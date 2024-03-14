Абаскаль о 3:1 с «Оренбургом»: «Победа заслуженная. Это работа всей команды, «Спартак» показал командный дух»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Оренбург Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги игры с «Оренбургом».

Красно-белые одержали победу в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:1, первая игра – 0:1).

«Победа заслуженная. Это работа всей команды, мы показали командный дух. Сегодня ребята приложили все усилия. Мы добились нужного результата.

В первых трех играх у нас было два автогола и пенальти, где‑то есть неудача, но благодаря уверенности смогли забить. После первого гола команда стала раскованной», – сказал Абаскаль

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62 комментария
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Какой смысл сейчас увольнять Абаскаля? Ситуацию в лиге в этом сезоне уже всё равно не изменить, плюс есть шанс в кубке. Почему-то есть ощущение, что если дать попытку Гильермо стабилизировать ситуацию и вывести команду из кризиса, он может ею воспользоваться. Не воспользуется, то уже в летнее межсезонье назначать нового коуча, от перестановки тренера сейчас не поменяется ничего
+69
-16
+53
Хахах веруны в рыжего снова вылезли😂 для них достаточно обыграть дубль оренбурга, и рыжий снова гений
+29
-14
+15
Дайте человеку то доработать
+18
-4
+14
Ответ N23
Да все адекватные люди это понимают, больше всех за его увольнение топят Борзыкин и Кузьмич
Ни Борзыкин ни, тем более, Кузьмич к адекватным людям не имеют никакого отношения, тут сложно спорить)
+7
0
+7
Ответ Игорь Аксенов
Какой смысл сейчас увольнять Абаскаля? Ситуацию в лиге в этом сезоне уже всё равно не изменить, плюс есть шанс в кубке. Почему-то есть ощущение, что если дать попытку Гильермо стабилизировать ситуацию и вывести команду из кризиса, он может ею воспользоваться. Не воспользуется, то уже в летнее межсезонье назначать нового коуча, от перестановки тренера сейчас не поменяется ничего
А чего ж прошлой весной кризис не дал ему шанс «воспользоваться»? Там было 2 победы в 12 матчах, напоминаю. Уже тогда надо было убирать сразу же его
+14
-8
+6
Ответ Eugene88
Хахах веруны в рыжего снова вылезли😂 для них достаточно обыграть дубль оренбурга, и рыжий снова гений
Я верун в рыжего, рыжий снова гений. Вперёд Абаскаль!
+12
-7
+5
Ответ Nekrasof
Дубль Оренбурга еле обыграл
Дубль Оренбурга еле обыграл кого?
+5
-1
+4
Ответ Эдуард Звонков
Какая попытка? Себя то не смеши. Нужен тренер который поведёт команду в следующий сезон, а не вот этот бардак
а в чём бардак то?
+4
-1
+3
Ответ Игорь Аксенов
Какой смысл сейчас увольнять Абаскаля? Ситуацию в лиге в этом сезоне уже всё равно не изменить, плюс есть шанс в кубке. Почему-то есть ощущение, что если дать попытку Гильермо стабилизировать ситуацию и вывести команду из кризиса, он может ею воспользоваться. Не воспользуется, то уже в летнее межсезонье назначать нового коуча, от перестановки тренера сейчас не поменяется ничего
Да все адекватные люди это понимают, больше всех за его увольнение топят Борзыкин и Кузьмич
+3
-1
+2
Ответ Игорь Аксенов
Какой смысл сейчас увольнять Абаскаля? Ситуацию в лиге в этом сезоне уже всё равно не изменить, плюс есть шанс в кубке. Почему-то есть ощущение, что если дать попытку Гильермо стабилизировать ситуацию и вывести команду из кризиса, он может ею воспользоваться. Не воспользуется, то уже в летнее межсезонье назначать нового коуча, от перестановки тренера сейчас не поменяется ничего
Какая попытка? Себя то не смеши. Нужен тренер который поведёт команду в следующий сезон, а не вот этот бардак
+9
-7
+2
Где же вы первые 45 минут были? Все нервы измотали бесы.
+6
-4
+2
Давайте оскорбляйте,чё другой придет, лучше будет?
+2
-1
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Абаскаль сам себя закапывает выпуская в старте Умярова. про Игнатова вообще молчу
+2
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+1
Абаскаль выдохнул. Пока...
+1
0
+1
Ответ Eugene88
Хахах веруны в рыжего снова вылезли😂 для них достаточно обыграть дубль оренбурга, и рыжий снова гений
