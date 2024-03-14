Мостовой об Абаскале: «Даже не знает, как мяч остановить. Но о нем говорят больше, чем о людях, которые по 30-40 лет отдали футболу»
Александр Мостовой поделился мнением о будущем Гильермо Абаскаля.
Сегодня «Спартак» под руководством испанского специалиста обыграл «Оренбург» в ответном матче Фонбет Кубка России (3:1, первая игра – 0:1). Красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ.
«Этот матч в карьере Абаскаля ничего не решал, мне все равно, задержится он в «Спартаке» или нет. Его разве знал кто-либо в нашей стране полтора года назад?
Меньше говорите про этого Абаскаля, у нас люди тут по 30-40 лет отдали футболу и про них ни слова не говорят, а тут про какого-то Абаскаля, который даже не знает, как мяч остановить, говорят больше. Он шатнулся, не шатнулся? Да что там у него шатнется», – сказал бывший полузащитник сборной России.
жена, дети? Если да, то как они его терпят?))
- Александр, а расскажите как надо?
- С круглой стороны
Человек по своим интервью не следит за тактикой и трендами современного футбола вообще и не понимает их.
Останавливать мяч не умеет
А в задний проход мяч засунуть может? А? Александр, продемонстрируйте