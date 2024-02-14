Мбаппе хотел бы в «Арсенал» из-за наследия Анри, но там не готовы ломать финансовую структуру ради Килиана, как и в «Ливерпуле» (The Independent)

Теги ПСЖ Ливерпуль Тьерри Анри премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы Килиан Мбаппе деньги Футбол

Килиан Мбаппе был бы рад перейти в «Арсенал».

Как пишет The Independent, форвард, срок контракта которого с «ПСЖ» рассчитан до лета, с радостью перешел бы в «Арсенал».

Одна из причин – наследие Тьерри Анри, по стопам которого Мбаппе хотелось бы пойти. Килиан с большим уважением относится к истории и легендам, что в значительной степени определяло его решения по ходу карьеры.

Однако «Арсенал», как и «Ливерпуль», с которым окружение Мбаппе связывалось в прошлом году, не хотят ломать финансовую структуру ради него. После контактов в прошлом году «Ливерпуль» так и не направил Килиану предложение.

В этом сезоне Мбаппе забил 30 голов и сделал 7 результативных передач в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Статистику 25-летнего форварда можно найти здесь.

Как играет «ПСЖ» Мбаппе и Луиса Энрике

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92 комментария
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Ответ Sergey Bulaev
А по чьим стопам он пошёл из Монако в ПСЖ?
В ПСЖ пошел из-за наследия Семака, а в Арсенал, на самом деле, хочет из-за Аршавина.
+177
-5
+172
К деньгам он с большим уважением относится, а не к истории и легендам
+162
-6
+156
Ответ Sergey Bulaev
А по чьим стопам он пошёл из Монако в ПСЖ?
Людовика Жюли)
+96
0
+96
А по чьим стопам он пошёл из Монако в ПСЖ?
+60
-5
+55
Вообще, кроме английских клубов и Реала с Баварией никто не сможет себе его позволить. Бавария отпадает по зарплате. Гвардиола и Артета смогли и хотели бы с ним работать, но опять же слишком большое эго - фактор риска. Не уверен, что Гвардиола его потянет по ментальности, но по игровым моментам запросто. Артета - хз. В Челси сейчас идти бессмысленно - ни за что не борется. Ливерпуль - хороший вариант. Но если его владельцы не давали денег даже Клоппу на трансферы. Вряд ли кому-то другому дадут. Остается только Реал, но и там после прошлого лета будут вести дела по-своему. Вполне возможно, даже хочу, чтобы он остался в ПСЖ. Побьет все рекорды, заработает кучу бабла, но в 35 скажет, что жалеет в свое время не перешел. И все.
+50
0
+50
Слишком жирная утка.
+28
-5
+23
Ответ Oleg Olegov
В ПСЖ пошел из-за наследия Семака, а в Арсенал, на самом деле, хочет из-за Аршавина.
ему нужно в Сельту, если хочет действительно великим стать
+16
0
+16
Ответ Recreated
Ну вот и пусть сидит в своём фермерском пысыжи!
ПСЖ кстати был очень не плох , когда на пике был Вератти , Кавани, Тиаго Силва и Неймар ещё не забивший на футбол
+11
-1
+10
Слабая попытка надавить на Реал и Переса)
+22
-12
+10
Ответ Bartez1986
К деньгам он с большим уважением относится, а не к истории и легендам
Если сравнивать его тягу к деньгам с одним бывшим одноклубником, то Мбаппе вообще "бессеребрянник"🤣🤣🤣🤣🤣
+22
-13
+9
Мбаппе хочет наследие, но не Анри, а Переса
+10
-2
+8
Анри не просил 100 лямов в год
+7
0
+7
Шел 2034 год, игрок ПСЖ Мбаппе выбирает из вариантов где ему продолжить карьеру…
+6
0
+6
Давай в МЮ!
Это будет такой безумный качественный рывок дл всей атаки, что представить сложно.
Ну а сама возможность поиграть в команде с Магуайером должна существенно снизить требования по зп и бонусам.
+7
-1
+6
Атака Мартинелли - Мбаппе- Сака, с поддержкой Эдегора и Райса выглядит слишком читерски
+5
0
+5
Крутой футболист--спору нет, но очень дорогой.
+5
0
+5
Ответ Илнур Кара
но право голоса есть . это ж маман на него работает, а не наоборот
Как агент,да. А как маман,она решает какие у Килиана права))
+5
0
+5
Ответ Egorushka56
Людовика Жюли)
Значит в Барсу все таки)
