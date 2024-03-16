«Ман Сити» не проигрывает 22 матча подряд – 19 побед и 3 ничьих

«Ман Сити» продлил серию без поражений до 22 матчей.

Команда Пепа Гвардиолы победила « » (2:0) в 1/4 финала Кубка Англии.

В последний раз «горожане» уступали 6 декабря – «Астон Вилле» (0:1) в .

С тех пор у « » 19 побед и 3 ничьих в чемпионате и Кубке Англии, а также в Лиге чемпионов и на клубном ЧМ.

После паузы на игры сборных 31 марта «Сити» примет «Арсенал» в Премьер-лиге.