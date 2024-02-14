Гвардиола провел 900 матчей как главный тренер и выиграл 655. Общий счет – 2220:705
Игра против «Копенгагена» оказалась юбилейной для Пепа Гвардиолы.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов стал для главного тренера «Манчестер Сити» 900-м. Его команда победила со счетом 3:1.
Во главе «горожан» испанец провел 450 матчей. Также он работал с «Баварией» (161), «Барселоной» (247) и «Барселоной Б» (42).
В течение тренерской карьеры Гвардиола одержал 655 побед и потерпел 107 поражений, а 138 игр завершились вничью. Общий счет голов – 2220:705.
Сити физрука что ли звать должен? Нет, выбирает лучших
Самым титулованным тренером в истории футбола остается сэр Алекс Фергюсон, у которого 49 трофеев за 39 лет работы.
У Фергюсона за последние 14 лет карьеры тоже была 1 ЛЧ. От этого он менее великим не стал
Когда соперник не сидит всю игру в своей штрафной, а пытается играть в футбол от себя, матчи с тем же Сити получаются очень интересными на события.