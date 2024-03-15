Абаскаль о победе «Спартака»: «Зобнин взял слово в раздевалке. У меня были мурашки по коже! Он обратился ко всей команде и сказал нужные слова»

Гильермо Абаскаль сказал, что Роман Зобнин произнес речь в раздевалке «Спартака».

Красно-белые одержали победу в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с « » (3:1, первая игра – 0:1).

Московский клуб одержал первую победу в официальном матче после зимней паузы.

– Казалось, что команда играла за вас. Вы это почувствовали?

– Я здесь почти два года. И сегодня в раздевалке взял слово. У меня были мурашки по коже! Не только я под критикой, а каждый. Он обратился ко всей команде и сказал нужные слова.

Мы готовы биться. Такие моменты делают меня счастливым, – сообщил главный тренер «Спартака».

Абаскаль пока остается? «Спартак» быстро пропустил, но потом закатил три