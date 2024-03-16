Фанат попросил Мбаппе перейти в «Арсенал». Килиан ответил: «Ни за что. Там слишком холодно»
Килиан Мбаппе ответил на просьбу перейти в «Арсенал».
Болельщик выложил в соцсети видео с участием французского нападающего. Он попросил Килиана присоединиться к «Арсеналу».
Футболист рассмеялся и ответил: «Ни за что, ни за что». Когда его спросили почему, Мбаппе пошутил: «Там слишком холодно».
Контракт 25-летнего форварда с «ПСЖ» истекает в конце этого сезона. Ранее сообщалось, что он близок к переходу в «Реал».
Мбаппе хотел бы в «Арсенал» из-за наследия Анри, но там не готовы ломать финансовую структуру ради Килиана, как и в «Ливерпуле» (The Independent)
Возможно нужно будет заманивать лучшими люля-кебаб, бастурма, и хачапури, как вариант))
- Ни за что, ни за что.
- Почему?
- Там слишком жарко.