В «Барсе» не хотят играть с «Ман Сити» в 1/4 финала ЛЧ. Опасаются, что у Пепа будет дополнительная мотивация

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Игроки «Барселоны» не хотят получить «Ман Сити» в соперники в Лиге чемпионов.

Сегодня состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. На этой стадии «Барселона» может сыграть с «Арсеналом», «Манчестер Сити», «Реалом», «ПСЖ», «Баварией», «Атлетико» или дортмундской «Боруссией».

Игроки и тренеры «Барселоны» обсуждали, с кем им больше всего хотелось бы встретиться на этой стадии, и сошлись во мнении о наименее желаемом сопернике. Это «Манчестер Сити», пишет Mundo Deportivo.

Нежелание получить в соперники «горожан» связано с высоким уровнем состава, которым руководит Пеп Гвардиола. Атаку считают такой мощной, что будут рады избежать встречи с ней. Есть и другая причина: в раздевалке считают, что Гвардиола может быть дополнительно мотивирован на матч с «Барселоной».

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89 комментариев
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тупизм какой-то! а что, есть команда, которая хочет Сити в 1/4?
+73
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+72
А чтобы победить барсу нужна какая то мотивация?
+60
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+44
Пеп и без мотивации размажет Барсу, скорее ещё пожалеет и не будет уж слишком добивать
+44
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Я думаю сейчас сидят представители других клубов и думают: "Вот бы нам Сити достался"
+19
0
+19
Ответ Vedved
Что-то в том сезоне - не было слабых соперников у Сити)
Ты что, когда Сити выпадает Лейпциг, то это Сити купил жеребьёвку, а когда Реалу то Лейпциг сразу становится топ соперником
+21
-3
+18
Ответ Егор Черемисинов
тупизм какой-то! а что, есть команда, которая хочет Сити в 1/4?
Думаю для Атлетико будет лучшим вариантом.
+22
-6
+16
Тоже мне новость. А кто хочет попасть на МС?
+14
-2
+12
Ответ tampa-bay
Помню как в 2015 играл, вот это мощь было)
Сетка Барсы в 2015 - наверно, одна из самых сложных сеток плей-офф победителей (наряду с Реалом-2022). В каждой стадии чемпионы топ-5: Сити, ПСЖ, Бавария и Ювентус в финале
+13
-1
+12
Чтобы обыграть эту Барсу, Сити достаточно не бухать всей командой за 2 часа до матча! Мотивация, блин
+9
0
+9
Ответ Столичный Чел
Комментарий скрыт
Что-то в том сезоне - не было слабых соперников у Сити)
+6
0
+6
Зато оправдание вылета будет железное в таком случае)
+6
0
+6
Вангую:
Барселона - ПСЖ
МС - Атлетико
Реал - Боруссия
Арсенал - Бавария
+7
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+5
Барсе достанется Бавария. Могут не беспокоиться!
+5
0
+5
Помню как в 2015 играл, вот это мощь было)
+3
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+3
Покажите ту команду, которая хочет МС
+4
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Ответ Александр Калачев
Ты что, когда Сити выпадает Лейпциг, то это Сити купил жеребьёвку, а когда Реалу то Лейпциг сразу становится топ соперником
👍🏻🤣
+2
0
+2
Ответ ArtemEgs
Сетка Барсы в 2015 - наверно, одна из самых сложных сеток плей-офф победителей (наряду с Реалом-2022). В каждой стадии чемпионы топ-5: Сити, ПСЖ, Бавария и Ювентус в финале
Всегда бы так.
+2
0
+2
Зато, если Сити приедет в гости к Барсе, можно будет похитить лысого шарлатана и приберечь его до лета
+2
0
+2
Но можно и предположить, что каждая из семи команд желала бы получить именно Барсу, что вообще само по себе скорее самообман в играх на вылет, даже беря во внимание не самое лучшее, мягко говоря, состояние каталонцев)
+1
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+1
На такой стадии можеть быть что угодно, но не желать играть с Сити умно.
+1
0
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Ответ bestvideox
Вангую: Барселона - ПСЖ МС - Атлетико Реал - Боруссия Арсенал - Бавария
Погнали...
Барселона - Бавария
ПСЖ - Атлетико
Арсенал - Реал
Ман Сити - Боруссия
+1
0
+1
Ответ Егор Черемисинов
тупизм какой-то! а что, есть команда, которая хочет Сити в 1/4?
Клопп хочет, но не может...
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Ответ Алан Кесаев
Реал вынесет нынешнюю Барселону вперёд ногами. С любым соперником барсе сложно будет.
Реал от Лейпцига чуть не вылетел. Это не машина как Сити, с Барсой он был бы фаворитом, но это не была бы пара без шансов
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Ответ Никита Алексеев
Покажите ту команду, которая хочет МС
Man utd,chelsea и т.д. Думаю они бы не отказались сыграть в 1/4 финале ЛЧ с Сити)
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Ответ Доминатор3000
Лол. Бавария Тухеля может очень сильно пострадать от этого Арсенала. Бавария никогда в жизни не играла с Арсеналом,который тратит на усиление такие деньги.
да понятно. Это ж чисто стеб. Понятно, что прошлые результаты не гарантируют будущих, но просто именно Барселона и Арсенал стабильно являются любимыми клиентами Баварии
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Ответ Алан Кесаев
Жеребьёвка мечта для фанов Реала. А почему бы тогда реалу не встретиться с Атлетико?))) а ман сити с боруссией?
Я наоборот хочу Баварию, Сити или Арсенал. Барсу и Атлетико не хочется, ибо очередной матч ЛаЛиги получится, а Боруссия не интересна
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+1
Ответ Алан Кесаев
Жеребьёвка мечта для фанов Реала. А почему бы тогда реалу не встретиться с Атлетико?))) а ман сити с боруссией?
Тогда будет вонь на весь спортс, что сити опять жеребьёвку купил
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Ответ rigobersong
Аналитика из под руля:))
Разве я не прав?
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Ответ TAGAY
Man utd,chelsea и т.д. Думаю они бы не отказались сыграть в 1/4 финале ЛЧ с Сити)
Тонко
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Ответ Алан Кесаев
Жеребьёвка мечта для фанов Реала. А почему бы тогда реалу не встретиться с Атлетико?))) а ман сити с боруссией?
Реал вынесет матрасню, как и всегда, в лч. Поэтому я очень даже за
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