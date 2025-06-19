«Зенит» продлил контракт с 35-летним Ерохиным на сезон. Хавбек выступает за клуб с 2017 года

«Зенит» и Александр Ерохин подписали новый контракт.

35-летний полузащитник продлил соглашение с петербургским клубом на один сезон.

Хавбек выступает за «Зенит » с июня 2017 года.

На данный момент он провел в составе «Зенита» 251 матч, забил 42 мяча и отдал 15 результативных передач.

Вместе с петербуржцами полузащитник стал шестикратным чемпионом России, выиграл два Кубка и пять Суперкубков страны.

В прошлом сезоне Александр Ерохин провел 20 матчей в Мир РПЛ и забил два гола.