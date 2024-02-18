«Ман Сити», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси» уточняли доступность Мбаппе. Форвард интересовался, может ли он получить долю в следующем клубе

Теги ПСЖ Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы бизнес Килиан Мбаппе Файза Ламари Футбол

Английские топ-клубы связались с Килианом Мбаппе.

По данным The Times, «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Челси» выясняли, доступен ли форвард «ПСЖ».

В то же время сторона футболиста интересовалась возможностью получения доли в следующем клубе футболиста – в качестве части вознаграждения за подписание контракта.

Отмечается, что представители Мбаппе, в том числе Файза Ламари, его мать, предпринимали попытки добиться улучшения условий потенциального контракта с «Реалом», одновременно изучая варианты в АПЛ.

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53 комментария
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Какие неприятные люди
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После тех условий, которые у Мбаппе были в ПСЖ ему конечно будет тяжело свыкнуться с тем, что в других клубах его полномочия не будут равны владельцу клуба
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Редкая чушь , никто в Европе не даст игроку долю в клубе , это не МЛС с Месси в качестве "свадебного генерала "
+31
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+26
А вообще есть ощущение, что Реал конкретно попадет с Мбаппе.
Думаю первым под раздачу попадет Винисиус за ненужные финты, так как Мбаппе должен получать мяч в 10/10 случаев.
Обидится, как на Неймара. Хотя Неймар это была другая лига, икона бразильского футбола, но даже с ним вредный черепах испортил отношения.

Эти контракты от ПСЖ не пройдут бесследно.
+21
-5
+16
Это просто новый уровень. Браво 👏
+9
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+8
Можно понять Мбаппе, ему же как-то надо дом достраивать,
а то кроме панциря другого то убежища и нет 😊
+10
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В АПЛ во всех клубах есть собственники. Никто не даст какой то мамаше сесть себе на голову и свесить ноги. Даже шейхи в Сити .
А вот в ЛаЛиге аж бегом. Там сосиос, президенты распоряжаются чужими деньгами ради понтов и популизма, что бы переизбраться и продолжать дерибанить дальше. Совсем скоро эта система накроется медным тазом.
+7
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+6
Мамаша у него реальная хапуга. Как бы не отправила его в Саудию.
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Ответ Иван Баланар
Прям ржу от рассуждений болелы Челси про потенциальные неудачные трансферы других клубов. Ты на свой клуб посмотри, мудриком и чучумбами, за которых отдали 1,5 миллиарда. Продолжай себя уговаривать в том, что по какой-то причине ТОП 3 игрок в мире сможет навредить клубу своим трансфером.
Фанаты Челси не имеют права рассуждать о Мбаппе? Он святой какой-то?

Во-первых трансферную политику Челси можно будет объективно оценить только через 2-3 года, когда клуб построит команду.
Во-вторых никто не спорит с тем, что не все игроки Челси оправдывают авансы, но новость не про Челси, а про Мбаппе.
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Они настолько мерзкие и жадные, что остаётся искренне пожелать ему судьбу Азара, пусть это и не хорошо, но он реально мерзкий. Как и его семейка.
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Ответ Один На-Один
Особенно внешность его пахана
Причем тут внешность?
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+3
Это малопочтенное семейство живëт по принципу - "Куй железо не отходя от кассы".Если Перес всë-же подпишет его он рискует получить в придачу к классному игроку вагон головной боли.
+3
0
+3
Я не знаю сколько правды в этих инфах,но маман сильно перебарщивает с заботой о сынульке.)Долю в клубах?Серьёзно?Я впервые слышу вообще о возможности и вероятности таких условий.Это новый уровень рвачества.)
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Думается у черепаха идея, чтобы попылить в Реале 2-3 сезона, зацепить золотой мячик для галочки и обратно к шейхам играть за долю в клубе
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Самый распиаренный футболист в истории.
Нет, он конечно в топ-3 входит в мире сейчас, но ощущение такое, будто это Месси и Роналду в одном лице, хотя он на голову слабее и того, и другого в том же возрасте.

И тут даже не тот случай, что раньше трава была зеленее, а чисто сравнивать стату.

