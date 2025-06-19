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«Интер» предложил 22+3 млн евро за Бонни. «Парма» хочет 25 млн за форварда

«Интер» продолжает переговоры о трансфере Анж-Йоана Бонни.

Миланский клуб предложил 22 миллиона плюс 3 миллиона в качестве бонусов за 21-летнего нападающего.

Стороны еще не достигли понимания о сумме трансфера, поскольку «Парма» хочет получить 25 миллионов евро без разделения на фиксированную часть и бонусы.

В прошлом сезоне Анж-Йоан Бонни забил 6 голов и сделал 4 передачи в 37 матчах Серии А.

«Интер Майами» против «Порту» – кто победит в матче на клубном ЧМ?4750 голосов
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
logoАнж-Йоан Бонни
logoсерия А Италия
logoПарма
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