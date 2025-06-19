Трамп на встрече с «Ювентусом»: «Люди должны приезжать в США легально – как эти парни. Должны сказать, что любят Америку. Если не могут – они нам не нужны»

Дональд Трамп высказался о легальном въезде в США на встрече с «Ювентусом».

Туринская команда до первого матча на клубном чемпионате мира встретились с президентом США в Белом доме.

«Люди должны приезжать [в страну] легально. Как эти парни позади меня. Они должны приезжать легально. Если они приезжают легально – они нам нужны.

Они должны сказать, что любят Америку, любят нашу страну. А если они не могут этого сказать – они нам не нужны», – сказал Дональд Трамп , указывая на игроков позади себя, включая американцев Уэстона Маккенни и Тимоти Веа , серба Душана Влаховича , итальянца Мануэля Локателли .

Трамп спросил игроков «Юве» о трансгендерах: «Может ли женщина попасть в вашу команду, ребята?». Гендиректор Комолли ответил: «У нас очень хорошая женская команда»