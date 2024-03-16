«Ливерпуль» готов заплатить до 50 млн евро за лучшего бомбардира «Айнтрахта» Мармуша. «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» тоже интересуются форвардом
Клубам АПЛ интересен нападающий Омар Мармуш.
Наиболее предметный интерес к 25-летнему футболисту проявляет «Ливерпуля», сообщает As со ссылкой на Bild. Мерсисайдцы готовы заплатить за него до 50 миллионов евро.
Своей игрой египтянин также привлек внимание со стороны «Арсенала». «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» следят за игроком на протяжении некоторого времени.
Мармуш – лучший бомбардир «Айнтрахта» в этом сезоне Бундеслиги, на его счету 10 голов и 6 результативных передач в 20 матчах. Подробную статистику форварда можно найти здесь.
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Для поддержки команды пришел спорт дир, который уже работал, плюс новый тренер будет все равно какую то часть игроков менять под себя и может кто то из страничкой состава уйдет летом.
Плюс нужен профильный правый вингер (не про Мармуша), Мо не молодеет и может уйти к тому же
А если ещё и Келлехер уйдет, то и воротника надо.
Смысл в том, чтобы поддержать команду, которую Клопп выстраивал 9 лет.
Фергюсон тоже после ухода участвовал в выборе преемника Мойеса