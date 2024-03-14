Абаскаль о 3:1 с «Оренбургом»: «Победа заслуженная. Это работа всей команды, «Спартак» показал командный дух»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги игры с «Оренбургом».

Красно-белые одержали победу в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:1, первая игра – 0:1).

«Победа заслуженная. Это работа всей команды, мы показали командный дух. Сегодня ребята приложили все усилия. Мы добились нужного результата.

В первых трех играх у нас было два автогола и пенальти, где‑то есть неудача, но благодаря уверенности смогли забить. После первого гола команда стала раскованной», – сказал .