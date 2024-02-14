Мбаппе хотел бы в «Арсенал» из-за наследия Анри, но там не готовы ломать финансовую структуру ради Килиана, как и в «Ливерпуле» (The Independent)

Килиан Мбаппе был бы рад перейти в «Арсенал».

Как пишет The Independent, форвард, срок контракта которого с «ПСЖ» рассчитан до лета, с радостью перешел бы в « ».

Одна из причин – наследие , по стопам которого Мбаппе хотелось бы пойти. Килиан с большим уважением относится к истории и легендам, что в значительной степени определяло его решения по ходу карьеры.

Однако «Арсенал», как и «Ливерпуль», с которым окружение Мбаппе связывалось в прошлом году, не хотят ломать финансовую структуру ради него. После контактов в прошлом году « » так и не направил предложение.

В этом сезоне Мбаппе забил 30 голов и сделал 7 результативных передач в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Статистику 25-летнего форварда можно найти здесь.

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