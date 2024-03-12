«Спартак» уволит Абаскаля независимо от результата игры с «Оренбургом». В шорт-лист включен тренер «Браги» Артур Жорже (Иван Карпов)

Теги Спартак высшая лига Португалия Брага премьер-лига Россия Артур Жорже 1972 Гильермо Абаскаль Томаш Амарал Футбол

«Спартак» может пригласить главного тренера «Браги».

По данным инсайдера Ивана Карпова, Гильермо Абаскаль будет отправлен в отставку независимо от того, как завершится игра с «Оренбургом» в Фонбет Кубке России, назначенная на 14 марта.

Одним из кандидатов, входящих в шорт-лист, является возглавляющий «Брагу» Артур Жорже. Этот вариант предлагает спортивный директор Томаш Амарал.

52-летний специалист в этом сезоне выиграл с «Брагой» Кубок лиги. Он тренирует ее с 2022 года, а до этого работал с командами разных возрастов в системе клуба.

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57 комментариев
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Только Мостовой
Он, что, зря бумажки куда-то подавал??
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+46
Народ, откуда взялся этот "сверхнадёжный" чудо-инсайдер Карпов, что только его постоянно даже в оглавлении указывают великого такого? Оо
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Народ, откуда взялся этот "сверхнадёжный" чудо-инсайдер Карпов, что только его постоянно даже в оглавлении указывают великого такого? Оо
Из алкодиспансера он взялся...
+26
-3
+23
А ведь получается, что всё в Спартаке держалось на Промесе. Даже на сборы пришлось с риском приглашать, а то без него межсезонку было не пройти и кубок не взять.

И как только команда оказалась без живительного влияния Квинси, то сразу всё развалилось: агрономы не справляются, поражение от аутсайдеров, отставка тренера.

А ведь еще и две недели не прошло с момента расставания. Это что же через месяц будет без него? Уже бездны ПерДива в перспективе обозначились.
+17
-3
+14
Артур Жорже - знакомая фамилия.
+14
-1
+13
Ответ Матвей Суицидин
Артур Жорже - знакомая фамилия.
У ЦСКА был тренер с таким же именем и фамилией. Но это другой, просто тезка.
+7
0
+7
Ответ Злодей Спб
А ведь получается, что всё в Спартаке держалось на Промесе. Даже на сборы пришлось с риском приглашать, а то без него межсезонку было не пройти и кубок не взять. И как только команда оказалась без живительного влияния Квинси, то сразу всё развалилось: агрономы не справляются, поражение от аутсайдеров, отставка тренера. А ведь еще и две недели не прошло с момента расставания. Это что же через месяц будет без него? Уже бездны ПерДива в перспективе обозначились.
Про аграномов четко. В инете гуляет фото где квинси снег чистит
+6
0
+6
Ответ Жорег Борщофф
Хкже не будет. =)
прочитал как "жиже"
+6
-1
+5
Почему еще про Юрана не написали? Недорабатывают или я просмотрел?
+5
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+4
Вэлком ту зе клаб, Артур! Через сезон-полтора узнаете о себе много интересного. А вы как думали - в сказку попали?
+3
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+3
Ответ Жорег Борщофф
Хкже не будет. =)
а смешнее - вполне
+3
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Народ, откуда взялся этот "сверхнадёжный" чудо-инсайдер Карпов, что только его постоянно даже в оглавлении указывают великого такого? Оо
К слову, наоборот, в заголовке обычно указываются источники, в которых есть некоторые сомнения в конкретном случае.
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Ответ Raar
Только Мостовой Он, что, зря бумажки куда-то подавал??
Хкже не будет. =)
+3
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+2
Ну бред же. Этот Жорже никогда не играл и не тренировал за пределами Португалии. И что он сможет в чужой для себя России в кризисном Спартаке?
+2
0
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Ответ l1973
А чё, нормального русского тренера нет, чем всякие жоржи, ваноли,абаскали?Где только их выискивают, на Авито что ли?
Гершкович , ты что ли ?
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Карпов, говорите? По его инсайду Промес уже неделю как в Москве должен быть. Не иначе как самолёт в воздухе остался.
+4
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+2
Это была славная охота. Руководство Спартака руководствуется астрологией при выборе тренеров, видимо, очень ждем следующее «попадание».
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Ответ Александр Воронин
Ну бред же. Этот Жорже никогда не играл и не тренировал за пределами Португалии. И что он сможет в чужой для себя России в кризисном Спартаке?
Зато ИНОСТРАННЫЙ специалист!
+2
-1
+1
Да кому нужен Жорже? Поставьте тренера русскоговорящего.
+1
0
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Даже меня, очень далекого от симпатии к Спартаку человека, изрядно поднадоела непрекращающаяся цикличность: хээ, давайте возьмём тренера-иностранца, дадим ему кучу денег, а потом выплатим неустойку. О, Угальде за 13 миллионов, ээ!

Если раньше такой треш можно было ассоциировать с федуновщиной, то сейчас понимаешь, что это что-то врождённое
+3
-2
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Инсайд Карпова, ипотека Черданцева, бумажка Мостового, словарь Черчесова — это надежные киты, на которых держится спортс. Только Слуцкого качает как лодку — то Шанхай его, то Бернли, то шутка.
+1
0
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Если это правда, то я не понимаю зачем человеку давать провести зимнюю подготовку и при этом не прощаете ему 1 поражение.

К тому же как бы смешно не звучало, но метоварщик Промесберг — очень серьёзная потеря для состава, сходу перестроиться сложно.
+4
-3
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Ответ Raar
Только Мостовой Он, что, зря бумажки куда-то подавал??
Бышовец где?
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Народ, откуда взялся этот "сверхнадёжный" чудо-инсайдер Карпов, что только его постоянно даже в оглавлении указывают великого такого? Оо
Воскрес. Его вроде замочили в 6-ом сезоне.
0
0
0
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Народ, откуда взялся этот "сверхнадёжный" чудо-инсайдер Карпов, что только его постоянно даже в оглавлении указывают великого такого? Оо
Работал раньше начальником СКМ
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Ответ Александр Суряев
К слову, наоборот, в заголовке обычно указываются источники, в которых есть некоторые сомнения в конкретном случае.
так поэтому слово "сверхнадёжный" и закавычено)
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Ответ mbauer
Вэлком ту зе клаб, Артур! Через сезон-полтора узнаете о себе много интересного. А вы как думали - в сказку попали?
За мультов 10 зелени все готовы помоями обливатся.
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sports неисправимы, без Спартака неизлечимы
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Уже что только не сделали с этим Абаскалем и кого только не назначили. Такой цирк, а не организация
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Спортс фантазии каждого алкаша цитировать бкдет или только этого?
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