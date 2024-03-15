Ямаль может получить 10-й номер в «Барсе». Не все боссы «за» – не хотят давления на 16-летнего игрока

Теги Барселона Роналдиньо Лионель Месси Ла Лига Ривалдо игровая форма Ансу Фати деньги Ламин Ямаль Футбол

16-летний Ламин Ямаль может получить 10-й номер в «Барселоне».

Сейчас в каталонском клубе свободны три номера – 10-й, 12-й и 24-й.

Все больше людей в «Барселоне» хотят, чтобы у 10-го номера появился новый обладатель, так как за счет него можно генерировать больший доход. Рассматривается вариант, при котором его получит Ямаль, сообщает Catalunya Ràdio.

Мнения руководителей «Барселоны» по этому вопросу расходятся: есть те, кто считают, что 10-й номер окажет дополнительное давление на 16-летнего футболиста. В связи с этим некоторые считают, что вручение Ямалю 10-го номера стало бы поспешным решением.

Каким бы ни было окончательное решение, Ламин почти наверняка сменит номер перед стартом следующего сезона. Сейчас он играет под 27-м.

Последним обладателем 10-го номера в «Барселоне» был Ансу Фати, который сейчас играет за «Брайтон» на правах аренды. В прошлом под ним выступали Лео Месси, Роналдиньо, Ривалдо и другие.

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44 комментария
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Без обид
Но рановато ему 10-ый номер
Давления через чур много будет
(Да и играть надо выпускать поменьше, поберечь нужно)

Пусть спокойно растет ещё годик-два
Развивается

А то уже одного нарекли "Новым Месси", дали 10-ку
И досвидос
+55
-4
+51
Где Ансу Фати?
+53
-5
+48
К слову, под 19-м номером Месси играл два сезона – 06/07 и 07/08. За это время он забил 33 гола (24 в Ла Лиге, 2 в Кубке Испании и 7 в Лиге чемпионов). Плюс немножко под 30 номером.
Но у Лео был Ронни, который и предложил ему свой номер. У нынешних юнцов нет такого примера перед глазами
+22
-2
+20
Сам Месси тоже не сразу получил десятку, нету достойных носителей в нынешней команде
+12
0
+12
Ответ songbilong
Где Ансу Фати?
В Брайтоне
Ту травму ему надо было нормально лечить, итог известен
+9
-2
+7
Ответ Кино Музыка
Плевок в лицо Педри.
Педри своё получил – играет под номером Иньесты, своего кумира.
+9
-2
+7
Если игрок сломается под пресловутым давлением от какого-то там номера на спине, то так и так из него ничего не выйдет.
+4
0
+4
Ямаль талант, который надо беречь, таких талантов в таком возрасте даже у Барсы не было, хоть из их школы вышло очень много талантов
+3
0
+3
Ответ Дмитрий Турецкий
Тер Штеген заслужил💪
Ага, из нынешнего состава 10 заслуживают либо Тер Штеген, либо Де Йонг)
+3
0
+3
Ответ clausevenzzz
Сам Месси тоже не сразу получил десятку, нету достойных носителей в нынешней команде
Тер Штеген заслужил💪
+2
0
+2
Рано ему 10 номер...
+3
-1
+2
У них хобби - ломать всеми доступными способами молодых и перспективных игроков, чтобы на их место потом покупать дедов за 50 млн или других молодых и перспективных втридорога
+2
0
+2
Ждем новость "самый молодой игрок, получивший 10 номер"
+5
-3
+2
Ответ Богдан
Дело ведь не только в психологии. Например, десятка может взвалить на игрока дополнительный груз ответственности, что будет его вынуждать по своей же инициативе убиваться на тренировках, в играх, пахать на износ ( ведь десятка же, надо соответствовать ), а чем это может закончиться для, по сути, подростка, мы уже знаем на других примерах
Для меня это натянуто звучит.
К тому же вокруг каждого молодого игрока должен быть взрослый персонал, чтобы подсказать что да как.
Опять же, если он из-за "десятки" готов убиваться, то, значит, он просто дурачок. И толку от него в любом случае не было бы.
Если хочешь быть одним из лучших, готовься к постоянному давлению и сопротивлению. Это аксиома.
+1
0
+1
Ответ Lionel Andres Messi 10
Если игрок сломается под пресловутым давлением от какого-то там номера на спине, то так и так из него ничего не выйдет.
Дело ведь не только в психологии. Например, десятка может взвалить на игрока дополнительный груз ответственности, что будет его вынуждать по своей же инициативе убиваться на тренировках, в играх, пахать на износ ( ведь десятка же, надо соответствовать ), а чем это может закончиться для, по сути, подростка, мы уже знаем на других примерах
+1
0
+1
Ответ DonaldBrashear 2.0
чет бред такой, в итоге все закончится как с Фати, вот 99,999% уверенность в этом есть. Барселона вообще не учится на своих ошибках что ли.
Десятый номер на спине – прямая дорога к травмам. У вас такая логика?
+2
-1
+1
Ответ Nathan De Stavr
Ага, из нынешнего состава 10 заслуживают либо Тер Штеген, либо Де Йонг)
👍
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Ответ Rudenzik
Такие легенды раньше играли под этим номером, его по-моему, лучше вообще вывести из обращения, чем давать всем подряд.
В Испании нельзя выводить номера из обращения.

Точнее можно, но тогда надо заявку сокращать на 1 человека на постоянной основе.
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Ответ Nathan De Stavr
Ага, из нынешнего состава 10 заслуживают либо Тер Штеген, либо Де Йонг)
И Гюндо.
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Одумайтесь. Сделаете из него еще одного Бояна Кркича
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Оффтоп, в Локомотиве беда с 10кой после Лоськова, никто не задерживается, есть магия в десятке всё равно
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Ахах, это будет эпичная деградация 10 номера. От Лео к джамшуту 😂
Как в МЮ после КР легендарную 7 отдали Валенсии. Но тот хоть пахарем был и фанатом клуба, оправдал надежды и 15 млн потраченных
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Вырастет начнет себе цену набивать. Как все, как и всегда
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Детский сад какой
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Слишком рано. Куда они торопятся так.
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Ямаль должен играть под номером 89
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ему же 19 лет, не? 🤔😅
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Вы его ещё капитаном назначьте 😐
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Они теперь в каждом молодом игроке Месси искать будут, для молодых это может плохо закончится
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После Фати этот номер можно выводить из обращения
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