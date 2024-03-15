Ямаль может получить 10-й номер в «Барсе». Не все боссы «за» – не хотят давления на 16-летнего игрока

16-летний Ламин Ямаль может получить 10-й номер в «Барселоне».

Сейчас в каталонском клубе свободны три номера – 10-й, 12-й и 24-й.

Все больше людей в «Барселоне» хотят, чтобы у 10-го номера появился новый обладатель, так как за счет него можно генерировать больший доход. Рассматривается вариант, при котором его получит , сообщает Catalunya Ràdio.

Мнения руководителей «Барселоны» по этому вопросу расходятся: есть те, кто считают, что 10-й номер окажет дополнительное давление на 16-летнего футболиста. В связи с этим некоторые считают, что вручение Ямалю 10-го номера стало бы поспешным решением.

Каким бы ни было окончательное решение, Ламин почти наверняка сменит номер перед стартом следующего сезона. Сейчас он играет под 27-м.

Последним обладателем 10-го номера в «Барселоне» был , который сейчас играет за «Брайтон» на правах аренды. В прошлом под ним выступали Лео Месси, , и другие.