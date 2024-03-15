Винисиус угрожал пропустить матч с «Валенсией» из-за поста в инстаграме «Реала». К фото игрока добавили лого дуэта Vini Vici – там изображена эволюция от обезьяны к человеку (Relevo)

Винисиуса Жуниора оскорбил пост в соцсети «Реала».

Это произошло в начале марта – за два дня до игры с «Валенсией» в 27-м туре (2:2).

В инстаграм-аккаунте «Реала» появилась фотография , целующего эмблему клуба. На изображении также был размещен стикер с логотипом израильского дуэта ди-джеев Vini Vici – на нем изображена эволюция от обезьяны к человеку.

По информации Relevo, бразилец был неприятно удивлен, увидев эту публикацию. Люди, близкие к игроку, утверждают, что он говорил очень резкие слова в адрес лиц, отвечающих за работу с соцсетями, и серьезно угрожал пропустить матч с «Валенсией».

Ситуацию уладил генеральный директор « » Хосе Анхель Санчес – он убедил игрока принять участие в этом матче и пообещал применить дисциплинарные меры по отношению к ответственным.

Винисиус сделал дубль в матче с «Валенсией».