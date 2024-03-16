«Ман Сити» не проигрывает 22 матча подряд – 19 побед и 3 ничьих

Теги Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Пеп Гвардиола Футбол

«Ман Сити» продлил серию без поражений до 22 матчей.

Команда Пепа Гвардиолы победила «Ньюкасл» (2:0) в 1/4 финала Кубка Англии.

В последний раз «горожане» уступали 6 декабря – «Астон Вилле» (0:1) в АПЛ.

С тех пор у «Манчестер Сити» 19 побед и 3 ничьих в чемпионате и Кубке Англии, а также в Лиге чемпионов и на клубном ЧМ.

После паузы на игры сборных 31 марта «Сити» примет «Арсенал» в Премьер-лиге.

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32 комментария
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У Реал мадрида тоже серия без поражений, будет весело в апреле
+21
-3
+18
Ответ flux
У Реал мадрида тоже серия без поражений, будет весело в апреле
Реалу весело не будет
+25
-7
+18
В футбол играют все, а выигрывает Манчестер Сити.
+23
-8
+15
Ответ Случайно заскочил
Реалу весело не будет
Сити явно тоже
+9
-1
+8
Ответ Случайно заскочил
Единственный, кому Сити мог проиграть, это Ливерпуль на Энфилде, но сыграли вничью, дальше матчи в которых Сити должен только побеждать. Вполне серия может продлиться до конца сезона
Не согласен) верю в Арсенал, в этом сезоне 2 матча взяли у Сити, будет конечно игра на Этихаде. Но Канониры могут удивить.)
+7
0
+7
Пеп идёт за треблом
+13
-8
+5
А супернападающий собирается забивать кому-нибудь кроме лутонов, брентфордов и всяких манчестер юнайтедов?
+8
-4
+4
Ответ Merl1k
Пеп идёт за треблом
За треблом из треблов
+6
-3
+3
Единственный, кому Сити мог проиграть, это Ливерпуль на Энфилде, но сыграли вничью, дальше матчи в которых Сити должен только побеждать. Вполне серия может продлиться до конца сезона
+6
-4
+2
МС не проигрывает 22 игры...Реал не проигрывает 23 игры...в апреле будет Жарко )
+2
0
+2
Неделю назад ведь проиграли Ливерпулю когда МакАлистер забил с пенальти на 98й минуте, нет?🤔
+3
-1
+2
Продолжаем в том же духе!C’mon,City!💙
+5
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Ответ El Fenomeno 9
Неделю назад ведь проиграли Ливерпулю когда МакАлистер забил с пенальти на 98й минуте, нет?🤔
Нет, там Макка избежал красной карточки за невероятно жестокий удар грудью шипов на бутсе Доку 😂
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Ответ zzzeeerrrooo
Взяли один матч и тот из-за рикошета
Ты про сегодняшний матч с Ньюкаслом?)
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Ответ Igbin
В футбол играют все, а выигрывает Манчестер Сити.
Сити не может, судья поможет.
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Ответ Случайно заскочил
Реалу весело не будет
после игры сити с полусоставом ливера, про сити можно сказать то же самое
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Ответ arsenal_fanboy
Не согласен) верю в Арсенал, в этом сезоне 2 матча взяли у Сити, будет конечно игра на Этихаде. Но Канониры могут удивить.)
При условии, что КДБ не будет играть. В прошлом сезоне он сделал результат в обоих матчах.
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Ответ arsenal_fanboy
Не согласен) верю в Арсенал, в этом сезоне 2 матча взяли у Сити, будет конечно игра на Этихаде. Но Канониры могут удивить.)
Так болелы сити до матча с Ливерпулем писали что будет разгром Ливерпуля, а так еле ноги унесли с судьями вместе) вот так серия без поражений и продолжается.
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Как не проигрывает? А крайний матч АПЛ? В смысле, ничья? В смысле, не поставили пенальти?
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Ответ Den-is
Ты про сегодняшний матч с Ньюкаслом?)
Самое главное, про Ковачича не напоминай)
А то переигровку требовать будут, из-за того, что его не удалили...
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Ответ zzzeeerrrooo
Взяли один матч и тот из-за рикошета
Забили с рикошетом от Аке, но и по игре были лучше.
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Ответ Ruslan3132
МС не проигрывает 22 игры...Реал не проигрывает 23 игры...в апреле будет Жарко )
Только у Сити соперники будут похлеще в этих 22 играх. У Реала один проходняк
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Сити, снова не проигрывает на своем поле, рекорд
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