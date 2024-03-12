Прибыль «Динамо» за год выросла на треть – до 368,6 млн рублей. На продаже игроков клуб заработал 2,6 млрд

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России бизнес Динамо Москва Себастьян Шиманьски Арсен Захарян Футбол

Чистая прибыль «Динамо» за 2023 год выросла на 33% и составила 368,6 млн рублей.

Об этом сообщает «РБ Бизнес» со ссылкой на финансовую отчетность клуба.

По итогам 2022 года бело-голубые зафиксировали чистую прибыль в размере 277,2 млн.

Выручка «Динамо» за отчетный период увеличилась на 4% – до 7,75 млрд. При этом себестоимость продаж (расходы, связанные с основной деятельностью) увеличились на 60% – до 7,2 млрд.

Как и в прошлом году, большую часть доходов (83%) «Динамо» принесли спонсорские соглашения. В 2023-м доход клуба от рекламных контрактов составил 6,46 млрд рублей. Соглашение с банком ВТБ увеличилось на 500 млн рублей – до 5 млрд.

В 2022 году «Динамо» благодаря спонсорским соглашениям заработало 6,17 млрд. Однако на тот момент у клуба не было контракта с BetBoom, стоимость которого составляет более 1 млрд рублей в год.

В то же время выручка от продажи билетов сократилась на 24,7% и составила 417,4 млн рублей. Такое падение можно объяснить введением Fan ID. Выручка от продажи атрибутики выросла на 62% – до 183,3 млн.

На продаже футболистов (в частности, Арсена Захаряна и Себастьяна Шиманьского) «Динамо» за год заработало 2,6 млрд рублей. 

За участие в Фонбет Кубке России «Динамо» получило 78,3 млн – это на 14,5 млн рублей больше, чем в 2022-м.

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16 комментариев
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У них спонсорская сделка почти на 50 млн долларов, кажется сильно завышена, не? 😅
+16
-1
+15
Динамо за последние годы научились зарабатывать а не в пустоту тратить
+14
-4
+10
Ответ Аслан Бапинаев
Динамо за последние годы научились зарабатывать а не в пустоту тратить
Учителя «хорошие» были. Ротенберги там и Аджоевы…
+9
0
+9
Ответ Аслан Бапинаев
Динамо за последние годы научились зарабатывать а не в пустоту тратить
Динамо от спонсоров и продажи игроков получило 9 млрд. А заработало 370 млн. Несопоставимые цифры, это все еще нельзя назвать бизнесом. Как и весь наш футбол. Траты непомерные.
+7
0
+7
Ответ Жалгас Жолдасов
У них спонсорская сделка почти на 50 млн долларов, кажется сильно завышена, не? 😅
Вполне рыночные цифры, они ведь каждый год претендуют на участие в еврокубках
+6
0
+6
6,5 млрд получили от спонсора - это типа все в прибыль идёт?
+3
0
+3
Ответ Джиза
Динамо от спонсоров и продажи игроков получило 9 млрд. А заработало 370 млн. Несопоставимые цифры, это все еще нельзя назвать бизнесом. Как и весь наш футбол. Траты непомерные.
по сравнению что было несколько лет назад для Динамо это большой прогресс заработать на продаже игроков или от спонсоров
+3
0
+3
Динамо живет за счет государственных денег, что еще тут можно сказать. Впрочем как и весь наш футбол.
+2
0
+2
5 ярдов от втб это благотворительность, а не прибыль. хватит тут пускать пыль в глаза и говорить о прибыльности футбола в России.
+2
0
+2
"Как и в прошлом году, большую часть доходов (83%) «Динамо» принесли спонсорские соглашения"
Собстна... на этом всё. Организация прибыльная, проект убыточен
+2
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+1
Это когда милиция в минус работала?
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а для кого это для банка ВТБ?для людей которые зарабатывают +-50 рублей ,суммы в тексте непонятные
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Что-то цифры не сходятся - 2,6 от трансферов должны тоже в выручку попасть, там же 5 млрд от ВТБ и 1 млрд букмекеров. Это ж почти 9 ярдов, а не 7,7
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По сравнению что раньше тварилось большой плюс
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Ответ Пашка Донофф
Учителя «хорошие» были. Ротенберги там и Аджоевы…
я об этом и говорю вливания были а клуб а толку не было
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