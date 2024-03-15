Абаскаль о победе «Спартака»: «Зобнин взял слово в раздевалке. У меня были мурашки по коже! Он обратился ко всей команде и сказал нужные слова»
Гильермо Абаскаль сказал, что Роман Зобнин произнес речь в раздевалке «Спартака».
Красно-белые одержали победу в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (3:1, первая игра – 0:1).
Московский клуб одержал первую победу в официальном матче после зимней паузы.
– Казалось, что команда играла за вас. Вы это почувствовали?
– Я здесь почти два года. И сегодня в раздевалке Роман Зобнин взял слово. У меня были мурашки по коже! Не только я под критикой, а каждый. Он обратился ко всей команде и сказал нужные слова.
Мы готовы биться. Такие моменты делают меня счастливым, – сообщил главный тренер «Спартака».
Абаскаль пока остается? «Спартак» быстро пропустил, но потом закатил три
А если серьезно, то хорошо, если Рома при всех своих минусах, наконец-то проявит себя как лидер по настоящему, а не по мифическому статусу
Абаскаль о победе «Спартака»: «Зобнин взял маркер в раздевалке, нарисовал схему, расстановку и зоны через которые мы должны атаковать. У меня были мурашки по коже! Потом он обратился ко всей команде и сказал нужные слова»
Ну и никаких скандалов у человека.
Поумничал блин.
Переводчик есть, естественно.