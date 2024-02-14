Гвардиола провел 900 матчей как главный тренер и выиграл 655. Общий счет – 2220:705

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Копенгаген Пеп Гвардиола Барселона Б Футбол

Игра против «Копенгагена» оказалась юбилейной для Пепа Гвардиолы.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов стал для главного тренера «Манчестер Сити» 900-м. Его команда победила со счетом 3:1.

Во главе «горожан» испанец провел 450 матчей. Также он работал с «Баварией» (161), «Барселоной» (247) и «Барселоной Б» (42).

В течение тренерской карьеры Гвардиола одержал 655 побед и потерпел 107 поражений, а 138 игр завершились вничью. Общий счет голов – 2220:705.

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57 комментариев
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более 70% коэффициент побед и около 35 трофеев, и многое ведь еще впереди. Пеп хорош
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Только 107 поражений за всю карьеру! Охренеть какой результат, у меня даже в ФМ не получается набить такую стату)
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лучший в истории, тотальная доминация на дистанции, в чемпионатах.
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
А почему промолчал про Наполи и Эвертон и Реджану?
+21
-6
+15
Ответ id2kcqxbzw
Имея самую топовую барсу за все время и бездонный мешок в мс, надо очень постараться чтобы сделать хуже
Чтобы такой ресурс получить и реализовать и нужно быть лучшим.
Сити физрука что ли звать должен? Нет, выбирает лучших
+14
-3
+11
Ответ id2kcqxbzw
Имея самую топовую барсу за все время и бездонный мешок в мс, надо очень постараться чтобы сделать хуже
Ту Барсу строил именно он!
+10
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+9
Ответ Appa
более 70% коэффициент побед и около 35 трофеев, и многое ведь еще впереди. Пеп хорош
Это учитывая, что почти у всех великих тренеров которые долго тренировали процент побед не выходит за 55-60%, а иногда и вовсе колеблется чуть выше 50%.
+12
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+9
73 % побед - невероятный результат, в среднем 2,5 гола за матч. Надо бы сопоставить с цифрами других топовых тренеров. Пока вы его критикуете, он вписывает себя в историю футбола
+10
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+8
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
А почему промолчал про Наполи и Эвертон и Реджану?
потому что это не укладывается в скудную картину мира, нарисованную в выдуманной камерунской головушке
+13
-5
+8
Пеп сейчас такой топовый тренер)) то что будет потом? Пока только 107 поражений и 35 трофеев))
+9
-2
+7
То есть средний счет его матчей — 3:1 в пользу его команды, что и подтвердил с Копенгагеном)
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+7
Ответ Abdul Aziz
А кто по титулам лучший на данный момент? Есть топ какой-нибудь? Анчелотти?
Если верить Яндексу:

Самым титулованным тренером в истории футбола остается сэр Алекс Фергюсон, у которого 49 трофеев за 39 лет работы.
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+6
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
А также Реджану, Парму и Эвертон :)
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Ответ Abdul Aziz
А кто по титулам лучший на данный момент? Есть топ какой-нибудь? Анчелотти?
Пеп на втором месте в списке самых титулованных в истории. На первом Фергюсон с 49 трофеями.
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Ответ QWertY
Только 107 поражений за всю карьеру! Охренеть какой результат, у меня даже в ФМ не получается набить такую стату)
Гоу по сети рубанем
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Ответ Никита Давыдкин
Ну Барсу пришлось крупно перестраивать после Райкарда, как и Сити. То есть да, это топ-клубы, спору нет. Но они не были такими доминирующими до прихода лысого. Сити вообще по результатам шатало, клуб был одним из топ-6 на тот момент. Сейчас Сити - один из лучших в мире и безусловно лучший в АПЛ
Согласен, но всё-таки это клубы с огромными ресурсами и шикарными финансовыми возможностями
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Ответ войд
1 ЛЧ за 11 лет,действительно велишаший😄 Самый распиаренный тренер в истории футбола)
За это время ещё 8 побед в чемпионатах + кубки, суперкубки.

У Фергюсона за последние 14 лет карьеры тоже была 1 ЛЧ. От этого он менее великим не стал
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Этот парень наверно уже стал лучшим тренером в истории, что будет если он продолжит еще?))
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Если еще лет 10 поработает, то шансов на рекорды у тренеров не останется.
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Монструозно.
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Ответ oka79410
73 % побед - невероятный результат, в среднем 2,5 гола за матч. Надо бы сопоставить с цифрами других топовых тренеров. Пока вы его критикуете, он вписывает себя в историю футбола
Когда разные уникумы называют его футбол ватокатом, всегда возникает вопрос, а как ватокатством можно забивать столько голов?
Когда соперник не сидит всю игру в своей штрафной, а пытается играть в футбол от себя, матчи с тем же Сити получаются очень интересными на события.
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Ответ Angelok2012
Пеп сейчас такой топовый тренер)) то что будет потом? Пока только 107 поражений и 35 трофеев))
37 трофеев.
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Ответ войд
1 ЛЧ за 11 лет,действительно велишаший😄 Самый распиаренный тренер в истории футбола)
Ну если ты так решил , то хорошо , ты прав)
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Ответ Н.Ф.
900=15*60 2200=15*148 705=15*47
Пеп еще Барсу Б тренировал.
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Ответ Angelok2012
Пеп сейчас такой топовый тренер)) то что будет потом? Пока только 107 поражений и 35 трофеев))
Станет самым титулованным тренером в истории)
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+1
Ответ Dimonty
Просто еще Мостовой не начал
Он кончил не начиная.
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
А разве Пеп тренировал не только топов?
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Ответ rigobersong
Лучший тренер в истории воспитанник Ла Масии. Лучший игрок в истории воспитанник Ла Масии. Лица к осмотру!:)
Давно Бышовец и Тихоновецкий стали воспитанниками Ла Масии?
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Для шарлатана недурно)
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Шарлатанство.
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