Мбаппе удачно попал с местом рождения. Он залетел туда, куда до этого залетали Пеле, Марадона и Роналдо зубастик. То есть он суперзвезда сборных.
Тупо счастливый билет. А теперь представьте, что Мбаппе играл бы за сборную Камеруна, насколько его акции просели бы.
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Как же не повезло парню с мамой. Ведь из-за этой алочной и жадной дуры парень может лишиться своего футбольного наследия.
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Ответ Полный адекват
Причем тут внешность?
А почему внешность должна быть ни при чем?
+2
0
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
После тех условий, которые у Мбаппе были в ПСЖ ему конечно будет тяжело свыкнуться с тем, что в других клубах его полномочия не будут равны владельцу клуба
и думается мне, начнёт вонять🙈 по мне все клубы рискуют своем внутренним климатом в коллективе и атмосферой, подписывая игрока с таким ЧСВ
+2
-1
+1
Хочу быть владычицей морскою!
+1
0
+1
Ответ Proper Chels
Самый распиаренный футболист в истории. Нет, он конечно в топ-3 входит в мире сейчас, но ощущение такое, будто это Месси и Роналду в одном лице, хотя он на голову слабее и того, и другого в том же возрасте. И тут даже не тот случай, что раньше трава была зеленее, а чисто сравнивать стату. Мбаппе удачно попал с местом рождения. Он залетел туда, куда до этого залетали Пеле, Марадона и Роналдо зубастик. То есть он суперзвезда сборных. Тупо счастливый билет. А теперь представьте, что Мбаппе играл бы за сборную Камеруна, насколько его акции просели бы.
А кто сейчас сильнее как футболист? Все закономерно
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Ответ Артём Поддубный
Как же не повезло парню с мамой. Ведь из-за этой алочной и жадной дуры парень может лишиться своего футбольного наследия.
Он - чемпион мира! Он - лучший игрок проигранного финала с отрывом, но это и понятно, когда в одиночку тащишь братву откуда-то из Африки. Наследие? У него с этим порядок уже сейчас. А его мама - умница и молодчина - все делает, чтобы после завершения карьеры ни черепах, ни она сама ни в чем не нуждались. Как и их внуки до 10 колена...
+3
-2
+1
Ответ Proper Chels
А вообще есть ощущение, что Реал конкретно попадет с Мбаппе. Думаю первым под раздачу попадет Винисиус за ненужные финты, так как Мбаппе должен получать мяч в 10/10 случаев. Обидится, как на Неймара. Хотя Неймар это была другая лига, икона бразильского футбола, но даже с ним вредный черепах испортил отношения. Эти контракты от ПСЖ не пройдут бесследно.
Прям ржу от рассуждений болелы Челси про потенциальные неудачные трансферы других клубов.
Ты на свой клуб посмотри, мудриком и чучумбами, за которых отдали 1,5 миллиарда.
Продолжай себя уговаривать в том, что по какой-то причине ТОП 3 игрок в мире сможет навредить клубу своим трансфером.
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Как говорил Кирпич, он же Костя Сапрыкин: "Не для себя, для барыг старается... За долю малую".
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Ответ Артём Поддубный
Как же не повезло парню с мамой. Ведь из-за этой алочной и жадной дуры парень может лишиться своего футбольного наследия.
Ему же не пять лет, большой мальчик, может и сам принимать решения.
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0
Ответ Proper Chels
Самый распиаренный футболист в истории. Нет, он конечно в топ-3 входит в мире сейчас, но ощущение такое, будто это Месси и Роналду в одном лице, хотя он на голову слабее и того, и другого в том же возрасте. И тут даже не тот случай, что раньше трава была зеленее, а чисто сравнивать стату. Мбаппе удачно попал с местом рождения. Он залетел туда, куда до этого залетали Пеле, Марадона и Роналдо зубастик. То есть он суперзвезда сборных. Тупо счастливый билет. А теперь представьте, что Мбаппе играл бы за сборную Камеруна, насколько его акции просели бы.
Не думаю, что он слабее Роналду в том же возрасте. Месси - да, потому что у него именно первая часть карьеры была ураганная, но мне кажется, Роналду на момент перехода в реал и Мбаппе сейчас - примерно равные футболисты.
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Ответ Н.Ф.
Как говорил Кирпич, он же Костя Сапрыкин: "Не для себя, для барыг старается... За долю малую".
Как говорил другой Кирпич - тело весом в 200фунтов свиньи сожрут примерно за 8 минут. Это значит одна свинья сжирает 2 фунта сырого мяса в минуту. Именно отсюда и происходит присловие - жадный, как свинья.
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Ответ инна витенберг
Если Мбапе и Голанд перейдут в Реал то возможно Реал допустят на чемпионат мира ведь фактически это и есть сборная мира
сборная мира на чемпионате мира это как-то нелепо. другое дело, если сборная нашего мира будет выступать на чемпионате Галактики. выйдя оттуда победителем, можно даже замахнуться на чемпионат Суперкластера, а там, глядишь, и до чемпионата Вселенной рукой подать
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Ответ sergei0300
Какие неприятные люди
Особенно внешность его пахана
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Ответ Proper Chels
Ну Азар стал легендой АПЛ хотя бы на клубном уровне.
А я про его карьеру после АПЛ ;) Исключительно про это. Так-то да, в АПЛ он был мегакрутым.
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Ответ unreality
Они настолько мерзкие и жадные, что остаётся искренне пожелать ему судьбу Азара, пусть это и не хорошо, но он реально мерзкий. Как и его семейка.
Ну Азар стал легендой АПЛ хотя бы на клубном уровне.
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