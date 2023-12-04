Лапочкин об удалении Мелехина из «Ростова» в игре с ЦСКА: «Какой‑то бандитский момент. Игрок с метра мячом лупасит в соперника. Судья отлично разобрался»

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия судьи Сергей Лапочкин Виктор Давила Виктор Мелехин Рафаэль Шафеев Футбол

Сергей Лапочкин оценил удаление Виктора Мелехина в матче Мир РПЛ с ЦСКА (0:2).

В концовке игры защитник «Ростова» получил красную карточку за то, что нанес удар по мячу и попал в игрока армейцев Виктора Давилу.

«Это не совсем игровой, а какой‑то бандитский момент. Игрок с метра мячом лупасит в соперника. Конечно, это красная карточка.

Слава богу, судья сам все увидел, отлично разобрался, принял единственно верное решение», — сказал экс‑арбитр ФИФА.

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7 комментариев
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логично, что
Мелехин же сыграл Мишаню в Ростовской адаптации БП
вот и тут бандитский прием был
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Красная по справедливости и никаких вопросов
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Ростов вчера показал себя быдлоколлективом , начиная с Карпина, заканчивая Мелехиным😎
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Все верно! Судья красавец четко разобрался!
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Мелëхин уже не в первом матче ведëт себя хамски. КК справедливая награда.
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Ответ Александр Панфилов
Карпин тебе килограмм соли подарил? Нет?
Карпин вчера только и ныл уже до матча, понятное дело, что приятного мало играть в такую погоду , но все были в одинаковых условиях 😎
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