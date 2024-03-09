Анри о Мбаппе в «Реале»: «Команда сможет доминировать в Испании и Европе в течение 6-7 лет»
Тьерри Анри считает, что с Килианом Мбаппе «Реал» будет доминировать в Европе.
«Если Мбаппе перейдет туда [в «Реал»], у них будет команда, которая сможет доминировать в Европе и в своей лиге, возможно, в течение шести-семи лет, потому что все они будут молоды», – сказал бывший форвард «Арсенала», «Барселоны» и сборной Франции Анри в эфире CBS Sports.
Напомним, что Килиан Мбаппе решил не продлевать контракт с «ПСЖ» ради, как считается, перехода в «Реал» на правах свободного агента.
Нападающий забил 21 гол в Лиге 1 в этом сезоне и лидирует в списке лучших бомбардиров.
Только вот исторически Реал всегда был хозяином каталонской выскочки и эпоха имени Негрейры это никак не перечеркнет
Ну а про ручных свистков конечно ещё смешнее слышать от того,кто более за главный кабинет в истории футбола)
В Испании с 2009 по 2019 всего 2 трофея Ла Лиги и 2 КИ против 8 и 6 у Барселоны. 0 разгромов против 6. Думаю со «всегда» ты погорячился))
В Испании почти наверняка будут брать большинство внутренних турниров. В ЛЧ будут в числе фаворитов.