«Матч ТВ» покажет матчи России с Сербией и Парагваем 

«Матч ТВ» покажет товарищеские матчи России с Сербией и Парагваем.

Игра с Сербией пройдет 21 марта, с Парагваем – 25 марта. Матчи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

«Переговоры действительно были непростые, но мы рады, что покажем игры национальной команды и дадим возможность поболеть за нее всей стране в прямом эфире!

Обновленную программу и комментаторов встреч опубликуем позднее 🇷🇺!» – написал в телеграм-канале генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» и обладателем ТВ-прав на оба товарищеских матча сборной «Телеспорт Групп» не могли договориться по условиям.