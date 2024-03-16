«Ливерпуль» готов заплатить до 50 млн евро за лучшего бомбардира «Айнтрахта» Мармуша. «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» тоже интересуются форвардом

Клубам АПЛ интересен нападающий Омар Мармуш.

Наиболее предметный интерес к 25-летнему футболисту проявляет « », сообщает As со ссылкой на Bild. Мерсисайдцы готовы заплатить за него до 50 миллионов евро.

Своей игрой египтянин также привлек внимание со стороны « ». « » и « » следят за игроком на протяжении некоторого времени.

Мармуш – лучший бомбардир « » в этом сезоне Бундеслиги, на его счету 10 голов и 6 результативных передач в 20 матчах. Подробную статистику форварда можно найти здесь.