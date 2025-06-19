«Интер» предложил 22+3 млн евро за Бонни. «Парма» хочет 25 млн за форварда

«Интер» продолжает переговоры о трансфере Анж-Йоана Бонни.

Миланский клуб предложил 22 миллиона плюс 3 миллиона в качестве бонусов за 21-летнего нападающего.

Стороны еще не достигли понимания о сумме трансфера, поскольку «Парма » хочет получить 25 миллионов евро без разделения на фиксированную часть и бонусы.

В прошлом сезоне Анж-Йоан Бонни забил 6 голов и сделал 4 передачи в 37 матчах Серии А.