Феликс решил не брать 10-й номер в «Барсе» из-за его значимости для клуба и малого срока контракта, а также ситуации с переходом Фати в «Брайтон»

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Жорже Мендеш игровая форма Жоау Феликс Ансу Фати Футбол

Стало известно, почему Жоау Феликс решил не брать 10-й номер в «Барселоне».

Каталонский клуб арендовал полузащитника «Атлетико» на один сезон перед закрытием летнего трансферного окна. По информации Diario Sport, у португальца была возможность взять 10-й номер в новом клубе, но он предпочел 14-й по ряду причин. 

Первой причиной является то, что Жоау осознает значимость этого номера в «Барселоне» – раньше под ним играл Лионель Месси. Игрок понимает, что должен продемонстрировать высокий уровень, прежде чем претендовать на статус звезды клуба.

Кроме того, окружение Феликса хорошо знакомо с контекстом относительно 10-го номера. Агент Жорже Мендеш также представляет интересы Ансу Фати, который ранее играл под этим номером. Переход Фати в «Брайтон» на правах аренды позволил «Барсе» подписать Феликса, и считается, что передача номера португальцу «подлила бы масла в огонь». 

Также одной из причин отказа Феликса от 10-го номера стала продолжительность его контракта. Арендное соглашение будет рассчитано на один сезон, и брать этот номер при таких обстоятельствах было бы «слишком дерзко». 

«Барселона» оценивает ситуацию так же. Клуб не запрещал Феликсу брать 10-й номер, но и не предлагал его. В «блаугране» считают, что сейчас лучше оставить этот номер свободным. 

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20 комментариев

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gukmamop
Плюсик Феликсу
+38
0
+38
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JENNINGS
Ответ Artem Piatkov
Забавно, что после Месси и Роналду номера 7 и 10 вообще не изъяли из обращения/ или хотя бы не возвели в культ "для значимых и достойных игроков" До сих пор помню, как 7-ку Рауля/Роналду отдали сначала Мариано, а потом Азару :)) Было максимально позорно Легендарные номера должны носить действительно значимые игроки или толковые воспитанники, но никак не наёмники и проходимцы
В Испании за 1й командой закреплены номера с 1 по 25, где 1, 13, 25 - вратарские
При всём уважении к Месси, Роналду, Раулю и т.д., если закреплять номера за всеми легендами клуба, в команде элементарно не останется свободных номеров
+22
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+22
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Псевдоадекват
10-ый номер в Барсе сейчас никто не достоин носить его
+19
-1
+18
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VictorVallecano
Ответ Псевдоадекват
10-ый номер в Барсе сейчас никто не достоин носить его
Тер Штеген
+14
-2
+12
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ecstasy
10-ку в клубе никто не заслуживает сейчас
отдавать её Фати тоже было очень опрометчиво, слишком большие авансы выдали вкупе с зп, а в итоге Брайтон

пусть пылится номер до лучших времён
+11
-1
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Тиджани Бабангида
Правильный поступок с учетом обстоятельств
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salbrati
Разумно однако
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radziecki
Ответ Artem Piatkov
Забавно, что после Месси и Роналду номера 7 и 10 вообще не изъяли из обращения/ или хотя бы не возвели в культ "для значимых и достойных игроков" До сих пор помню, как 7-ку Рауля/Роналду отдали сначала Мариано, а потом Азару :)) Было максимально позорно Легендарные номера должны носить действительно значимые игроки или толковые воспитанники, но никак не наёмники и проходимцы
Потому-что в Испании игроки первой команды могут брать номера только от 1 до 25. Таким образом если какой-то номер вывести из обращения, то состав команды соответственно нужно будет сокращать
+4
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Green grass
Ответ Zed_patriot
нужно вывести из обращения 10
Согласен. Никто не достоин носить номер Фати
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4:0 на Эттихаде
Ответ Artem Piatkov
Забавно, что после Месси и Роналду номера 7 и 10 вообще не изъяли из обращения/ или хотя бы не возвели в культ "для значимых и достойных игроков" До сих пор помню, как 7-ку Рауля/Роналду отдали сначала Мариано, а потом Азару :)) Было максимально позорно Легендарные номера должны носить действительно значимые игроки или толковые воспитанники, но никак не наёмники и проходимцы
В Ла Лиге есть правило, что игроки основной команды должны иметь номера с 1 по 25. Если изъять из обращения любой из этих номеров, в заявке команды будет на одного футболиста меньше.
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Александр Северный
ладно с десяткой каталонской всё понятно, а вот мадридскую семёрку я бы на месте Переса отнёс бы на очищение в храм. сколько же на ней симуляций, голов с метра и с офсайдов после Кринжа. кошмар, не один теперь игрок не оправдает возложеных на него ожиданий. проклятие всей ла лиги, Баварии, Атлетико, Ювентуса и. т. п бургеред Азар в полном объёме испытал это на себе.
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Rezuan Bidzhiev
Ответ Artem Piatkov
Забавно, что после Месси и Роналду номера 7 и 10 вообще не изъяли из обращения/ или хотя бы не возвели в культ "для значимых и достойных игроков" До сих пор помню, как 7-ку Рауля/Роналду отдали сначала Мариано, а потом Азару :)) Было максимально позорно Легендарные номера должны носить действительно значимые игроки или толковые воспитанники, но никак не наёмники и проходимцы
В Ла Лиге игроки основного состава могут использовать только 1-25 (или 26?)
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андрей кольцов
Ответ Евгений Шазиев
Он первый. Вратарям первый номер рисуют. Десятки по полю бегают. Сразу видно, как чел шарит в футболе.
Спахич под первым в поле играл
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Евгений Шазиев
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Ответ андрей кольцов
Спахич под первым в поле играл
Десятку тоже иногда рисуют не тем, кто выше ЦПЗ не поднимается. Исключения никто не отменял. Месси вообще под каким-то левым номером бегает сейчас.
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ceo
Ответ Евгений Шазиев
Десятку тоже иногда рисуют не тем, кто выше ЦПЗ не поднимается. Исключения никто не отменял. Месси вообще под каким-то левым номером бегает сейчас.
10 номер у него в Майами, ничего левого
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ ceo
10 номер у него в Майами, ничего левого
А в ПСЖ какой был?
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