Дегтярев об РПЛ: «Считаю оправданной дискуссию о снижении числа легионеров – молодым нужна практика. Хотя не стоит полностью отказываться от иностранцев»

Михаил Дегтярев назвал оправданными разговоры о сокращении лимита на легионеров.

Клубы РПЛ с сезона-2022/23 не могут вносить в заявку более 13 иностранных футболистов и выпускать на поле более 8 легионеров.

«Молодым игрокам нужно давать больше практики, поэтому считаю дискуссию о снижении числа легионеров в клубах оправданной.

Хотя полностью отказываться от иностранных игроков не стоит.

Хорошие иностранные игроки создают конкуренцию и способствуют росту наших ребят», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.