Анри о Мбаппе в «Реале»: «Команда сможет доминировать в Испании и Европе в течение 6-7 лет»

Теги ПСЖ Тьерри Анри премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Арсенал Килиан Мбаппе Футбол

Тьерри Анри считает, что с Килианом Мбаппе «Реал» будет доминировать в Европе.

«Если Мбаппе перейдет туда [в «Реал»], у них будет команда, которая сможет доминировать в Европе и в своей лиге, возможно, в течение шести-семи лет, потому что все они будут молоды», – сказал бывший форвард «Арсенала», «Барселоны» и сборной Франции Анри в эфире CBS Sports.

Напомним, что Килиан Мбаппе решил не продлевать контракт с «ПСЖ» ради, как считается, перехода в «Реал» на правах свободного агента.

Нападающий забил 21 гол в Лиге 1 в этом сезоне и лидирует в списке лучших бомбардиров. 

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54 комментария
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Одного Мбаппе мало для этого. Нужно укреплять защиту и найти игрока схожего Кроосу по функционалу. В команде, кроме, Крооса никто больше не умеет продвигать мяч и обеспечить контроль в центре. В центре защиты сейчас есть только Рюдигер. Еще не ясно каким вернется Милитао, а Алаба и до травмы регулярно косячил и проигрывал любую борьбу
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+4
Ответ Прокси
Комментарий скрыт
серьезно? покажи где он доминирует в ЗП ведомостях, вентилятор.
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Ответ Злой Руся
Реал будет доминировать в Европе и в своей лиге всегда, и с Мбаппе, и без него. Барсофаны не дадут соврать 😁
Если мама Мбаппе опять срач не разведет,что сынуле мало платят.
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+4
Ответ ShamilK
Одного Мбаппе мало для этого. Нужно укреплять защиту и найти игрока схожего Кроосу по функционалу. В команде, кроме, Крооса никто больше не умеет продвигать мяч и обеспечить контроль в центре. В центре защиты сейчас есть только Рюдигер. Еще не ясно каким вернется Милитао, а Алаба и до травмы регулярно косячил и проигрывал любую борьбу
Таких как кросс уже не делают
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Ответ Ansu Fati
Ну в Европе это всегда зависело от Чакыров, Кашшаев, Оливеров и прочих Клаттенбургов. В Испании с 2009 по 2019 всего 2 трофея Ла Лиги и 2 КИ против 8 и 6 у Барселоны. 0 разгромов против 6. Думаю со «всегда» ты погорячился))
Молодец глорик,выбрал удобный для себя отрезок
Только вот исторически Реал всегда был хозяином каталонской выскочки и эпоха имени Негрейры это никак не перечеркнет
Ну а про ручных свистков конечно ещё смешнее слышать от того,кто более за главный кабинет в истории футбола)
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Ответ войд
Без Мбапе 3года подряд доминировали в Европе,с французом есть шанс повторить ту доминацию)
Без Мбаппе, но с Роналду, лучшим игроком в истории этого турнира
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Ответ Олег Кузнецов
Если мама Мбаппе опять срач не разведет,что сынуле мало платят.
это точно. помню как Головин сказал в интервью что Месси Неймар и Мбаппе вообще друг на друга не смотрели даже и не разговаривали
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Ответ Злой Руся
Реал будет доминировать в Европе и в своей лиге всегда, и с Мбаппе, и без него. Барсофаны не дадут соврать 😁
Чего ж в прошлом сезоне не доминировал? Барселона без идей в атаке, выиграла чемпионат. А в ЛЧ Сити вытер о них ноги. Ещё повезло, что реализация плохая. Да и даже когда Реал проходит, чаще всего это как в противостоянии с Лейпцигом. О доминации речи не идёт от слова совсем. Реал очень часто брал кубки за счёт судьи и дикого фарта, как МЮ...
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Ответ Злой Руся
Реал будет доминировать в Европе и в своей лиге всегда, и с Мбаппе, и без него. Барсофаны не дадут соврать 😁
Ну в Европе это всегда зависело от Чакыров, Кашшаев, Оливеров и прочих Клаттенбургов.

