«Зенит» продлил контракт с 35-летним Ерохиным на сезон. Хавбек выступает за клуб с 2017 года
«Зенит» и Александр Ерохин подписали новый контракт.
35-летний полузащитник продлил соглашение с петербургским клубом на один сезон.
Хавбек выступает за «Зенит» с июня 2017 года.
На данный момент он провел в составе «Зенита» 251 матч, забил 42 мяча и отдал 15 результативных передач.
Вместе с петербуржцами полузащитник стал шестикратным чемпионом России, выиграл два Кубка и пять Суперкубков страны.
В прошлом сезоне Александр Ерохин провел 20 матчей в Мир РПЛ и забил два гола.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Зенита»
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