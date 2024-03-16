Винисиус – в камеру после 4-й желтой подряд: «В каждом матче судьи показывают мне карточку!»
Винисиус Жуниор на камеру выразил недовольство очередной карточкой.
«Реал Мадрид» на выезде обыграл «Осасуну» (4:2) в 29-м туре Ла Лиги. Форвард мадридцев сделал дубль и заработал пятую желтую карточку в сезоне из-за чего автоматически дисквалифицирован на один матч.
Карточка, полученная на 44-й минуте, стала 4-й в 4 последних матчах игрока сборной Бразилии.
После свистка на перерыв Винисиус двинулся в сторону раздевалки и сказал в камеру: «В каждом матче судьи показывают мне карточку, в каждом матче!»
Партнер бразильца, Браим Диас, увел его в сторону от камеры и толкнул, дав понять, что не стоит протестовать.
Винисиус получил 31 желтую за 3 последних сезона. В «Реале» больше карточек лишь у Камавинга – 34
PS: болельщик Реала с 2003 года
а показывали бы красную это происходило бы через матч... а то и через два
Салим Эль-Джебари: «Я слышал что-то с трибун (некоторые расистские оскорбления), и в итоге я отпраздновал гол, показывая свое имя толпе, но я думаю, что я совершил ошибку, потому что я профессионал и я должен уметь сдерживать себя.