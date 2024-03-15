Винисиус угрожал пропустить матч с «Валенсией» из-за поста в инстаграме «Реала». К фото игрока добавили лого дуэта Vini Vici – там изображена эволюция от обезьяны к человеку (Relevo)

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига соцсети Винисиус Жуниор Футбол

Винисиуса Жуниора оскорбил пост в соцсети «Реала».

Это произошло в начале марта – за два дня до игры с «Валенсией» в 27-м туре Ла Лиги (2:2). 

В инстаграм-аккаунте «Реала» появилась фотография Винисиуса, целующего эмблему клуба. На изображении также был размещен стикер с логотипом израильского дуэта ди-джеев Vini Vici – на нем изображена эволюция от обезьяны к человеку.

По информации Relevo, бразилец был неприятно удивлен, увидев эту публикацию. Люди, близкие к игроку, утверждают, что он говорил очень резкие слова в адрес лиц, отвечающих за работу с соцсетями, и серьезно угрожал пропустить матч с «Валенсией». 

Ситуацию уладил генеральный директор «Реала» Хосе Анхель Санчес – он убедил игрока принять участие в этом матче и пообещал применить дисциплинарные меры по отношению к ответственным. 

Винисиус сделал дубль в матче с «Валенсией». 

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51 комментарий
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Понятно его возмущение, ведь он еще не эволюционировал.
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Учитываю, что Реал подпишет Мбаппе , Винни им не нужен будет.
Слишком много разговоров не о футболе с ним., портит имидж клуба .
+58
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+51
Ответ ОттоДракула
Понятно его возмущение, ведь он еще не эволюционировал.
Эволюционировал. От человека к обезьяне.
+50
-6
+44
Я верно понимаю. что этот хлопчик уже и своих достал в край?
+43
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Роналдиньо играл за Барселону, но ему аплодировали даже фанаты Реала. А Винисиус играет за Реал, но его ненавидят даже свои.
+39
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+34
Это действительно смешно :D
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Посмотрите на логотип Вини Вичи. Именно под обезьяной написано Вини.
Скорее-всего это случайность, но ощущение, что уже Жизнь шутит над Винчиком.. :)
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Теперь и свои обзывают?
Похоже они о чëм то догадываются.
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😂😂😂
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Скоро превратится обратно в 🐵 🦍 ,дело времени)
+9
-3
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Friendly fire
+4
0
+4
Ответ Чистый лист
Эволюционировал. От человека к обезьяне.
Тогда инволюционировал:)
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Отрицание Гнев Принятие
+4
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+3
По ходу он уже и своих так достал, что они ему намекают через соцсети.
+4
-1
+3
Конечно он оскорбился, так как это лого к нему не относится. Эволюция обошла Вини стороной.
+3
0
+3
Самый токсичный футболист на данный момент
+5
-3
+2
Уже свои начали притеснять. Перес запустил кампанию против Винисиуса, чтобы тот сам по своей инициативе запросил трансфер в другую команду, ибо, если инициатива пойдёт от клуба - Винисиус обвинит их в расизме. Не удивлюсь, если фанаты оскорбляющие Винисиуса, работают на Переса. Что ни сделаешь ради подписания Мбаппе... Ох уж этот Перец. Опять всех переиграл
+1
0
+1
Ответ Никита Смолов
Учитываю, что Реал подпишет Мбаппе , Винни им не нужен будет. Слишком много разговоров не о футболе с ним., портит имидж клуба .
Повторит судьбу Робиньо видимо
+1
0
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Похоже с нынешней тенденцией, Винни пора заканчивать карьеру и отправляться на родину предков, где он сможет со своими мохнатыми братьями и сёстрами обрести покой и равновесие!!!👋
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0
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Ответ Боевой пчеловод
😁 что не день ,то хорошее настроение)))
Насколько же мало вам надо для хорошего настроения)
+3
-2
+1
Ахахаха
+2
-1
+1
Жёстко, грубо, но оригинально)
+1
0
+1
😁 что не день ,то хорошее настроение)))
+5
-4
+1
Ответ Никита Смолов
Учитываю, что Реал подпишет Мбаппе , Винни им не нужен будет. Слишком много разговоров не о футболе с ним., портит имидж клуба .
Натюрлих
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Он стал утомлять, если честно…
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О чем думали эти челики 😂😂😂
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Надоел этот негр уже, если честно
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Винисиус сам виноват. В любом случае, это не прекратится. И будет только нарастать. А мы с удовольствием за этим последим. Хорошо бы в ПСЖ он свалил
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Иронично, что себя он в этой картинке проассоциировал с обезьяной
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Ответ Spaten
Отрицание Гнев Принятие
Депрессия, торг
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