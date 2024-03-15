Абаскаль о победе «Спартака»: «Зобнин взял слово в раздевалке. У меня были мурашки по коже! Он обратился ко всей команде и сказал нужные слова»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Оренбург Роман Зобнин Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль сказал, что Роман Зобнин произнес речь в раздевалке «Спартака».

Красно-белые одержали победу в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (3:1, первая игра – 0:1).

Московский клуб одержал первую победу в официальном матче после зимней паузы. 

– Казалось, что команда играла за вас. Вы это почувствовали?

– Я здесь почти два года. И сегодня в раздевалке Роман Зобнин взял слово. У меня были мурашки по коже! Не только я под критикой, а каждый. Он обратился ко всей команде и сказал нужные слова.

Мы готовы биться. Такие моменты делают меня счастливым, – сообщил главный тренер «Спартака». 

Абаскаль пока остается? «Спартак» быстро пропустил, но потом закатил три

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59 комментариев
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Зобнин настоящий капитан, пора уже Джикию официально разжаловать в рядовые
+68
-10
+58
Ответ Влад Белянский
Абаскаль уже русский до мурашек понимает)
Проникновенность речей на уровне интонаций обычно воспринимается.
+59
-9
+50
Герои! Справились с дублем Оренбурга. Мурашки у всех побежали...
+80
-30
+50
Абаскаль уже русский до мурашек понимает)
+43
-16
+27
Ответ Влад Белянский
Абаскаль уже русский до мурашек понимает)
Либо Зобнин испанский выучил
+31
-5
+26
Ответ jeckk
Герои! Справились с дублем Оренбурга. Мурашки у всех побежали...
Человек говорит о более глубоких вещах. Не всем доступно к пониманию..
+35
-13
+22
Зобнин озвучил свою зарплату и у всех побежали мурашки.

А если серьезно, то хорошо, если Рома при всех своих минусах, наконец-то проявит себя как лидер по настоящему, а не по мифическому статусу
+23
-3
+20
Ответ Вячеслав Припузов
Зобнин настоящий капитан, пора уже Джикию официально разжаловать в рядовые
В свадебные капитаны)
+11
-1
+10
Дальше будет так?)
Абаскаль о победе «Спартака»: «Зобнин взял маркер в раздевалке, нарисовал схему, расстановку и зоны через которые мы должны атаковать. У меня были мурашки по коже! Потом он обратился ко всей команде и сказал нужные слова»
+12
-4
+8
Ответ Вадим Сидоров
В свадебные капитаны)
Хинкальные капитаны
+8
0
+8
Ответ grek087
Ну все логично. Зобнин местный парень для которого Спартак не просто слово. А вы так не умеете и не сможете.
местный парень из московского Динамо
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+6
Зобнин на последней минуте в штрафной такое сделал, что лучше молчать
+7
-2
+5
н-да...промолчу,.. Абаскалю, конешно, желаю роста и успеха, но не в этом чемпионате, что до игроков - отмечу Бабича - хорошее приобретение
+6
-2
+4
Ну на этой позиции Рома обретает вторую молодость, очень нравится там. Денисов присел окончательно.
Ну и никаких скандалов у человека.
+4
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+3
Ответ Влад Белянский
Абаскаль уже русский до мурашек понимает)
можно по тону понять о чем говорит человек.
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Ответ jeckk
Герои! Справились с дублем Оренбурга. Мурашки у всех побежали...
Дубль ваш во втором тайме уже основой сменился когда гореть начали
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Ответ sbelich
Обыграли второй состав, теперь крику шуму,вчера смотрел,плевался. Теперь до следующего тура!Чем гордиться то?
А как должно происходить? Журналюги накидываются на всех и каждого, до кого дотягиваются. Потому что слово Спартак дает кликбейт. Задают вопросы, на них отвечают. Или ты думаешь, что Абаскаль каждый день собирает пресс-конференции обсудить победу над Оренбургом? Чем меньше таких «осуждающих» любое слово будет, тем меньше будут и спрашивать ) парадокс )))
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Ответ юра георгиевский
Смешно читать эту ересь. Обыграли второй состав Оренбурга. Весь зал смеётся. 😂😹🤣😅😆. Оренбургу этот матч даром не нужен, они всё равно кубок России не возьмут, это и так всем ясно.
Юрик- дёрни за шнурик!
+2
-1
+1
Ответ юра георгиевский
Смешно читать эту ересь. Обыграли второй состав Оренбурга. Весь зал смеётся. 😂😹🤣😅😆. Оренбургу этот матч даром не нужен, они всё равно кубок России не возьмут, это и так всем ясно.
Да-да, стандартный комментарий. Проиграли - фу, слили, второму составу. Выиграли - фу, обыграли второй состав.
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Ответ Мудринич
Спартак снова в игре!
Против второго состава Оренбурга? Ну да, в игре.
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Ответ Влад Белянский
Абаскаль уже русский до мурашек понимает)
Переводчик там в виду тумбочки?
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"Я здесь за этот клуб стою! Спартак мне всё ...."
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в России нет ещё пока команды лучше Спартака!
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Рома в качестве кэпа получше Георгия будет.
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Ответ Вячеслав Припузов
Зобнин настоящий капитан, пора уже Джикию официально разжаловать в рядовые
Зобнин не только настоящий капитан, но и отличный распасовщик 👀
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Ответ Влад Белянский
Абаскаль уже русский до мурашек понимает)
Так же как и Семак португальский. Оба работают с переводчиками.
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Накануне только думалось остался ли вообще "накачивающий" лидер у Спартака, и Зобнин, безотносительно "капитанства" из старой гвардии вспомнился. В нужный момент, неважно после поражения, победы или в перерыве найти подходящие слова, которые дойдут до сердца команды - многого стоит; если бы ещё это на качестве взаимодействия на поле пропорционально сказывалось. Переломить и поддушить во втором тайме команду уровня Оренбурга ещё не может говорить о каких то значимых и позитивных подвижках в игре.
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Ответ Psicho
О более глубоких вещах вам обычно говорят результаты игр с Зенитом.
Или глотка твоей жены)
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Зоба прочитал на спортсе,что нет лидера в раздевалке....и вот он лидиреще.
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Ответ justbored
Проникновенность речей на уровне интонаций обычно воспринимается.
Ну конечно. Прям из-за интонации у него мурашки пошли.
Поумничал блин.
Переводчик есть, естественно.
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