Еугене88, нам достаточно соломинки для веры в свою команду, частью которой является «рыжий» Абаскаль. А зачастую и соломинка не нужна, и, как мне видится, в этом и есть болельщик своей команды
+2
-1
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Ответ VuVuZell
Чушь не пиши, пожалуйста! У нас в чемпионате убийца играет и домашний насильник и всем как-то всё равно, только Спартак вас интересует…
А это кто скажите пожалуйста?
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Ответ чакСЕВЕРНАЯкореа
С каким-то сюрреалистическим психозом, здесь продолжают раскручивать этого бездаря и команду, которая позорит российский футбол. Почти ежедневные скандалы внутри клуба, разносятся по всему Свету, однако большинство журналистов, упорно не замечает то, что другим не позволено. Случись такая шняга с любой командой РПЛ, ее бы тупо заклевали. А здесь, не просто все сходит с рук, а наоборот , идет повсеместное восхваление. Мозохизм какой-то.
Чушь не пиши, пожалуйста! У нас в чемпионате убийца играет и домашний насильник и всем как-то всё равно, только Спартак вас интересует…
+2
-1
+1
Вечером на нас находит грусть, порой, порой!
Сердце ноет, сердце просится домой, домой!
Взвоет ветер над бараками,
БМП нам лязгнет траками:
Домой, домой, пора домой!..
+3
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Ответ naumovgleb@icloud.com
А что же его не было в матче с факелом ?
испанец тоже в гостиннице смотрел,и что?свербит у тебя?
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Ответ Игорь Аксенов
Какой смысл сейчас увольнять Абаскаля? Ситуацию в лиге в этом сезоне уже всё равно не изменить, плюс есть шанс в кубке. Почему-то есть ощущение, что если дать попытку Гильермо стабилизировать ситуацию и вывести команду из кризиса, он может ею воспользоваться. Не воспользуется, то уже в летнее межсезонье назначать нового коуча, от перестановки тренера сейчас не поменяется ничего
Я полностью согласен, смысл сейчас увольнять Абаскаля, ЕК нет, хотелось бы закончить в тройке, но лучший игрок похоже едет в Нидерланды(не в футбол играть, но это другая история), считаю что нужно смотреть по результатам сезона и принимать решение исходя из этого. Творить фезумие/заремание как раньше точно не имеет смысла.
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урааа...
ждём балтику
конюшня в питер)))
самый лучший вариант))) Вперёд Спартак!!!!
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Ответ Бычара не краснодарский
Я верун в рыжего, рыжий снова гений. Вперёд Абаскаль!
Поддерживаю 💪
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Ответ Eugene88
Хахах веруны в рыжего снова вылезли😂 для них достаточно обыграть дубль оренбурга, и рыжий снова гений
Это адекватное мнение.
Или «веруны» в то, что счас придет другой тренер, и сразу станем чемпионами, в здравый смысл не верят?
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Ответ Юморист.
Ну если в оставшихся матчах сезона против Спартака все соперники будут выпускать 2-й состав, то шансы на трофеи будут однозначно.
Эт вряд ли, кстати)
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Ответ Карпов Стас
Дубль Оренбурга еле обыграл кого?
🤣+
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Ответ naumovgleb@icloud.com
А что же его не было в матче с факелом ?
Так там с основой Факела играли.
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Ответ Evgueniy
Мостового! дайте шанс!)
а кого он тренировал, не о футболе думать будет, а как помоднее одется. ты пропусти год работы хотя бы, когда придёшь обратно не узнаешь место, а он сколько не в игре.?мотреть футбол и тренеровать команду две большие разницы. пусть сперва ФНЛ или дубль потренируемся, многие через них прошли
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Ответ Джованни Джованни
испанец тоже в гостиннице смотрел,и что?свербит у тебя?
Что испанец смотрел в гостинице?
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Ответ HRYNDEL
Объясните чем Мостовой хуже этого попрыгуна???
Ну это уже Александр давно объяснил сам. К чеканке он ещё добавил остановку мяча.
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Ответ HRYNDEL
Объясните чем Мостовой хуже этого попрыгуна???
Царь Александр, перелогинтесь и зайдите под настоящим именем. Мы Вас узнали.
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