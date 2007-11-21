Уэсли Снейдер: «Мог бы быть на одном уровне с Месси и Роналду, просто я не хотел»

Экс-игрок «Интера» и сборной Голландии Уэсли Снейдер заявил, что мог получить «Золотой мяч» и выйти на уровень и Криштиану Роналду.

«Уверен, что если бы выкладывался на 100 процентов ради того, чтобы оказаться на одном уровне с Месси и Роналду, то добился бы этого.

Я не хотел получить ой мяч» в 2010 году и не жалею об этом. Дело не в том, что я не мог этого сделать, просто я не хотел. Я наслаждался своей карьерой, выиграл все призы, которые можно выиграть. Поэтому я ни на секунду ни о чем не жалел.

Я командный игрок, и мне нравилось добиваться успеха вместе с другими футболистами. Прошло уже почти десять лет, и люди все еще говорят, что я должен был выиграть «Золотой мяч» в 2010 году. Но у меня нет проблем с этим. Я говорю: «Ребята, я выиграл Лигу чемпионов. Для меня это намного приятнее, чем индивидуальный приз», – сказал Снейдер.