В Испании с 2009 по 2019 всего 2 трофея Ла Лиги и 2 КИ против 8 и 6 у Барселоны. 0 разгромов против 6. Думаю со «всегда» ты погорячился))
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Ответ Роман
Раньше доминировали с Роналду в ЛЧ, теперь пришло время с Мбаппе это делать. А в Ла Лиге им мало кто конкуренцию составить может. Разве что судьи.
Ох уже эти неграмотные школьные болельщики. Если вы чуть чуть умеете складывать, то сможете насчитать аж 4 победы Реала в Ла Лиге за последние 15 лет. Вот уже доминирование так доминирование😃
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Ответ Ashan Sorokin
Таких как кросс уже не делают
По факту они потеряют мозги в атаке, потому что связка Модрич - Кросс, была сродни Хави - Иньеста. А Камавинга и Тчуамени пусть атлеты, но интеллектуально не такие монстры футбола
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Ответ Злой Руся
Реал будет доминировать в Европе и в своей лиге всегда, и с Мбаппе, и без него. Барсофаны не дадут соврать 😁
Ну да. За последние 10 лет Барселона выиграла 5 ЛЛ, реал 3 ЛЛ, Атлетико 2 ЛЛ. Вот это доминация🤡
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+1
Это не ФИФА менеджер, где накупил лучших и штампуешь титулы. Тут никогда не предугадаешь
+4
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Все верно сказал, но...не стоит забывать про прецедентное право. Например, тот случай с Макелеле, когда вся структура звездного "галактикос" вдруг рухнула, без главного ее элемента.
+6
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Барса следующие 10 лет будет бороться только за кубок Гампера.
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Да это будет просто убийственный состав. Уверен, Перес докупит игроков в защиту и будет просто лютая ультимативная команда без слабых мест на бумаге. В команде будет лучший атакующий игрок мира (Мбаппе), лучший молодой атакующий игрок центральной зоны (Джуд), куча универсальных машин, способных сыграть на нескольких позициях (Вальверде, Камавинга, Тчуамени). В здоровом состоянии и сейчас защита топовая. Есть Родриго и Винисиус (которого в случае прихода Мбаппе можно легко менять на топового нападающего).

