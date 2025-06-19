«Ювентус» разгромил «Аль-Айн» в 1-м туре клубного чемпионата мира – 5:0.

Франсишку Консейсау забил на 21-й и 58-й минутах. Всего у полузащитника 13 очков в фэнтези-турнире КЧМ на Спортсе (+3 за полный матч, +10 за голы, +1 за сухой матч, -1 за желтую карточку). Его выбрали 2,72% игроков.

В 1-м тайме защитник Алберту Кошта сделал 2 ассиста за 10 минут. У него 12 очков (+2 за игру, +6 за ассисты, +4 за сухой матч), его выбрали лишь 20 фэнтези-менеджеров (0,45%).

У Рандаля Коло-Муани 2 гола и 10 очков, нападающего выбрали 2,8% игроков.

Дедлайн для замен на 2-й тур – 19:00 мск четверга.

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