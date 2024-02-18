«Ман Сити», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси» уточняли доступность Мбаппе. Форвард интересовался, может ли он получить долю в следующем клубе
Английские топ-клубы связались с Килианом Мбаппе.
По данным The Times, «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Челси» выясняли, доступен ли форвард «ПСЖ».
В то же время сторона футболиста интересовалась возможностью получения доли в следующем клубе футболиста – в качестве части вознаграждения за подписание контракта.
Отмечается, что представители Мбаппе, в том числе Файза Ламари, его мать, предпринимали попытки добиться улучшения условий потенциального контракта с «Реалом», одновременно изучая варианты в АПЛ.
Думаю первым под раздачу попадет Винисиус за ненужные финты, так как Мбаппе должен получать мяч в 10/10 случаев.
Обидится, как на Неймара. Хотя Неймар это была другая лига, икона бразильского футбола, но даже с ним вредный черепах испортил отношения.
Эти контракты от ПСЖ не пройдут бесследно.
а то кроме панциря другого то убежища и нет 😊
А вот в ЛаЛиге аж бегом. Там сосиос, президенты распоряжаются чужими деньгами ради понтов и популизма, что бы переизбраться и продолжать дерибанить дальше. Совсем скоро эта система накроется медным тазом.
Во-первых трансферную политику Челси можно будет объективно оценить только через 2-3 года, когда клуб построит команду.
Во-вторых никто не спорит с тем, что не все игроки Челси оправдывают авансы, но новость не про Челси, а про Мбаппе.
Нет, он конечно в топ-3 входит в мире сейчас, но ощущение такое, будто это Месси и Роналду в одном лице, хотя он на голову слабее и того, и другого в том же возрасте.
И тут даже не тот случай, что раньше трава была зеленее, а чисто сравнивать стату.
Мбаппе удачно попал с местом рождения. Он залетел туда, куда до этого залетали Пеле, Марадона и Роналдо зубастик. То есть он суперзвезда сборных.
Тупо счастливый билет. А теперь представьте, что Мбаппе играл бы за сборную Камеруна, насколько его акции просели бы.
Ты на свой клуб посмотри, мудриком и чучумбами, за которых отдали 1,5 миллиарда.
Продолжай себя уговаривать в том, что по какой-то причине ТОП 3 игрок в мире сможет навредить клубу своим трансфером.