Ямаль может получить 10-й номер в «Барсе». Не все боссы «за» – не хотят давления на 16-летнего игрока
16-летний Ламин Ямаль может получить 10-й номер в «Барселоне».
Сейчас в каталонском клубе свободны три номера – 10-й, 12-й и 24-й.
Все больше людей в «Барселоне» хотят, чтобы у 10-го номера появился новый обладатель, так как за счет него можно генерировать больший доход. Рассматривается вариант, при котором его получит Ямаль, сообщает Catalunya Ràdio.
Мнения руководителей «Барселоны» по этому вопросу расходятся: есть те, кто считают, что 10-й номер окажет дополнительное давление на 16-летнего футболиста. В связи с этим некоторые считают, что вручение Ямалю 10-го номера стало бы поспешным решением.
Каким бы ни было окончательное решение, Ламин почти наверняка сменит номер перед стартом следующего сезона. Сейчас он играет под 27-м.
Последним обладателем 10-го номера в «Барселоне» был Ансу Фати, который сейчас играет за «Брайтон» на правах аренды. В прошлом под ним выступали Лео Месси, Роналдиньо, Ривалдо и другие.
Но рановато ему 10-ый номер
Давления через чур много будет
(Да и играть надо выпускать поменьше, поберечь нужно)
Пусть спокойно растет ещё годик-два
Развивается
А то уже одного нарекли "Новым Месси", дали 10-ку
И досвидос
Но у Лео был Ронни, который и предложил ему свой номер. У нынешних юнцов нет такого примера перед глазами
Ту травму ему надо было нормально лечить, итог известен
К тому же вокруг каждого молодого игрока должен быть взрослый персонал, чтобы подсказать что да как.
Опять же, если он из-за "десятки" готов убиваться, то, значит, он просто дурачок. И толку от него в любом случае не было бы.
Если хочешь быть одним из лучших, готовься к постоянному давлению и сопротивлению. Это аксиома.
Точнее можно, но тогда надо заявку сокращать на 1 человека на постоянной основе.
Как в МЮ после КР легендарную 7 отдали Валенсии. Но тот хоть пахарем был и фанатом клуба, оправдал надежды и 15 млн потраченных