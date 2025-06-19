Дегтярев об РПЛ: «Считаю оправданной дискуссию о снижении числа легионеров – молодым нужна практика. Хотя не стоит полностью отказываться от иностранцев»
Михаил Дегтярев назвал оправданными разговоры о сокращении лимита на легионеров.
Клубы РПЛ с сезона-2022/23 не могут вносить в заявку более 13 иностранных футболистов и выпускать на поле более 8 легионеров.
«Молодым игрокам нужно давать больше практики, поэтому считаю дискуссию о снижении числа легионеров в клубах оправданной.
Хотя полностью отказываться от иностранных игроков не стоит.
Хорошие иностранные игроки создают конкуренцию и способствуют росту наших ребят», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
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