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Буну об 1:1 с «Реалом»: «Соперник силен, у него первоклассные игроки, «Аль-Хилалю» было нелегко. Пенальти – вопрос интуиции и удачи, сегодня был шанс его отразить»

Яссин Буну высказался о матче с «Реалом» и отбитом им пенальти.

«Аль-Хилаль» сыграл вничью (1:1) с «Мадридом» в 1-м туре клубного чемпионата мира. Вратарь саудовцев отразил одиннадцатиметровый удар Федерико Вальверде на 92-й минуте игры. 

«Это был нелегкий матч. Соперник силен, у него первоклассные игроки, и он играет на очень высоком уровне. С ними было тяжело во втором тайме, но мы знали, как защитить наши ворота.

Благодарю Бога за сэйв пенальти. Как вратарь, вы должны делать свою работу на поле. Вам нужно полностью сосредоточиться против «Реала», потому что это непростая команда с отличными игроками, и мы оставались полностью сосредоточенными», – сказал голкипер «Аль-Хилаля».

Также Буну высказался об отраженном пенальти в интервью DAZN: «Честно говоря, я всегда говорю, что пенальти – это вопрос интуиции и удачи. Сегодня был шанс отразить его, а в другие разы – нет».

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт ФИФА
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