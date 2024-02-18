«Ман Сити», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси» уточняли доступность Мбаппе. Форвард интересовался, может ли он получить долю в следующем клубе

Английские топ-клубы связались с Килианом Мбаппе.

По данным The Times, « », « », « » и « » выясняли, доступен ли форвард «ПСЖ».

В то же время сторона футболиста интересовалась возможностью получения доли в следующем клубе футболиста – в качестве части вознаграждения за подписание контракта.

Отмечается, что представители Мбаппе, в том числе Файза Ламари, его мать, предпринимали попытки добиться улучшения условий потенциального контракта с « », одновременно изучая варианты в АПЛ.