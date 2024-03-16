Фанат попросил Мбаппе перейти в «Арсенал». Килиан ответил: «Ни за что. Там слишком холодно»

Теги ПСЖ премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал болельщики Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе ответил на просьбу перейти в «Арсенал».

Болельщик выложил в соцсети видео с участием французского нападающего. Он попросил Килиана присоединиться к «Арсеналу». 

Футболист рассмеялся и ответил: «Ни за что, ни за что». Когда его спросили почему, Мбаппе пошутил: «Там слишком холодно».

Контракт 25-летнего форварда с «ПСЖ» истекает в конце этого сезона. Ранее сообщалось, что он близок к переходу в «Реал». 

Мбаппе хотел бы в «Арсенал» из-за наследия Анри, но там не готовы ломать финансовую структуру ради Килиана, как и в «Ливерпуле» (The Independent)

Материалы по теме

40 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Значит ждем в Сочи.
+54
-1
+53
Мбаппе , переходи к нам в "Астрахань"! Тут и тепло, и арбузы хорошие, и статистику можно набивать) А если хорошо будешь играть, то получишь в награду "Золотой арбуз". Дерзай🤭!
+41
-2
+39
Ну, да, в Туле холоднее, по сравнению с Парижем, и тем более Мадридом.
+19
-2
+17
Ответ ТТХ не фарм клуб
Это ж надо считать некомфортным климат с +20 летом и +8 зимой, когда в Испании летом +35
В Испании летом межсезонье, пару туров с середины августа и потом осень . Зачем писать про 35 жары
+8
0
+8
Ответ Evgen52
Конечно не перейдет. В АПЛ носится в каждом матче надо, прессинговать, а он уже привык в Лиге 1 в пол ноги играть. В Примере же норм, половина команд вообще никакого сопротивления нет оказывают как раз
Ну да,ну да.Постоянно это читаю от тех кто не смотрит Ла Лигу.)
+5
0
+5
Это что ж получается? Норвежскому ФК "Будё-Глимт", вообще, не на что рассчитывать? Да как так то??
+6
-1
+5
Конечно не перейдет. В АПЛ носится в каждом матче надо, прессинговать, а он уже привык в Лиге 1 в пол ноги играть. В Примере же норм, половина команд вообще никакого сопротивления нет оказывают как раз
+10
-7
+3
Ответ ТТХ не фарм клуб
Это ж надо считать некомфортным климат с +20 летом и +8 зимой, когда в Испании летом +35
ага и комфортных 80 солнечных дней в году против 250 в Мадриде. Где же комфортнее.
+4
-1
+3
Ответ ТТХ не фарм клуб
Это ж надо считать некомфортным климат с +20 летом и +8 зимой, когда в Испании летом +35
Летом он в Испании почти не будет всё равно. В конце августа поиграет немного и осень)
+2
0
+2
Ответ PatrickShapka2
Мбаппе , переходи к нам в "Астрахань"! Тут и тепло, и арбузы хорошие, и статистику можно набивать) А если хорошо будешь играть, то получишь в награду "Золотой арбуз". Дерзай🤭!
Та ну... Какое там у вас в Астрахани тепло? Только Шахин Асмайе, город Кабул!
+2
0
+2
Ответ Циник Петербургский
Та ну... Какое там у вас в Астрахани тепло? Только Шахин Асмайе, город Кабул!
Тепло))Правда, сейчас дождик идёт, и +3, ну, летом больше 30 градусов бывает))
+2
0
+2
В Саудовскую Аравию тогда, там вообще жара
+1
0
+1
Ответ Evgen52
Конечно не перейдет. В АПЛ носится в каждом матче надо, прессинговать, а он уже привык в Лиге 1 в пол ноги играть. В Примере же норм, половина команд вообще никакого сопротивления нет оказывают как раз
примера еще унылее чем лига 1 по-моему
+7
-6
+1
Ответ PatrickShapka2
Тепло))Правда, сейчас дождик идёт, и +3, ну, летом больше 30 градусов бывает))
И что? Арбузами думаете подкупить? А в Кабуле, между прочим, сорок девственниц могут предложить. После смерти, правда. Но это не суть.
+1
0
+1
Ответ DenisLa
Так-то в Мадриде зимой снег идёт.
Но сам климат намного приятнее в Испании и это неоспоримый факт.
+1
0
+1
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Парадоксален тот факт, что один из лучших игроков мира не нужен ни одному топ-клубу Европы
Дело в его финансовых аппетитах ,его хотелки могут потянуть только пару клубов
0
0
0
Ответ Real Sport
С Дагестаном ни один город не сравнится. Пекло. Пусть в Анжи приезжает..
А разве Дагестан - это город?
0
0
0
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Парадоксален тот факт, что один из лучших игроков мира не нужен ни одному топ-клубу Европы
Это не правда.
0
0
0
Ответ Real Sport
Страна
Дагестан – это республика в составе страны, а не страна.
0
0
0
Ответ Evgen52
Конечно не перейдет. В АПЛ носится в каждом матче надо, прессинговать, а он уже привык в Лиге 1 в пол ноги играть. В Примере же норм, половина команд вообще никакого сопротивления нет оказывают как раз
Сразу двое человек нашлось, которые никогда не смотрели ла лигу
0
0
0
Ответ Real Sport
С Дагестаном ни один город не сравнится. Пекло. Пусть в Анжи приезжает..
Не Анжи, а Динамо махачкала. Анжи остался только в памяти.
0
0
0
Ответ Castor Troy
А разве Дагестан - это город?
Страна
+1
-1
0
Ответ PatrickShapka2
Мбаппе , переходи к нам в "Астрахань"! Тут и тепло, и арбузы хорошие, и статистику можно набивать) А если хорошо будешь играть, то получишь в награду "Золотой арбуз". Дерзай🤭!
Придётся всю Астрахань в рабство отдать Мбаппе и то вряд ли согласится.
0
0
0
Ответ arsenal.ave
В Астрахани один из самых ужасных климатов в России, плюс месяц мошки, это вообще трэш)) Врагу такое не пожелаешь)
Но зато какая рыбалка!
0
0
0
Ответ PatrickShapka2
Мбаппе , переходи к нам в "Астрахань"! Тут и тепло, и арбузы хорошие, и статистику можно набивать) А если хорошо будешь играть, то получишь в награду "Золотой арбуз". Дерзай🤭!
В Астрахани один из самых ужасных климатов в России, плюс месяц мошки, это вообще трэш)) Врагу такое не пожелаешь)
0
0
0
Ответ PatrickShapka2
Тепло))Правда, сейчас дождик идёт, и +3, ну, летом больше 30 градусов бывает))
а зимой -30
0
0
0
Ответ Алексей Мишин
Значит ждем в Сочи.
Из разряда "Мы отказались от Бекхема" ФК "Жемчужина" Сочи
0
0
0
Ответ Алексей Мишин
Значит ждем в Сочи.
Сравнил сейчас погоду за круглый год в Лондоне и Сочи, разница не критичная. Так что Сочи нужно будет предложить еще что то, кроме погоды 😁
Возможно нужно будет заманивать лучшими люля-кебаб, бастурма, и хачапури, как вариант))
0
0
0
- Килиан. Не хочешь присоединиться в баньке к Глушаку?
- Ни за что, ни за что.
- Почему?
- Там слишком жарко.
+2
-2
0
Это ж надо считать некомфортным климат с +20 летом и +8 зимой, когда в Испании летом +35
+7
-7
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий