«Интер» предложил 22+3 млн евро за Бонни. «Парма» хочет 25 млн за форварда
«Интер» продолжает переговоры о трансфере Анж-Йоана Бонни.
Миланский клуб предложил 22 миллиона плюс 3 миллиона в качестве бонусов за 21-летнего нападающего.
Стороны еще не достигли понимания о сумме трансфера, поскольку «Парма» хочет получить 25 миллионов евро без разделения на фиксированную часть и бонусы.
В прошлом сезоне Анж-Йоан Бонни забил 6 голов и сделал 4 передачи в 37 матчах Серии А.
Интер Майами
Будет ничья
Порту
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
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