Тудор про 5:0 с «Аль-Айном»: «Хороший результат, который придаст «Ювентусу» уверенности. Попросил футболистов немного сбавить темп из-за жары во втором тайме»
Игор Тудор прокомментировал победу «Ювентуса» в матче клубного чемпионата мира.
Туринский клуб обыграл «Аль-Айн» (5:0) в игре первого тура турнира.
«Я доволен. Соперник активно начал матч, но мы правильно отреагировали. Хороший результат, который придаст нам уверенности. Хорошее начало.
Мы сыграли хорошо. Во втором тайме я попросил футболистов немного сбавить темп из-за жары и попытаться просто лучше контролировать ситуацию.
Мы могли быть сыграть и еще лучше, но достаточного того, что получили важный результат», – сказал главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор.
Интер Майами
Будет ничья
Порту
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport Mediaset
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