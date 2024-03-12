Прибыль «Динамо» за год выросла на треть – до 368,6 млн рублей. На продаже игроков клуб заработал 2,6 млрд

Чистая прибыль «Динамо» за 2023 год выросла на 33% и составила 368,6 млн рублей.

Об этом сообщает «РБ Бизнес» со ссылкой на финансовую отчетность клуба.

По итогам 2022 года бело-голубые зафиксировали чистую прибыль в размере 277,2 млн.

Выручка «Динамо» за отчетный период увеличилась на 4% – до 7,75 млрд. При этом себестоимость продаж (расходы, связанные с основной деятельностью) увеличились на 60% – до 7,2 млрд.

Как и в прошлом году, большую часть доходов (83%) «Динамо» принесли спонсорские соглашения. В 2023-м доход клуба от рекламных контрактов составил 6,46 млрд рублей. Соглашение с банком ВТБ увеличилось на 500 млн рублей – до 5 млрд.

В 2022 году «Динамо» благодаря спонсорским соглашениям заработало 6,17 млрд. Однако на тот момент у клуба не было контракта с BetBoom, стоимость которого составляет более 1 млрд рублей в год.

В то же время выручка от продажи билетов сократилась на 24,7% и составила 417,4 млн рублей. Такое падение можно объяснить введением Fan ID. Выручка от продажи атрибутики выросла на 62% – до 183,3 млн.

На продаже футболистов (в частности, Арсена Захаряна и Себастьяна Шиманьского) «Динамо» за год заработало 2,6 млрд рублей.

За участие в Фонбет Кубке России « » получило 78,3 млн – это на 14,5 млн рублей больше, чем в 2022-м.