Маркес считает, что Ямаль может стать наследником Роналдиньо и Месси: «Он один из тех, у кого есть врожденный талант»

Теги Барселона Рафаэль Маркес Роналдиньо Лионель Месси Ла Лига Ламин Ямаль Футбол

Рафаэль Маркес считает, что Ламин Ямаль может стать наследником Роналдиньо и Лионеля Месси.

– Он относится к группе одаренных детей, у которых есть врожденный талант и которые не думают о своем возрасте, соревнуясь в любой возрастной категории и принося результат. 

– Роналдиньо, Месси. Ламин – следующий?

– Да, он может стать следующим. Он объединяет в себе все необходимые качества. Конечно, нужно уделять много внимания всем процессам, потому что он еще ребенок, – сказал бывший защитник «Барселоны» и тренер второй команды каталонцев. 

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11 комментариев

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Agent Smith
Про Фати говорили так же⚽️
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Leon Petov
А станет наследником 🪗 Кркича
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Фут.Боль
Ответ Agent Smith
Про Фати говорили так же⚽️
И про Давыдова говорили .
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DanielCarvalho
Станет, так же как Кркич стал наследником Роналдиньо
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Alex Sarus
В чем смысл таких спичей если мы еще толком ничего от него не видели? Даже самого Месси так не превозносили после нескольких матчей.
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LaffyTaffy
Кркич, Фати
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LaffyTaffy
Самое смешное, что самого Месси никогда не называли чьим-то наследником.
Лео настолько сразу выделялся в молодости, что ни у кого не было мыслей даже сравнивать его с кем-то, потому что Месси уже тогда был самостоятельной единицей. В этом и есть величие
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arspurs9
Какой он там по счету? Сотый уже?
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Bazilic
Ответ Agent Smith
Про Фати говорили так же⚽️
И? Фати оправдывал надежды, пока его не сломали
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