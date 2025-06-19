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  • Консейсау набрал 13 очков с «Аль-Айном» – полузащитник «Ювентуса» сделал дубль. У Алберту Кошты 12 за 2 ассиста
Фэнтези
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Консейсау набрал 13 очков с «Аль-Айном» – полузащитник «Ювентуса» сделал дубль. У Алберту Кошты 12 за 2 ассиста

«Ювентус» разгромил «Аль-Айн» в 1-м туре клубного чемпионата мира – 5:0.

Франсишку Консейсау забил на 21-й и 58-й минутах. Всего у полузащитника 13 очков в фэнтези-турнире КЧМ на Спортсе (+3 за полный матч, +10 за голы, +1 за сухой матч, -1 за желтую карточку). Его выбрали 2,72% игроков.

В 1-м тайме защитник Алберту Кошта сделал 2 ассиста за 10 минут. У него 12 очков (+2 за игру, +6 за ассисты, +4 за сухой матч), его выбрали лишь 20 фэнтези-менеджеров (0,45%).

У Рандаля Коло-Муани 2 гола и 10 очков, нападающего выбрали 2,8% игроков.

Дедлайн для замен на 2-й тур – 19:00 мск четверга.

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«Интер Майами» против «Порту» – кто победит в матче на клубном ЧМ?5385 голосов
Интер МайамиИнтер Майами
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
ПортуПорту
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези клубного ЧМ на Спортсе’‘
logoФрансишку Консейсау
logoАлберту Кошта
logoчемпионат мира среди клубов
logoАль-Айн
logoФэнтези
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