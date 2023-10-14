Маркес считает, что Ямаль может стать наследником Роналдиньо и Месси: «Он один из тех, у кого есть врожденный талант»
Рафаэль Маркес считает, что Ламин Ямаль может стать наследником Роналдиньо и Лионеля Месси.
– Он относится к группе одаренных детей, у которых есть врожденный талант и которые не думают о своем возрасте, соревнуясь в любой возрастной категории и принося результат.
– Роналдиньо, Месси. Ламин – следующий?
– Да, он может стать следующим. Он объединяет в себе все необходимые качества. Конечно, нужно уделять много внимания всем процессам, потому что он еще ребенок, – сказал бывший защитник «Барселоны» и тренер второй команды каталонцев.
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Лео настолько сразу выделялся в молодости, что ни у кого не было мыслей даже сравнивать его с кем-то, потому что Месси уже тогда был самостоятельной единицей. В этом и есть величие