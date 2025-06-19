  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дегтярев об РПЛ: «Считаю оправданной дискуссию о снижении числа легионеров – молодым нужна практика. Хотя не стоит полностью отказываться от иностранцев»
43

Дегтярев об РПЛ: «Считаю оправданной дискуссию о снижении числа легионеров – молодым нужна практика. Хотя не стоит полностью отказываться от иностранцев»

Михаил Дегтярев назвал оправданными разговоры о сокращении лимита на легионеров.

Клубы РПЛ с сезона-2022/23 не могут вносить в заявку более 13 иностранных футболистов и выпускать на поле более 8 легионеров.

«Молодым игрокам нужно давать больше практики, поэтому считаю дискуссию о снижении числа легионеров в клубах оправданной.

Хотя полностью отказываться от иностранных игроков не стоит.

Хорошие иностранные игроки создают конкуренцию и способствуют росту наших ребят», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Интер Майами» против «Порту» – кто победит в матче на клубном ЧМ?5289 голосов
Интер МайамиИнтер Майами
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
ПортуПорту
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
logoМихаил Дегтярев
ТАСС
лимит на легионеров
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoСпартак
logoДинамо Москва
logoКраснодар
logoЛокомотив
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Генич о Карпине: «Я возмущен, что ничего не выигравший тренер необходим и сборной, и суперамбициозному «Динамо». В стране не найти тренера для сборной с 6 матчами в год?»
189 минут назад
Мусаев, Николич, Тедеев – финалисты премии Winline Герои РПЛ в номинации тренер сезона
421 минуту назад
«Ливерпуль» готов предложить 100 млн фунтов и бонусы за Исака. «Ньюкасл» хочет больше 150 млн за второго бомбардира сезона АПЛ (GiveMeSport)
2422 минуты назад
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Интер Майами» сыграет с «Порту», «ПСЖ» примет «Ботафого», «Челси» встретится с «Фламенго» в пятницу
435 минут назад
Нико Уильямс будет получать в «Барсе» 7-8 млн евро «чистыми» в случае перехода. Каталонцы ведут переговоры с «Атлетиком»
2641 минуту назад
Борис Ротенберг про РПЛ: «Расширять можно все что угодно. Главное – штаны не порвать. Выйти и потерять неправильно бюджет – что произошло с «Химками»
30сегодня, 07:48
Агент Денисова: «Один из лучших игроков «Спартака» по цифрам. Я встречался с хейтерами Даниила – толком ничего не могли объяснить»
37сегодня, 07:36
Орлов о Кисляке: «Зениту» пригодится футболист такого плана. Какой мальчишка вырос! В разрушении преуспевает, забивает. Барриос в подыгрыше не так полезен, удара нет»
43сегодня, 07:24
Трамп на встрече с «Ювентусом»: «Люди должны приезжать в США легально – как эти парни. Должны сказать, что любят Америку. Если не могут – они нам не нужны»
45сегодня, 07:11
«Зенит» продлил контракт с 35-летним Ерохиным на сезон. Хавбек выступает за клуб с 2017 года
33сегодня, 06:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Сиэтл Саундерс» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 01:00
4 минуты назад
«Интер Майами» – «Порту». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
13 минут назад
Консейсау набрал 13 очков с «Аль-Айном» – полузащитник «Ювентуса» сделал дубль. У Алберту Кошты 12 за 2 ассиста
31 минуту назадФэнтези
Гуарирапа вернулся в «Сочи» после аренды в ЦСКА. У форварда 5 голов в 20 матчах сезона РПЛ
1050 минут назад
Кубок КОНКАКАФ. Групповой этап. Мексика обыграла Суринам, Саудовская Аравия встретится с США в пятницу, Канада – с Кюрасао в воскресенье
7сегодня, 06:30
«Интер» предложил 22+3 млн евро за Бонни. «Парма» хочет 25 млн за форварда
5сегодня, 05:55
«Соболев сильнее Кассьерры – он свое отыграл, идет с пляжа, слабое звено. Александр попал в «Зенит» в сложное время, растренированный». Экс-директор «Ленфильма» Тельнов о клубе
16сегодня, 05:45
Тудор про 5:0 с «Аль-Айном»: «Хороший результат, который придаст «Ювентусу» уверенности. Попросил футболистов немного сбавить темп из-за жары во втором тайме»
сегодня, 05:05
Коло-Муани забил 10 голов в 20 матчах за «Ювентус». Форвард признан лучшим игроком матча с «Аль-Айном»
2сегодня, 03:15
Индзаги про 1:1 с «Реалом»: «Аль-Хилаль» боролся против команды, входящей в тройку лучших в мире. Я не мог просить большего – хороший матч»
8сегодня, 01:55