Кубок Англии. 1/4 финала. «Ман Сити» против «Ньюкасла», «Ковентри» прошел «Вулвс», забив на 97-й и 100-й, «МЮ» и «Ливерпуль» сыграют в воскресенье

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Манчестер Сити Кубок Англии результаты Вулверхэмптон Лестер Ковентри Футбол

«Манчестер Сити» играет с «Ньюкаслом» в матче 1/4 финала Кубка Англии.

Также в субботу «Вулверхэмптон» проиграл «Ковентри» (2:3), пропустив на 97-й и 100-й минутах. 

В воскресенье состоятся матчи «Челси» – «Лестер» и «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». 

Кубок Англии

1/4 финала

Вулверхэмптон – Ковентри 2:3 (0:0, 2:3)
Дата проведения
16 марта, 15.15, «Молинью Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 53 Симмс, 1:1 – 83 Аит-Нури, 2:1 – 88 Буэно, 2:2 – 90 Симмс, 2:3 – 90 Райт.
ВулверхэмптонЖозе Са, Семеду, Буэно, Килмен, Гомеш (Доэрти, 60), Аит-Нури, Дойл (Буэно, 73), Гомес, Сарабия, Лемина, Фрейзер (Чивоме, 60).
КовентриКоллинз, Латибодьер (Тавареш, 90), Китчинг, Томас, Бидуэлл, ван Эвейк, Палмер (О`Хэр, 70), Шиф, Экклз (Торп, 90), Райт, Симмс.
Предупреждения:
Аит-Нури (7), Сарабия (81), Палмер (90).

 

Манчестер Сити – Ньюкасл 2:0 (второй тайм)
Дата проведения
16 марта, 20.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 13 Бернарду Силва, 2:0 – 31 Бернарду Силва.
Манчестер СитиОртега, Уокер, Рубен Диаш, Аканджи, Гвардиол, Фоден, Ковачич, Бернарду Силва, Родри, Холанд, Доку.
НьюкаслДубравка, Шер, Ласселс, Ботман, Берн (Холл, 62), Бруно Гимараэс, Лонгстафф (Майли, 62), Уиллок (Андерсон, 62), Мерфи, Гордон (Альмирон, 62), Исак.
Предупреждения:
Шер (18), Ласселс (28).

 

Челси – Лестер
Дата проведения
17 марта, 15.45, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
Дата проведения
17 марта, 18.30, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Англии

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65 комментариев
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Что за матч, просто чудо спорта) английский футбол во всей его красе.
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Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
кажется и в этом году не будет второго за тридцать лет трофея у юбиляров, а квадрупла тем более
Играет Сити, а мысли только про ливерпуль. Вот это фиксация.
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Ответ Рассол Уэстбрик
Комментарий удален модератором
Болельщики Арсенала за МЮ не топят
+7
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+5
За Ньюкасл! Говорят Ле Брюйне у горожан не будет, так что шансы есть!
+7
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+2
Доку напоминает раннего Винисиуса. Немного подкрутить точность и менталку, и будет не хуже а то и лучше.
+4
-2
+2
Развязка супер! И вполне справедлива, Ковентри мог еще при 1-0 все вопросы решить, а потом сам себе 2 гола привез, но кубок Англии турнир непредсказуемый.
+5
-3
+2
Надеюсь Доку забьёт. Ему не хватает уверенности
+3
-2
+1
Ну и где вторая жёлтая Шеру? Если бы условный Ливерпуль был на месте Сити, сейчас бы пол Ньюкасла удалили давно уже, и назначили несколько пенальти.
+5
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+1
Ковентри вышел в полуфинал. Жду бомбежки хейтерков когда им выпадет честь играть с обладателями требла в полуфинале на Уэмбли
+3
-2
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Ответ Proper Chels
Если бы у Доку были ноги вместо лыж, сейчас бы уже голов 5 сорокам закинули. Ньюкасл такой плюшевый в гостях всегда, что я настаиваю на том, что физрука Хау пора отправлять в Борнмут.
В прошлом сезоне судьи поддержали Хау ведь англичанин
А сейчас у судей в приоритете помощь Арсеналу
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Ответ А.В. Бубнов
Тебе видней и тебе решать. Сядь за руль и бегом за ней Только шпарь под 200 Есть авто у 2,5 глоров проекта? Баклажан какой нибудь, на чём то ты ведь перевозишь фаянсы
и тут тебя обоссали неадекватного, беги и жалуйся е
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Ответ Mardon Umirov
Матч МЮ -ЛИВЕРПУЛЬ ожидается быть очень интересным и с интригой. Еще не все игроки Ливерпуля не вернулись из лазарета. Несмотря на это Ливерпуль выигрывает матчи благодаря хорошей игры играющих футболистов и умной тактики Клоппа. Ливерпуль будет стараться выигрывать второй трофей этого года. Победа на этом матче откроет им дорогу. Но МЮ тоже последнее время намного усилил свою игру. Поэтому на исход игры тактика главных тренеров окажет большое влияние. Ждем красивых голов.
ты на презентацию журналистов пришёл) ) ?
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Ответ А.В. Бубнов
Фейкня даёт рекомендации как создать ФМО принца) Дорогого стоит такой совет - лишения титулов и деклассирования в 5 или 6 Лигу Пустыни) Сомневаюсь, что после такого этот клуб сохранится в каком либо виде. Его только сжечь
Ньюкаслу что терять
В след сезоне нужно усиление
Если Касл накажут потом то будет суд с Сити и Касл суд выиграет ибо бабло
решает
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Ответ ман сити фейк
Доку сегодня хорош
В паре опасных моментов капитально передерживал мяч, но вообще лучше чем прошлые матчи
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Ответ Okaka
нельзя
Ну это глупо
Ведь Сити позволяют тратить
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Ответ Topar Topovic
У Ньюкасл владелец в 10 раз богаче ситевого Мансура Подскажите ему чит код кто-нибудь
нельзя
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Ответ Topar Topovic
У Ньюкасл владелец в 10 раз богаче ситевого Мансура Подскажите ему чит код кто-нибудь
Надо нанимать хороших менеджеров и управлять адекватно
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Комментарий удален модератором
Ответ Wings of Freedom
Ну если смотреть адекватно, то МЮ делать нечего , судя по крайней игре Ливерпуля против Сити.
Да, МЮ будет сложно. Если будут играть в открытый футбол против Ливера, то пропустят минимум 3-шку, если не больше. Скорее всего, сыграют также, как и прошлый раз.
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Ответ RembaXXX
За Ньюкасл! Говорят Ле Брюйне у горожан не будет, так что шансы есть!
Ну так и Гордона не будет
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Ответ PIT-BUL
Вулвз/ МС/ Челси / Ливерпуль Пары без особой интриги. Каждый из этих пар имеет явного фаворита. МЮ- Ливер вывеска 🔥 но Ливер на таком мощном ходу что без шансов
Что-то не заладилось со старта) Будем надеяться, что так же пойдёт и в следующих двух!
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Силва🔥
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Ответ Hi Hi
Обязательно вот так вот писать ?
это он не сам, а узбекская нейросеть))
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Чувствую, если МЮ снова не сядет в автобус, то получит по все гланды от Ливерпуля... Желаю удачи обеим командам, хотел бы увидеть красивый футбол.
+2
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Ответ Рассол Уэстбрик
Комментарий удален модератором
не будут)
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Ковентри разве не попадает на кого-то из пары МЮ-Ливерпуль в полуфинале?
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Зачем на поле Холанд? Вареный совершенно, нет ни желания, ни сил играть у него.
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Силва🔥🔥
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