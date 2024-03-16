Кубок Англии. 1/4 финала. «Ман Сити» против «Ньюкасла», «Ковентри» прошел «Вулвс», забив на 97-й и 100-й, «МЮ» и «Ливерпуль» сыграют в воскресенье
«Манчестер Сити» играет с «Ньюкаслом» в матче 1/4 финала Кубка Англии.
Также в субботу «Вулверхэмптон» проиграл «Ковентри» (2:3), пропустив на 97-й и 100-й минутах.
В воскресенье состоятся матчи «Челси» – «Лестер» и «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль».
1/4 финала
- Дата проведения
- 16 марта, 15.15, «Молинью Стэдиум»
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Вулверхэмптон –
Жозе Са, Семеду, Буэно, Килмен, Гомеш (Доэрти, 60), Аит-Нури, Дойл (Буэно, 73), Гомес, Сарабия, Лемина, Фрейзер (Чивоме, 60).
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Ковентри –
Коллинз, Латибодьер (Тавареш, 90), Китчинг, Томас, Бидуэлл, ван Эвейк, Палмер (О`Хэр, 70), Шиф, Экклз (Торп, 90), Райт, Симмс.
- Дата проведения
- 16 марта, 20.30, «Этихад Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 13 Бернарду Силва, 2:0 – 31 Бернарду Силва.
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Манчестер Сити –
Ортега, Уокер, Рубен Диаш, Аканджи, Гвардиол, Фоден, Ковачич, Бернарду Силва, Родри, Холанд, Доку.
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Ньюкасл –
Дубравка, Шер, Ласселс, Ботман, Берн (Холл, 62), Бруно Гимараэс, Лонгстафф (Майли, 62), Уиллок (Андерсон, 62), Мерфи, Гордон (Альмирон, 62), Исак.
- Дата проведения
- 17 марта, 15.45, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 17 марта, 18.30, «Олд Траффорд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
А сейчас у судей в приоритете помощь Арсеналу
В след сезоне нужно усиление
Если Касл накажут потом то будет суд с Сити и Касл суд выиграет ибо бабло
решает
Ведь Сити позволяют тратить