«Ман Сити» не проигрывает 22 матча подряд – 19 побед и 3 ничьих
«Ман Сити» продлил серию без поражений до 22 матчей.
Команда Пепа Гвардиолы победила «Ньюкасл» (2:0) в 1/4 финала Кубка Англии.
В последний раз «горожане» уступали 6 декабря – «Астон Вилле» (0:1) в АПЛ.
С тех пор у «Манчестер Сити» 19 побед и 3 ничьих в чемпионате и Кубке Англии, а также в Лиге чемпионов и на клубном ЧМ.
После паузы на игры сборных 31 марта «Сити» примет «Арсенал» в Премьер-лиге.
А то переигровку требовать будут, из-за того, что его не удалили...