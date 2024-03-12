«Спартак» уволит Абаскаля независимо от результата игры с «Оренбургом». В шорт-лист включен тренер «Браги» Артур Жорже (Иван Карпов)

«Спартак» может пригласить главного тренера «Браги».

По данным инсайдера Ивана Карпова, будет отправлен в отставку независимо от того, как завершится игра с «Оренбургом» в Фонбет Кубке России, назначенная на 14 марта.

Одним из кандидатов, входящих в шорт-лист, является возглавляющий «Брагу» Артур Жорже. Этот вариант предлагает спортивный директор .

52-летний специалист в этом сезоне выиграл с «Брагой» Кубок лиги. Он тренирует ее с 2022 года, а до этого работал с командами разных возрастов в системе клуба.