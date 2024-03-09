Анри о Мбаппе в «Реале»: «Команда сможет доминировать в Испании и Европе в течение 6-7 лет»

Тьерри Анри считает, что с Килианом Мбаппе «Реал» будет доминировать в Европе.

«Если Мбаппе перейдет туда [в « »], у них будет команда, которая сможет доминировать в Европе и в своей лиге, возможно, в течение шести-семи лет, потому что все они будут молоды», – сказал бывший форвард « », «Барселоны» и сборной Франции Анри в эфире CBS Sports.

Напомним, что решил не продлевать контракт с «ПСЖ» ради, как считается, перехода в «Реал» на правах свободного агента.

Нападающий забил 21 гол в Лиге 1 в этом сезоне и лидирует в списке лучших бомбардиров.