Мерзкий тип продавать его надо
Одного из лучших игроков продавать из-за дурного характера?
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Ответ rigobersong
Публичная критика судей, в Испании за такое игроков других команд дисквалифицировали от 3х матчей и больше, но риал никто трогать не будет:))
Тут даже дело больше не в Реале, а в том, что это Винимиус… Потом обвинениями в расизме закидает их)
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Сейчас самое независимое ТВ быстренько разъяснит, в чём тут судейский заговор🥸
Новиков походу и там подрабатывает:))
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Все его обзывают, все его обижают, никак не сменит пластинку и не выйдет из образа жертвы, тьфу🥴
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А он смешной)))
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Мерзкий тип продавать его надо
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Потому что судьи расисты
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Ответ songbilong
Как же он мне надоел... PS: болельщик Реала с 2003 года
Некоторые сомнительные достижения лучше держать при себе
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Ответ Адам Нинуху
Комментарий удален модератором
Стрелочник
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Ответ GrafRadionic Drakulac
Шас сделаем в место его тебя завтра документы возьми и приходи в офис
Комментарий удален модератором
Ответ rigobersong
Публичная критика судей, в Испании за такое игроков других команд дисквалифицировали от 3х матчей и больше, но риал никто трогать не будет:))
а где он критиковал? констатировал факт просто
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Ответ rigobersong
Публичная критика судей, в Испании за такое игроков других команд дисквалифицировали от 3х матчей и больше, но риал никто трогать не будет:))
Ну да,Беллингема же никто не дисквалифицировал за чушь.
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