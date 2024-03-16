Кубок Англии. 1/4 финала. «Ман Сити» против «Ньюкасла», «Ковентри» прошел «Вулвс», забив на 97-й и 100-й, «МЮ» и «Ливерпуль» сыграют в воскресенье

«Манчестер Сити» играет с «Ньюкаслом» в матче 1/4 финала Кубка Англии.

Также в субботу « » проиграл « » (2:3), пропустив на 97-й и 100-й минутах.

В воскресенье состоятся матчи « » – « » и « » – «Ливерпуль».

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Англии