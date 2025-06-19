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  • Трамп на встрече с «Ювентусом»: «Люди должны приезжать в США легально – как эти парни. Должны сказать, что любят Америку. Если не могут – они нам не нужны»
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Трамп на встрече с «Ювентусом»: «Люди должны приезжать в США легально – как эти парни. Должны сказать, что любят Америку. Если не могут – они нам не нужны»

Дональд Трамп высказался о легальном въезде в США на встрече с «Ювентусом».

Туринская команда до первого матча на клубном чемпионате мира встретились с президентом США в Белом доме.

«Люди должны приезжать [в страну] легально. Как эти парни позади меня. Они должны приезжать легально. Если они приезжают легально – они нам нужны.

Они должны сказать, что любят Америку, любят нашу страну. А если они не могут этого сказать – они нам не нужны», – сказал Дональд Трамп, указывая на игроков позади себя, включая американцев Уэстона Маккенни и Тимоти Веа, серба Душана Влаховича, итальянца Мануэля Локателли.

Трамп спросил игроков «Юве» о трансгендерах: «Может ли женщина попасть в вашу команду, ребята?». Гендиректор Комолли ответил: «У нас очень хорошая женская команда»

«Интер Майами» против «Порту» – кто победит в матче на клубном ЧМ?5084 голоса
Интер МайамиИнтер Майами
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
ПортуПорту
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
logoДональд Трамп
logoсерия А Италия
logoчемпионат мира среди клубов
Политика
logoЮвентус
logoУэстон Маккенни
logoМануэль Локателли
logoДушан Влахович
logoТимоти Веа
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