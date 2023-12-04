Лапочкин об удалении Мелехина из «Ростова» в игре с ЦСКА: «Какой‑то бандитский момент. Игрок с метра мячом лупасит в соперника. Судья отлично разобрался»

Сергей Лапочкин оценил удаление Виктора Мелехина в матче Мир РПЛ с ЦСКА (0:2).

В концовке игры защитник « » получил красную карточку за то, что нанес удар по мячу и попал в игрока армейцев .

«Это не совсем игровой, а какой‑то бандитский момент. Игрок с метра мячом лупасит в соперника. Конечно, это красная карточка.

Слава богу, судья сам все увидел, отлично разобрался, принял единственно верное решение», — сказал экс‑арбитр ФИФА.