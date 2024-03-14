Мостовой об Абаскале: «Даже не знает, как мяч остановить. Но о нем говорят больше, чем о людях, которые по 30-40 лет отдали футболу»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Мостовой Оренбург Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой поделился мнением о будущем Гильермо Абаскаля.

Сегодня «Спартак» под руководством испанского специалиста обыграл «Оренбург» в ответном матче Фонбет Кубка России (3:1, первая игра – 0:1). Красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ. 

«Этот матч в карьере Абаскаля ничего не решал, мне все равно, задержится он в «Спартаке» или нет. Его разве знал кто-либо в нашей стране полтора года назад?

Меньше говорите про этого Абаскаля, у нас люди тут по 30-40 лет отдали футболу и про них ни слова не говорят, а тут про какого-то Абаскаля, который даже не знает, как мяч остановить, говорят больше. Он шатнулся, не шатнулся? Да что там у него шатнется», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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92 комментария
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Одна и та же пластинка, каждый день... Зачем?
+118
-1
+117
Кому он это говорит постоянно , может соседи записывают на диктофон, как он со стенкой каждый день разговаривает, иначе как объяснить эти однотипные интервью
+103
-1
+102
Ответ vtsch4svws
Кому он это говорит постоянно , может соседи записывают на диктофон, как он со стенкой каждый день разговаривает, иначе как объяснить эти однотипные интервью
Продавщице в КБ, пару раз в день заглядывает на интервью
+57
0
+57
Ответ Senchas
Одна и та же пластинка, каждый день... Зачем?
Похоже, деньги на учёбу собирает.
+34
-1
+33
интересно, есть ли у Мостового с
жена, дети? Если да, то как они его терпят?))
+32
-2
+30
Мост через 5 рюмок : " Да я в футболе уже 50 лет, Месси чеканить учил! Сельту чуть чемпионом не сделал единолично со сломанной ногой,и начxать что лишь один раз до 4го места добрались! ЛЧ чуть не взял! Ненавижу рыжих!!!")
+19
0
+19
А зачем тренеру уметь жонглировать мячом или чеканить? Моуринью, Сакки, Виллаш-Боаш играли в футбол на уровне любителей. Тренеру голова нужнее, у Мостового еë кажется нет!
+20
-1
+19
- Абаскаль даже не знает как мяч остановить
- Александр, а расскажите как надо?
- С круглой стороны
+13
0
+13
Убежден, что Мостовой если бы получил шанс тренировать кого-то, стал кем-то вроде Марадоны-тренера (тот тренировал супертоп-сборную, но все помнят, с каким успехом и какими кадровыми решениями)

Человек по своим интервью не следит за тактикой и трендами современного футбола вообще и не понимает их.
+12
-1
+11
«Ещё и рыжий» , - добавил Мостовой
+13
-2
+11
Ответ Назар Игорь
А зачем тренеру уметь жонглировать мячом или чеканить? Моуринью, Сакки, Виллаш-Боаш играли в футбол на уровне любителей. Тренеру голова нужнее, у Мостового еë кажется нет!
Голова вроде есть,но мозгов 0🤣
+7
-1
+6
Однажды Мостовой неделю ничего не говорил об Абаскале, и у него отвалилась жопа.
+7
-1
+6
Чеканить мяч не умеет
Останавливать мяч не умеет
А в задний проход мяч засунуть может? А? Александр, продемонстрируйте
+5
-1
+4
Сам и говорит о нем постоянно, чё не доволен-то?
+4
0
+4
- Меньше говорите про этого Абаскаля, - сказал Мостовой, - Про него уже говорю я.
+5
-1
+4
Может Мостового уже давно нет с нами, а вместо него искусственный интеллект отвечает на звонки корреспондента спортса, который возможно тоже уже давно умер.
+3
0
+3
ребята предлагаю Мостовому на доктора скинуться.
+2
0
+2
Даже ради того, чтобы послушать в послематчевых интервью, можно было поставить его тренером в какую-нибудь команду.
+2
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Ответ Магомед Саид Амирханов
Голова вроде есть,но мозгов 0🤣
Она ему исключительно для волос нужна.
+2
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Начал чеканить в утробе матери ?
+2
0
+2
Ответ Qqqubik
Интересно когда "гении" спорцы поймут что этот кликбейт уже изжил себя?...
Судя по количеству комментариев, не изжил.
+3
-1
+2
У Мостового день сурка.
+2
0
+2
Это реально диагноз.
+3
-1
+2
Ну про алко-царя говорят у нас чаще чем про любого другого футбольного функционера
+2
0
+2
Интересно когда "гении" спорцы поймут что этот кликбейт уже изжил себя?...
+2
-1
+1
Неугомонный какой… не всегда хороший футболист=хороший тренер… успокойся Саша…
+1
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Он это сегодня сказал голым чеканя мяч во дворе на коробке!!!
+1
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Да не бомбит меня, не бомбит!))
+1
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Саша, если бы мастерство в футболе было прямо пропорционально мастерству тренерскому, то Барселона Хави рвала бы всех на части ,например. а она то играет, то не играет. А Моуринью гвардиолу никогда бы не обыграл.
+1
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Ответ Вечно в бане
Однажды Мостовой неделю ничего не говорил об Абаскале, и у него отвалилась жопа.
Отвалилась и тут же пошла давать интервью
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