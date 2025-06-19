Индзаги про 1:1 с «Реалом»: «Аль-Хилаль» боролся против команды, входящей в тройку лучших в мире. Я не мог просить большего – хороший матч»
Симоне Индзаги поблагодарил «Аль-Хилаль» за матч против «Реала».
Команды сыграли вничью 1:1 в игре клубного чемпионата мира.
«Это был хороший матч. Моя команда показал себя очень хорошо, играла организованно. Мы играли как команда, все вместе.
Мы боролись против «Мадрида», который входит в тройку лучших команд мира. Я не мог бы просить большего», – сказал главный тренер «Аль-Хилаля» Симоне Индзаги.
Интер Майами
Будет ничья
Порту
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
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