«Соболев сильнее Кассьерры – он свое отыграл, идет с пляжа, слабое звено. Александр попал в «Зенит» в сложное время, растренированный». Экс-директор «Ленфильма» Тельнов о клубе

Вячеслав Тельнов считает Александра Соболева сильнее Матео Кассьерры.

– Не понимаю, зачем «Зенит» рассматривал Осипенко из «Ростова». Я считаю его слабым защитником. Да, он что-то там забивал, отдавал передачи, но в обороне-то надо уметь играть.

Не думаю, что Осипенко усилил бы «Зенит». А Даку – топовый форвард. Если бы он пришел в «Зенит», пришлось бы убирать кого-то из атаки.

– Кого?

– Мне кажется, Кассьерру . Он свое уже отыграл в «Зените ». Идет с пляжа, слабое звено.

– В Соболева у вас больше веры? Парень с мотивацией, характером?

– Да, просто попал в «Зенит» в сложное время, растренированный, психологически не в лучшем состоянии был.

А сейчас он подготовится, ему надо забить – и потом пойдет. Сами от него будут отскакивать мячи в ворота. Соболев сильнее Кассьерры.

– Почему с Даку не договорились, как думаете?

– Требования, наверное, завышенные выдвинул он, его агент.

Медведев, глава «Зенита», сказал, что загвоздка была не только в сумме контракта. Может, условия невыполнимые для «Зенита». Или деньги не удалось, куда надо, перевести.

Много может быть нюансов в этих вопросах.

Клубы договорились, а с игроком договориться не удалось, – вот что удивляет. Жестко сказали: не нужен Даку. Значит, были на то причины, – сказал бывший директор «Ленфильма» и болельщик «Зенита» Вячеслав Тельнов.