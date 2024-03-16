Фанат попросил Мбаппе перейти в «Арсенал». Килиан ответил: «Ни за что. Там слишком холодно»

Килиан Мбаппе ответил на просьбу перейти в «Арсенал».

Болельщик выложил в соцсети видео с участием французского нападающего. Он попросил Килиана присоединиться к « ».

Футболист рассмеялся и ответил: «Ни за что, ни за что». Когда его спросили почему, Мбаппе пошутил: «Там слишком холодно».

Контракт 25-летнего форварда с « » истекает в конце этого сезона. Ранее сообщалось, что он близок к переходу в «Реал».

Мбаппе хотел бы в «Арсенал» из-за наследия Анри, но там не готовы ломать финансовую структуру ради Килиана, как и в «Ливерпуле» (The Independent)