Но за мбаппе стадион придётся перезакладывать)
+5
0
+5
Ответ Waiway
не факт. Очень возможно, что он даже не знает, сколько зарабатывает, а всеми делали рулит жадная маман
"Царь хороший, он просто не знает, что в стране творится"...
+3
0
+3
Ответ adenaden
Вообще, кроме английских клубов и Реала с Баварией никто не сможет себе его позволить. Бавария отпадает по зарплате. Гвардиола и Артета смогли и хотели бы с ним работать, но опять же слишком большое эго - фактор риска. Не уверен, что Гвардиола его потянет по ментальности, но по игровым моментам запросто. Артета - хз. В Челси сейчас идти бессмысленно - ни за что не борется. Ливерпуль - хороший вариант. Но если его владельцы не давали денег даже Клоппу на трансферы. Вряд ли кому-то другому дадут. Остается только Реал, но и там после прошлого лета будут вести дела по-своему. Вполне возможно, даже хочу, чтобы он остался в ПСЖ. Побьет все рекорды, заработает кучу бабла, но в 35 скажет, что жалеет в свое время не перешел. И все.
Столько всего написал)) про эго, ментальность… человека которого знать не знаешь. Завидую таким гениям, которые смотрят по телевизору на футболиста и узнают что он за человек.
+3
0
+3
Ответ Oleg Olegov
В ПСЖ пошел из-за наследия Семака, а в Арсенал, на самом деле, хочет из-за Аршавина.
хахаха
+4
-1
+3
Наследие Мбаппе: это когда каждый год якобы переходишь куда-то, чтобы выбить побольше денег из своего клуба-мешка
+4
-1
+3
Ну вот нахрена ему столько денег??? Неужели ему дадут контракт на который невозможно существовать?!?!…уже столько заработал да и всегда можно будет уехать в какую-либо лигу где заработает..ну поиграй ты в футбол…
+2
0
+2
Ответ JamesBulger7
Ну а там батька тоже типуля тот еще)
Да, в тандеме лили в уши руководству клуба, который сделал из этого футбольную звезду, что вернуться в клуб играть "практически бесплатно", одновременно выторговывая ренту от адика с яблоком за переезд в Майами🤣🤣🤣
+3
-1
+2
я бы пожелал всем клубам не идти на поводу у игрока, пусть даже самого сильного (возможно).
история с Мбаппе привела к тому, что он (или его окружение) хотят в разы больше чем он может дать на самом деле. и пора дать понять Килиану что история клуба тоже чего-то стоит! хочешь в клуб с именем, историей и шансами на достойные трофеи, то будь добр умерить свои финансовые амбиции, ну а если финансовые амбиции выше спортивных, то гнить тебе в ПСЖ до 30+ лет, а потом частый самолёт в млс либо к саудитам
+2
0
+2
"она хотела бы жить на манхэттене"..
+2
0
+2
Ответ adenaden
Вообще, кроме английских клубов и Реала с Баварией никто не сможет себе его позволить. Бавария отпадает по зарплате. Гвардиола и Артета смогли и хотели бы с ним работать, но опять же слишком большое эго - фактор риска. Не уверен, что Гвардиола его потянет по ментальности, но по игровым моментам запросто. Артета - хз. В Челси сейчас идти бессмысленно - ни за что не борется. Ливерпуль - хороший вариант. Но если его владельцы не давали денег даже Клоппу на трансферы. Вряд ли кому-то другому дадут. Остается только Реал, но и там после прошлого лета будут вести дела по-своему. Вполне возможно, даже хочу, чтобы он остался в ПСЖ. Побьет все рекорды, заработает кучу бабла, но в 35 скажет, что жалеет в свое время не перешел. И все.
Ну вот и пусть сидит в своём фермерском пысыжи!
+6
-5
+1
Ответ Waiway
не факт. Очень возможно, что он даже не знает, сколько зарабатывает, а всеми делали рулит жадная маман
но право голоса есть . это ж маман на него работает, а не наоборот
+2
-1
+1
Ответ KozlikX
ПСЖ кстати был очень не плох , когда на пике был Вератти , Кавани, Тиаго Силва и Неймар ещё не забивший на футбол
на бумаге и для Лиги 1, возможно.
А еврокубков как не было так и нет
+1
0
+1
ПСЖ для него идеальный клуб. Там и бонусы, и безлимитная зарплата. Чеферин крышует тем более
+1
0
+1
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