Феликс решил не брать 10-й номер в «Барсе» из-за его значимости для клуба и малого срока контракта, а также ситуации с переходом Фати в «Брайтон»

Стало известно, почему Жоау Феликс решил не брать 10-й номер в «Барселоне».

Каталонский клуб арендовал полузащитника «Атлетико» на один сезон перед закрытием летнего трансферного окна. По информации Diario Sport, у португальца была возможность взять 10-й номер в новом клубе, но он предпочел 14-й по ряду причин.

Первой причиной является то, что осознает значимость этого номера в «Барселоне» – раньше под ним играл . Игрок понимает, что должен продемонстрировать высокий уровень, прежде чем претендовать на статус звезды клуба.

Кроме того, окружение Феликса хорошо знакомо с контекстом относительно 10-го номера. Агент Жорже также представляет интересы , который ранее играл под этим номером. Переход Фати в «Брайтон» на правах аренды позволил «Барсе» подписать Феликса, и считается, что передача номера португальцу «подлила бы масла в огонь».

Также одной из причин отказа Феликса от 10-го номера стала продолжительность его контракта. Арендное соглашение будет рассчитано на один сезон, и брать этот номер при таких обстоятельствах было бы «слишком дерзко».

« » оценивает ситуацию так же. Клуб не запрещал Феликсу брать 10-й номер, но и не предлагал его. В «блаугране» считают, что сейчас лучше оставить этот номер свободным.

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