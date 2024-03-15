«Реал» по просьбе Винисиуса введет более строгие правила для соцсетей и найдет тех, кто выложил фото с лого Vini Vici – там изображена эволюция от обезьяны к человеку

Теги Реал Мадрид Ла Лига соцсети Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

«Реал» принял меры после недовольства Винисиуса постом в клубном инстаграме.

Вчера стало известно, что Винисиуса оскорбила публикация в инстаграме «Мадрида», где к фото бразильца, целующего эмблему клуба, добавили логотип израильского дуэта ди-джеев Vini Vici – на нем изображена эволюция от обезьяны к человеку.

Сообщалось, что из-за этого поста Винисиус угрожал пропустить матч с «Валенсией», но ситуацию уладил генеральный директор «Реала» Хосе Анхель Санчес.

Как пишет ESPN, пост был опубликован всего на полчаса, а затем его удалили. Но Винисиус успел его увидеть.

Бразилец был не просто «неприятно удивлен» этой публикацией, как сообщалось ранее. Он очень разозлился и отправился к руководству клуба, требуя объяснений.

Санчес успокоил футболиста. Кроме того, по просьбе Винисиуса он согласился идентифицировать тех, кто был ответственен за выложенный пост, а также ввести более строгий протокол для публикаций в соцсетях «Мадрида».

Винисиус вышел на матч с «Валенсией» в старте и сделал дубль.

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56 комментариев
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Что-то уже надоела вся эта шумиха с Винисиусом, что ни день, то скандал.
Хейтеров только раззадорит, нейтральным болельщикам надоедает, фанов Реала тоже уже достало про псевдорасизм и страдающего Вини читать
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Как только что то про винисиуса, почему сразу хочется смеяться **)))
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Мбаппе почему-то никто на расовой почве не оскорбляет. Может и было дело, но в отличие от Винисиуса он никогда не ведется на провокации, и ведет себя всегда предельно взвешенно и сдержанно. Человек просто знает себе цену.
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Главный расист.
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самое что интересное, и это большая редкость в футболе, это когда свои же болельщики ненавидят винисиуса, а это позор!
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Винисиуса это не касалось. Он еще не эволюционировал в человека
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Там надо было обратную эволюцию показать, от человека к обезьяне. Как деградация.
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Добавлю пожалуй Виника в любимые. Не фанат этого персонажа и близко, но следить за цирком с его участием очень увлекательно.
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Ответ Боевой Пчеловод
дело в том что Франция это уже давно Африка, а своих в Африке не обижают, вот Мбаппе как в своей тарелки.
Сомневаюсь. Из 67 млн населения, 50 млн составляют "белые" французы, 6.7 млн эмигранты, а остальные - получившие гражданство потомки эмигрантов, преимущественно алжирцы.
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Думаю после прихода Мбаппе лучше избавится от Винисиуса . Токсичный тип , даже хуже будет . Ещё больше условий будет Реалу ставить .
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VINI VICI )))) 😁 винчик уже просто ходячий анекдот) от души!)
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Ответ Nbveh Nbvehjd
Комментарий удален модератором
че ты несешь? Я болею за Реал, но никакой этот бегунок не лидер. Давно он зазвездился, а про характер вообще молчу
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Фанатам рм, это больное существо бы освистывать вместе со всеми, а другим болела надо придумать ему погоняло которое его будет раздражать, не прямое оскорбление, а завуалированное, только радикальными методами этого винисиуса можно спустить на землю. "
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А то что Земля круглая, а не плоская, его не оскорбляет?
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Узнал себя крайним слева
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Ответ Baader
Мбаппе почему-то никто на расовой почве не оскорбляет. Может и было дело, но в отличие от Винисиуса он никогда не ведется на провокации, и ведет себя всегда предельно взвешенно и сдержанно. Человек просто знает себе цену.
Сравнил чемпиона мира и одного из самых популярных футболистов с 🦍
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Бороться с интернетом. Как свежо.
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Так человек произошёл от обезьяны. Не важно какой у него цвет кожи.
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Это всё не из-за того что он чёрный, а из-за того что показал себя личностно плохо.
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+3
А не проще Реалу продать такой токсичный актив ?
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Ответ Nbveh Nbvehjd
Комментарий удален модератором
я как раз нейтральный болельщик, который ежедневно читая про Винисиуса, Спартак, Мостового, рычаги и т.д, становится не нейтральным
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Похоже, кончился Винисиус как нормальный футболист. Футбол у него отошел на второй план, а это ещё никому успехов на поле не приносило. А жаль.
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Что его возмутило? Что эволюция идет от обезьяны к человеку? Надо было наоборот?
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лол так мы от обезьяны к человеку эволюционировали. его это оскорбляет? 🤡
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Надеюсь его продадут если придет Мбаппе, вдвоем они точно не уживутся)
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Не оскорбляйте обезьян, они к Вини не причём
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Он уже ставит условия руководству, похожие на шантаж.
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На той неделе винисиус угрожал не сыграть с Валенсией, теперь как пойдут дела у *мудреца *?
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Ответ Baader
Мбаппе почему-то никто на расовой почве не оскорбляет. Может и было дело, но в отличие от Винисиуса он никогда не ведется на провокации, и ведет себя всегда предельно взвешенно и сдержанно. Человек просто знает себе цену.
Далеко ходить даже не нужно. У нынешнего Реала половина состава это темнокожие игроки, но только один вечно в провокациях.
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Ответ Sanya Kruus
лол так мы от обезьяны к человеку эволюционировали. его это оскорбляет? 🤡
Оскорбляет что мы эволюционировали, а он нет
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