В «Барсе» не хотят играть с «Ман Сити» в 1/4 финала ЛЧ. Опасаются, что у Пепа будет дополнительная мотивация
Игроки «Барселоны» не хотят получить «Ман Сити» в соперники в Лиге чемпионов.
Сегодня состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. На этой стадии «Барселона» может сыграть с «Арсеналом», «Манчестер Сити», «Реалом», «ПСЖ», «Баварией», «Атлетико» или дортмундской «Боруссией».
Игроки и тренеры «Барселоны» обсуждали, с кем им больше всего хотелось бы встретиться на этой стадии, и сошлись во мнении о наименее желаемом сопернике. Это «Манчестер Сити», пишет Mundo Deportivo.
Нежелание получить в соперники «горожан» связано с высоким уровнем состава, которым руководит Пеп Гвардиола. Атаку считают такой мощной, что будут рады избежать встречи с ней. Есть и другая причина: в раздевалке считают, что Гвардиола может быть дополнительно мотивирован на матч с «Барселоной».
Барселона - ПСЖ
МС - Атлетико
Реал - Боруссия
Арсенал - Бавария
Барселона - Бавария
ПСЖ - Атлетико
Арсенал - Реал
Ман Сити - Боруссия