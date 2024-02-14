Мбаппе хотел бы в «Арсенал» из-за наследия Анри, но там не готовы ломать финансовую структуру ради Килиана, как и в «Ливерпуле» (The Independent)
Килиан Мбаппе был бы рад перейти в «Арсенал».
Как пишет The Independent, форвард, срок контракта которого с «ПСЖ» рассчитан до лета, с радостью перешел бы в «Арсенал».
Одна из причин – наследие Тьерри Анри, по стопам которого Мбаппе хотелось бы пойти. Килиан с большим уважением относится к истории и легендам, что в значительной степени определяло его решения по ходу карьеры.
Однако «Арсенал», как и «Ливерпуль», с которым окружение Мбаппе связывалось в прошлом году, не хотят ломать финансовую структуру ради него. После контактов в прошлом году «Ливерпуль» так и не направил Килиану предложение.
В этом сезоне Мбаппе забил 30 голов и сделал 7 результативных передач в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Статистику 25-летнего форварда можно найти здесь.
Это будет такой безумный качественный рывок дл всей атаки, что представить сложно.
Ну а сама возможность поиграть в команде с Магуайером должна существенно снизить требования по зп и бонусам.
Но за мбаппе стадион придётся перезакладывать)
история с Мбаппе привела к тому, что он (или его окружение) хотят в разы больше чем он может дать на самом деле. и пора дать понять Килиану что история клуба тоже чего-то стоит! хочешь в клуб с именем, историей и шансами на достойные трофеи, то будь добр умерить свои финансовые амбиции, ну а если финансовые амбиции выше спортивных, то гнить тебе в ПСЖ до 30+ лет, а потом частый самолёт в млс либо к саудитам
А еврокубков как не было так и нет