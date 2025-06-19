  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Индзаги про 1:1 с «Реалом»: «Аль-Хилаль» боролся против команды, входящей в тройку лучших в мире. Я не мог просить большего – хороший матч»
1

Индзаги про 1:1 с «Реалом»: «Аль-Хилаль» боролся против команды, входящей в тройку лучших в мире. Я не мог просить большего – хороший матч»

Симоне Индзаги поблагодарил «Аль-Хилаль» за матч против «Реала».

Команды сыграли вничью 1:1 в игре клубного чемпионата мира.

«Это был хороший матч. Моя команда показал себя очень хорошо, играла организованно. Мы играли как команда, все вместе.

Мы боролись против «Мадрида», который входит в тройку лучших команд мира. Я не мог бы просить большего», – сказал главный тренер «Аль-Хилаля» Симоне Индзаги.

«Интер Майами» против «Порту» – кто победит в матче на клубном ЧМ?4083 голоса
Интер МайамиИнтер Майами
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
ПортуПорту
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
logoСимоне Индзаги
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoАль-Хилаль
logoчемпионат мира среди клубов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Ювентус» разгромил «Аль-Айн» (5:0) в матче 1-го тура КЧМ. Коло-Муани и Консейсау сделали дубли
2013 минут назад
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Аль-Айн» пропустил 5 голов от «Ювентуса», «Реал» сыграл 1:1 с «Аль-Хилалем», «Ман Сити» победил «Видад»
255418 минут назад
«Доказали, что в саудовской лиге есть мастерство и талант. Мы приехали не как туристы». Капитан «Аль-Хилаля» Аль-Досари про 1:1 с «Реалом»
3сегодня, 01:45
62 415 зрителей посетили матч «Реала» и «Аль-Хилаля» – второй показатель по посещаемости на клубном чемпионате мира
1сегодня, 01:30
Из-за грозы на 90 минут был приостановлен матч КЧМ между «Пачукой» и «Зальцбургом» в Цинциннати
2сегодня, 01:20
Алонсо о Мбаппе: «Не знаю, будет ли он готов к следующему матчу. Он приболел, плохо чувствовал себя два дня»
8вчера, 22:09
Алонсо про 1:1 с «Аль-Хилалем»: «Реал» в 1-м тайм был не так хорош, как во 2-м. У Винисиуса начались судороги, матч был интенсивным»
25вчера, 21:57
«Реал» реализовал 12 из 19 пенальти в сезоне. Вальверде не забил Буну в матче с «Аль-Хилалем»
10вчера, 21:45
Алонсо – 4-й тренер с ничьей в дебютном матче во главе «Реала» за 33 года. Перед ним были Капелло, Моуринью и Бенитес
27вчера, 21:33
Соединили эмблемы двух клубов – угадаете каких?
вчера, 21:30Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Буну об 1:1 с «Реалом»: «Соперник силен, у него первоклассные игроки, «Аль-Хилалю» было нелегко. Пенальти – вопрос интуиции и удачи, сегодня был шанс его отразить»
7вчера, 22:01
Куртуа об 1:1 с «Аль-Хилалем»: «Реал» играл слишком медленно в 1-м тайме и неплохо во 2-м. Пенальти был немного глупым»
5вчера, 21:47
Гарсия об 1:1 с «Аль-Хилалем»: «Реал» хотел победить, хорошо начать турнир, смешанные ощущения. Забить гол в 1-м матче в старте – невероятно»
4вчера, 21:32
Кубок КОНКАКАФ. Групповой этап. Мексика сыграет с Суринамом, Саудовская Аравия встретится с США с пятницу, Канада – с Кюрасао в воскресенье
3вчера, 21:22
Эйнджел Гомес о черных бутсах в академии «МЮ»: «Нам хотелось цветные, потому что их носили наши кумиры. Но это было идеально – клуб хотел, чтобы все были одинаковыми»
2вчера, 21:17
Евро-2025 (U21). Групповой этап. Англия уступила Германии, Нидерланды обыграли Украину
8вчера, 21:04
«Динамо» выпустит футболки с фразой Карпина «Ну и?»: «Мы создаем несколько коллекций в год. Но спортивные задачи – на первом месте»
11вчера, 20:50
Экс-тренер «Ахмата» Щербаченко: «Перед «Уралом» показали, как Аль Пачино настраивал команду в фильме «Каждое воскресенье». Игроки были перевозбуждены, адреналин вылетел до игры»
2вчера, 20:36
Алексей Сафонов: «Легко облить Николича грязью, сказать, что он «кинул» ЦСКА. Тренер выжал максимум из команды, взял 3-е место, Кубок»
4вчера, 20:30
Владимир Быстров: «В наше время была серьезная дедовщина. Я постоянно не понимал молодых, особенно в «Краснодаре», но мы такими методами не пользовались»
3вчера, 20:22