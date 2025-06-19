Орлов о Кисляке: «Зениту» пригодится футболист такого плана. Какой мальчишка вырос! В разрушении преуспевает, забивает. Барриос в подыгрыше не так полезен, удара нет»
Полузащитник ЦСКА провел 22 матча в Мир РПЛ в прошлом сезоне.
«Меня больше интересует, приедет ли в команду Cергея Семака бразильский полузащитник Жерсон. Как я понимаю, это должно произойти после клубного чемпионата мира. Посмотрим.
Но ведь «Зениту» нужен еще один хавбек – «бокс-ту-бокс». Такой, каким был в свое время Витцель.
Нужно укрепить прежде всего середину поля. Барриос по-прежнему неплох в отборе. Но в подыгрыше-то он не так полезен. И удара поставленного нет, да и редко бьет.
А посмотрите на Кисляка в ЦСКА. Какой мальчишка вырос! И в разрушении преуспевает, да еще и забивает. Вот футболист такого плана «Зениту» пригодится.
Барриос потерял мотивацию? Не готов так утверждать. Просто такого контракта, который у него есть в «Зените», он больше нигде не получит. Наверное, Вильмар это тоже понимает», – сказал комментатор Геннадий Орлов.