Гвардиола провел 900 матчей как главный тренер и выиграл 655. Общий счет – 2220:705

Игра против «Копенгагена» оказалась юбилейной для Пепа Гвардиолы.

Первый матч 1/8 финала чемпионов стал для главного тренера « » 900-м. Его команда победила со счетом 3:1.

Во главе «горожан» испанец провел 450 матчей. Также он работал с «Баварией» (161), «Барселоной» (247) и «Барселоной Б» (42).

В течение тренерской карьеры одержал 655 побед и потерпел 107 поражений, а 138 игр завершились вничью. Общий счет голов – 2220:705.