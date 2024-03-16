Лапочкин рассказал, что Гинер хотел поспорить с ним на 1 млн долларов из-за удаления Марио: «Предлагал отправить момент в УЕФА. Но в итоге отправили что-то другое, и меня забанили»
Евгений Гинер предлагал Сергею Лапочкину поспорить на 1 млн долларов.
Об этом рассказал бывший арбитр ФИФА.
– У тебя было такое, что приходил босс какого-то клуба и начинал устраивать этот «цирк с конями»?
– Было. С «конями», вот именно (смеется). Один раз такой неприятный разговор был – Леннорыч предлагал на миллион долларов поспорить. Я начал считать, есть ли у меня миллион, в итоге не насчитал.
– Что это за спор был?
– Была игра ЦСКА – «Оренбург», и я удалил Марио Фернандеса. Леннорыч был недоволен и предлагал: «Давай отправим в УЕФА момент. Если они скажут, что ты прав, то с меня миллион, если нет – то с тебя миллион».
Но в итоге в УЕФА отправили что-то другое, и меня забанили, – смеясь сказал Лапочкин.
В итоге Лапочкин проспорил и теперь не хочет Гинеру отдавать лям баксов. Потому что конкуренты ему заплатили за удаление Марио намного меньше. Теперь отрабатывает зарплатой на Матч тв.