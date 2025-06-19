Тудор про 5:0 с «Аль-Айном»: «Хороший результат, который придаст «Ювентусу» уверенности. Попросил футболистов немного сбавить темп из-за жары во втором тайме»

Игор Тудор прокомментировал победу «Ювентуса» в матче клубного чемпионата мира.

Туринский клуб обыграл «Аль-Айн» (5:0) в игре первого тура турнира.

«Я доволен. Соперник активно начал матч, но мы правильно отреагировали. Хороший результат, который придаст нам уверенности. Хорошее начало.

Мы сыграли хорошо. Во втором тайме я попросил футболистов немного сбавить темп из-за жары и попытаться просто лучше контролировать ситуацию.

Мы могли быть сыграть и еще лучше, но достаточного того, что получили важный результат», – сказал главный тренер «Ювентуса » Игор Тудор .