В Испании почти наверняка будут брать большинство внутренних турниров. В ЛЧ будут в числе фаворитов.
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Ответ chernov jr
очереДНОй любитель теорий заговора, который делает вид, что не слышал про дело Негрейры
Причём тут вообще дело Негрейры. Судьи ошибались или слишком много позволяли игрокам Реала, как Винисиусу например. Просто тогда это было Рамос и Пепе. Голы с офсайдов. В матчах с Лейпцигом все это было сразу в одном пакете. Стиль и победы Барселоны, Баварии, Сити были доминацией, но не Реал. Сами болельщики говорят, что их команда играет от соперника. Вторым номером. Даже если забыть о не совсем честных победах, лично для меня доминация это совсем другое.
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команды как раз таки не будет, если не найдут замену старичкам, будет что-то типа ПСЖ
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Ответ chernov jr
Никто не спрашивал че для тебя доминация)) Анри очевидно имел ввиду результат
Ставь лайк если дело Негрейры это заговор против великой Барселоны
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Ответ chernov jr
Никто не спрашивал че для тебя доминация)) Анри очевидно имел ввиду результат
Ну да. Кому какая разница как там было, на бумаге доминация. Главное много много раз выиграть, а как - не важно. Особенно иронично это звучит из уст Анри, который имел наглость забить рукой за сборную. Не важно каким способом же, да? Главное победы.
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Ответ v@mpir
Ну да. Кому какая разница как там было, на бумаге доминация. Главное много много раз выиграть, а как - не важно. Особенно иронично это звучит из уст Анри, который имел наглость забить рукой за сборную. Не важно каким способом же, да? Главное победы.
Ой да все команды выигрывают матчи и заслуженные и незаслуженные) у каждой команды таких можно вспомнить десятки. че у Барсы не было судейских побед или отскоков? Или когда их прижимали к воротам весь матч. Ты пытаешься доказать, что Реал типа самая плохая команда на свете 😂 ну можешь так считать, твое право
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Ответ chernov jr
Ой да все команды выигрывают матчи и заслуженные и незаслуженные) у каждой команды таких можно вспомнить десятки. че у Барсы не было судейских побед или отскоков? Или когда их прижимали к воротам весь матч. Ты пытаешься доказать, что Реал типа самая плохая команда на свете 😂 ну можешь так считать, твое право
Я лишь сказал, то что сказал. Не надо из крайности в крайность. Если это называть доминацией только из-за факта побед в ЛЧ, а не за игру на поле – окэй. Но почему тогда Реал так мало выиграл чемпионат, раз доминировал. Странно как-то. Вот Сити доминирует в АПЛ. И там оба фактора: Игра на поле и результат.
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трепло, вечно он мимо трепит...замены кросу и модричу нет, родриго не стабильный, туземцы новые там топами и не стали, джуд и мбапе и защита хорошая да...но центр пока выглядит непонятным на эти годы
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Это при условии, что Суперлиги не будет. А то я просто не представляю, как они смогут обыграть Пари НН
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Ответ ShamilK
Одного Мбаппе мало для этого. Нужно укреплять защиту и найти игрока схожего Кроосу по функционалу. В команде, кроме, Крооса никто больше не умеет продвигать мяч и обеспечить контроль в центре. В центре защиты сейчас есть только Рюдигер. Еще не ясно каким вернется Милитао, а Алаба и до травмы регулярно косячил и проигрывал любую борьбу
а центр прям укреплен? крос с модричем уйдет и что, два туземца пока и близко не их замена...родриго не стабильный, вальверде кое как там один. Так что центра уверенного нет, в защите еще как то слепят там уровень. Лейпциг именно в центре реал возил как детей.
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Ответ Maskulin
Это не ФИФА менеджер, где накупил лучших и штампуешь титулы. Тут никогда не предугадаешь
Тут один бельгиец рассказывал, что в Мадриде роскошные бургеры делают и кола очень сладкая, думаю данный фактор тоже нельзя забывать.
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Ответ Олег Иваницкий
Ох уже эти неграмотные школьные болельщики. Если вы чуть чуть умеете складывать, то сможете насчитать аж 4 победы Реала в Ла Лиге за последние 15 лет. Вот уже доминирование так доминирование😃
Это факт. Мадрид в десятые годы проиграл несколько чемпионских гонок с разницей в 1-3 очка. Зарубы за чемпионство в Ла Лиге были покруче, чем в АПЛ. Мадрид хорош в турнирах на выбывание, а Барса прекрасна в чемпионате. У меня, как болельщика Реала есть две мечты: победа в кубке Испании (уже сбылась) и защита титула чемпиона Испании.
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Ответ TiGra
Да это будет просто убийственный состав. Уверен, Перес докупит игроков в защиту и будет просто лютая ультимативная команда без слабых мест на бумаге. В команде будет лучший атакующий игрок мира (Мбаппе), лучший молодой атакующий игрок центральной зоны (Джуд), куча универсальных машин, способных сыграть на нескольких позициях (Вальверде, Камавинга, Тчуамени). В здоровом состоянии и сейчас защита топовая. Есть Родриго и Винисиус (которого в случае прихода Мбаппе можно легко менять на топового нападающего). В Испании почти наверняка будут брать большинство внутренних турниров. В ЛЧ будут в числе фаворитов.
Никто Винисиуса в здравом уме продавать не будет. Он уже легенда клуба, принёс кучу трофеев и сделал результат в больших матчах. О каком топовом нападающем речь? Мбаппе большую часть карьеры провёл в центре, а не на фланге. В Мадриде он будет свободно перемещаться в атаке. Мбаппе сможет играть как в паре с Вини, так и в тройке с Вини и Родриго.
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