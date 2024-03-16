Лапочкин рассказал, что Гинер хотел поспорить с ним на 1 млн долларов из-за удаления Марио: «Предлагал отправить момент в УЕФА. Но в итоге отправили что-то другое, и меня забанили»

Теги ЦСКА Евгений Гинер премьер-лига Россия УЕФА судьи Сергей Лапочкин Марио Фернандес Это футбол, брат! Футбол

Евгений Гинер предлагал Сергею Лапочкину поспорить на 1 млн долларов.

Об этом рассказал бывший арбитр ФИФА. 

– У тебя было такое, что приходил босс какого-то клуба и начинал устраивать этот «цирк с конями»?

– Было. С «конями», вот именно (смеется). Один раз такой неприятный разговор был – Леннорыч предлагал на миллион долларов поспорить. Я начал считать, есть ли у меня миллион, в итоге не насчитал. 

– Что это за спор был?

– Была игра ЦСКА – «Оренбург», и я удалил Марио Фернандеса. Леннорыч был недоволен и предлагал: «Давай отправим в УЕФА момент. Если они скажут, что ты прав, то с меня миллион, если нет – то с тебя миллион». 

Но в итоге в УЕФА отправили что-то другое, и меня забанили, – смеясь сказал Лапочкин

Материалы по теме

39 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Раз забанили, значит именно ты лошара, а не Гинер.
+60
-9
+51
Это Гинер все купил😁
+25
0
+25
«Если они скажут, что ты прав, то с меня миллион, если нет – то с меня миллион». Леннорыч-красавчик. Лапочкин заплатит в любом случае 😂
+16
-4
+12
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Комментарий скрыт
Ну такого, чтобы Гинер был президентом ЦСКА, а потом сразу стал президентом РФС не было конечно, наглости на жио хватило только у Дюкова. И какое совпадение, 5 титулов подряд у Зенита... Кто еще и кабинет?
+27
-15
+12
Если не ошибаюсь Лапочкина отстранили за еврокубковые косяки, и теперь сидит экспертом на Матч тв.
+9
0
+9
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"Но в итоге в УЕФА отправили что-то другое, и меня забанили". Ох сколько вариантов для гадания и фантазии, что они отправили-то) отмазка "это не мы, нас взломали" не прокатила наверное)
Фотка от Овермарса пришла им
+10
-3
+7
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Комментарий скрыт
Если ты поспоришь со своими знакомым на своей работе/в институте, то это не будет взяткой. Вы там в Питере вроде умные должны быть, вроде))) Так говорят
+11
-4
+7
Ответ gukmamop
Никто не смущает, что у судьи есть свободный миллион долларов?
Так Лапочкин говорит «Я начал считать, еси ли у меня миллион, в итоге не насчитал» - значит, не было «свободного миллиона» )
+8
-2
+6
Ответ Кирилл
Так Лапочкин говорит «Я начал считать, еси ли у меня миллион, в итоге не насчитал» - значит, не было «свободного миллиона» )
Если начал считать, то значит должно быть близко, иначе какой смысл начинать считать?)
+6
-1
+5
Ответ Кирилл
Так Лапочкин говорит «Я начал считать, еси ли у меня миллион, в итоге не насчитал» - значит, не было «свободного миллиона» )
Но Гинер почему-то же предположил, что есть :)
+6
-3
+3
Значит по итогу Гинер оказался прав. Правильно что тебя забанили.
+4
-1
+3
Во людей обманывает, Лапочкин))) а по правде, тебя было нужно забанить навсегда ещё очень давно))
+5
-2
+3
Ответ Кирилл
Так Лапочкин говорит «Я начал считать, еси ли у меня миллион, в итоге не насчитал» - значит, не было «свободного миллиона» )
Самое смешное что он начал считать :)
+2
0
+2
Ответ Diyas
Если не ошибаюсь Лапочкина отстранили за еврокубковые косяки, и теперь сидит экспертом на Матч тв.
у нас вся страна именно в таких экспертах. если отстранили , если что-то принимал, значит эксперт)
+2
0
+2
Ответ Кирилл
Так Лапочкин говорит «Я начал считать, еси ли у меня миллион, в итоге не насчитал» - значит, не было «свободного миллиона» )
Лапочктн посчитал сколько туров осталось и понял что миллион не соберет.
+2
0
+2
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Комментарий скрыт
Кабинетчики давно в Питере сидят.
+15
-13
+2
Ответ Fatony
Ну такого, чтобы Гинер был президентом ЦСКА, а потом сразу стал президентом РФС не было конечно, наглости на жио хватило только у Дюкова. И какое совпадение, 5 титулов подряд у Зенита... Кто еще и кабинет?
То, что Гинер голосовал ’’за’’ Дюкова, а тот в дальнейшем включал вне списка Гинера в комитет вас не смущает, конечно.
+1
0
+1
в итоге отправили порнуху с участием Лапочкина, и его забанили😂😂😂
+1
0
+1
Ответ Кирилл
Так Лапочкин говорит «Я начал считать, еси ли у меня миллион, в итоге не насчитал» - значит, не было «свободного миллиона» )
Он явно знал что он у него он есть :)
+1
0
+1
Лапочкин только подтвердил, что работал предвзято на кого то.
В итоге Лапочкин проспорил и теперь не хочет Гинеру отдавать лям баксов. Потому что конкуренты ему заплатили за удаление Марио намного меньше. Теперь отрабатывает зарплатой на Матч тв.
+3
-2
+1
Великий комбинатор
+1
0
+1
Ответ Men77
"Но в итоге миллион отправили в УЕФА и меня забанили" 😁
😁👍
+1
0
+1
По поводу Гинера: изучите период 90х годов, много есть информации. Человек с пытливым умом узнает много нового и совершенно не удивительного про Гинера, Белоуса, вора в законе Кумарина и убийство Тишкова. Думаю отношение к Гинеру сразу поменяется.
0
0
0
Ответ Кирилл
Так Лапочкин говорит «Я начал считать, еси ли у меня миллион, в итоге не насчитал» - значит, не было «свободного миллиона» )
Так все же начал считать…
0
0
0
Ответ Поцелуй Оздоева
Да, именно по причине Дюкова Зенит и чемпион. Лично забивает все голы.
О Боже, вам все роса в глаза. Приведцэу один пример из мильона: идет СВО, нас отовсюду исключили, самое время ужесточить лимит и поднимать академии, вместо этого из лимита сделали лишь фикцию, а кто после этого полный состав иностранцев накупил?
+1
-1
0
Выходит действительно Гинер все покупал.
0
0
0
Вроде бы не первый день в профессии Лапочкин, а так и не понял, что у Гинера проездной в судейской теме. Бессрочный! На всю жизнь проплачено.
0
0
0
Леонорыч уважал и буду уважать
+1
-1
0
Это матч с Оренбургом. Там Марио пошел в опасный стык, за , что получил вторую ЖК. Там два игрока катились в подкате, но игрок Оренбурга попал в мяч, а Фернандес в ногу. Вполне обоснованная ЖК, Но Гинер, это Гинер.
+2
-2
0
"Но в итоге миллион отправили в УЕФА и меня забанили" 😁
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий