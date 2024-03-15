«Реал» по просьбе Винисиуса введет более строгие правила для соцсетей и найдет тех, кто выложил фото с лого Vini Vici – там изображена эволюция от обезьяны к человеку

«Реал» принял меры после недовольства Винисиуса постом в клубном инстаграме.

Вчера стало известно, что Винисиуса оскорбила публикация в инстаграме «Мадрида», где к фото бразильца, целующего эмблему клуба, добавили логотип израильского дуэта ди-джеев Vini Vici – на нем изображена эволюция от обезьяны к человеку.

Сообщалось, что из-за этого поста Винисиус угрожал пропустить матч с «Валенсией», но ситуацию уладил генеральный директор « » Хосе Анхель Санчес.

Как пишет ESPN, пост был опубликован всего на полчаса, а затем его удалили. Но Винисиус успел его увидеть.

Бразилец был не просто «неприятно удивлен» этой публикацией, как сообщалось ранее. Он очень разозлился и отправился к руководству клуба, требуя объяснений.

Санчес успокоил футболиста. Кроме того, по просьбе Винисиуса он согласился идентифицировать тех, кто был ответственен за выложенный пост, а также ввести более строгий протокол для публикаций в соцсетях «Мадрида».

Винисиус вышел на матч с «Валенсией» в старте и сделал дубль.