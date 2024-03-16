«Ливерпуль» готов заплатить до 50 млн евро за лучшего бомбардира «Айнтрахта» Мармуша. «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» тоже интересуются форвардом

Теги Айнтрахт Франкфурт Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы Тоттенхэм Омар Мармуш Футбол

Клубам АПЛ интересен нападающий Омар Мармуш.

Наиболее предметный интерес к 25-летнему футболисту проявляет «Ливерпуля», сообщает As со ссылкой на Bild. Мерсисайдцы готовы заплатить за него до 50 миллионов евро. 

Своей игрой египтянин также привлек внимание со стороны «Арсенала». «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» следят за игроком на протяжении некоторого времени. 

Мармуш – лучший бомбардир «Айнтрахта» в этом сезоне Бундеслиги, на его счету 10 голов и 6 результативных передач в 20 матчах. Подробную статистику форварда можно найти здесь

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37 комментариев
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Глупости. Еще не определились с тренером, только-только пришел спортивный директор.

100% агент цену набивает
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Сомнительно. 25-летний египтянин с такой статистикой, да еще и из специфического Айнтрахта.
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Ответ morgan23
А может уже и определились. Мы ведь не всё знаем. Есть предположение, что влияние Клоппа на команду будет распространяться и в плане выборов преемника. Которого, возможно лично Юрген и будет пролонгировать
а смысл Клоппу выбирать приемника ? этим занимается спорт дир и руководство клуба. Приедет другой тренер и часть игроков будет продано, и купленные новые.
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Ответ Marcus-light
Сомнительно. 25-летний египтянин с такой статистикой, да еще и из специфического Айнтрахта.
А что не так с его статистикой?
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умеют же плодить в Айнтрахте нападающих, уже впарили йовича и муани за 155 лямов на двоих
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Ответ Игорь Акимов
Нет, не смущают. В этом сезоне он хорош, зачем смотреть в прошлое
и будет потом игроком одного сезона типа санчо
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Новый Салах
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Ответ morgan23
А может уже и определились. Мы ведь не всё знаем. Есть предположение, что влияние Клоппа на команду будет распространяться и в плане выборов преемника. Которого, возможно лично Юрген и будет пролонгировать
Клопп говорил что он не будет вмешиваться в подбор игроков для следующего сезона, это его сознательный выбор
+2
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+2
Ответ Игорь Акимов
А что не так с его статистикой?
Ну хотя бы тот факт, что нет и 150 игр к середине карьеры. 25 голов в чемпионатах. Сравните с 22-летним не нападающим Сака, например. Или тем же Салахом в 25 лет, потерявшим время в Челси.
+3
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дичь. Еще тренера нет, они уже игроков покупать хотят.
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Ответ Michael Scott
Это два разных вопроса.
вот ты сам себе противоречишь)
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Ответ Игорь Акимов
А что не так с его статистикой?
Например 25 голов за карьеру не смущает ?
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Сомнительно, еще тренера нет, а тут уже готовы заплатить
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Ответ Michael Scott
Что значит смысл? Смысл в том, чтобы поддержать команду, которую Клопп выстраивал 9 лет. Фергюсон тоже после ухода участвовал в выборе преемника Мойеса
и чем там дело закончилось после Ферги и выбора приемника?
Для поддержки команды пришел спорт дир, который уже работал, плюс новый тренер будет все равно какую то часть игроков менять под себя и может кто то из страничкой состава уйдет летом.
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Ответ Marcus-light
Ну хотя бы тот факт, что нет и 150 игр к середине карьеры. 25 голов в чемпионатах. Сравните с 22-летним не нападающим Сака, например. Или тем же Салахом в 25 лет, потерявшим время в Челси.
Мармуш, по крайней мере в сборной, левый вингер, да и в клубах часто там играл
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Ответ Михаил Ермолаев
А зачем нам ещё один форвард? Жота, Нуньес, Гакпо, плюс молодые ребята - полный комплект.
Жота травмат, Гакпо пока нестабильный и довольно специфичный нападающий

Плюс нужен профильный правый вингер (не про Мармуша), Мо не молодеет и может уйти к тому же
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Ответ Великолепный Пеп
Жота травмат, Гакпо пока нестабильный и довольно специфичный нападающий Плюс нужен профильный правый вингер (не про Мармуша), Мо не молодеет и может уйти к тому же
Согласен по правому вингеру. Да и левый не помешал бы. Да и ЦЗ нужны, ещё один опорник не помешал бы. А вот напад нужен только после этих покупок.
А если ещё и Келлехер уйдет, то и воротника надо.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Один египтянин к другому египтянину - хороший вариант. Только вот нужен ли он Ливерпулю?...
Первый египтянин летом к арабам поедет. Как раз с его продажи и купят новеньких)
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Ответ Qvado
Первый египтянин летом к арабам поедет. Как раз с его продажи и купят новеньких)
Уверен что Салах никуда не уедет.
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Ответ Marcus-light
Сомнительно. 25-летний египтянин с такой статистикой, да еще и из специфического Айнтрахта.
Да еще и минус на период Кубка Африки
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Ответ lerno
Опять ложный замах от Ливерпуля!!!!! Мешки набросится...завалят деньгам (как с условным Койседо) увезут....а Ливерпуль возмет за 10-15 условного Эндо.....
И будет рвать с ним Сити)
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Ответ Quintin07
и чем там дело закончилось после Ферги и выбора приемника? Для поддержки команды пришел спорт дир, который уже работал, плюс новый тренер будет все равно какую то часть игроков менять под себя и может кто то из страничкой состава уйдет летом.
Это два разных вопроса.
0
0
0
А зачем нам ещё один форвард? Жота, Нуньес, Гакпо, плюс молодые ребята - полный комплект.
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Ответ Quintin07
а смысл Клоппу выбирать приемника ? этим занимается спорт дир и руководство клуба. Приедет другой тренер и часть игроков будет продано, и купленные новые.
Что значит смысл?

Смысл в том, чтобы поддержать команду, которую Клопп выстраивал 9 лет.

Фергюсон тоже после ухода участвовал в выборе преемника Мойеса
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Опять Ливерпуль "интересуется" нападающим, а защитники не нужны)))
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Мармыш за 50кк, сом в экстазе
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Зуб даю, что влезет Челси, и купит за 100.
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Опять ложный замах от Ливерпуля!!!!! Мешки набросится...завалят деньгам (как с условным Койседо) увезут....а Ливерпуль возмет за 10-15 условного Эндо.....
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Меньше года назад перешёл свободным агентом, а теперь могут выручить до 50 миллионов евро. Айнтрахт хорош.
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Не многовато ли?
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