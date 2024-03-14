«Матч ТВ» покажет матчи России с Сербией и Парагваем 

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Сербии по футболу телевидение сборная Парагвая по футболу товарищеские матчи (сборные) Александр Тащин Матч ТВ Футбол

«Матч ТВ» покажет товарищеские матчи России с Сербией и Парагваем.

Игра с Сербией пройдет 21 марта, с Парагваем – 25 марта. Матчи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

«Переговоры действительно были непростые, но мы рады, что покажем игры национальной команды и дадим возможность поболеть за нее всей стране в прямом эфире!

Обновленную программу и комментаторов встреч опубликуем позднее 🇷🇺!» – написал в телеграм-канале генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» и обладателем ТВ-прав на оба товарищеских матча сборной «Телеспорт Групп» не могли договориться по условиям.

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сборная России должна выйти в финал. Верим!
+17
-5
+12
Как по мне , то интересные сборные.
+11
0
+11
А кто-то сомневался?
+4
0
+4
Матчи евро кто покажет?)
+5
-2
+3
Пока шумиху не подняли, даже и не думали шевелиться позорники
+1
0
+1
Ответ Krauvec Cool
Сборная России должна выйти в финал. Верим!
Финал с Динамо будет?
+3
-2
+1
Ответ Krauvec Cool
Сборная России должна выйти в финал. Верим!
не интересно, но какие то незначительные подростки плюсанули
+1
0
+1
Ответ Spartak Zenit
Черданцев? 😆
Минина бы.
0
0
0
Комментарий удален пользователем
Ответ Юморист.
Соперники довольно интересные. Хотелось бы и комментаторов адекватных чтоб назначили на эти матчи.
Черданцев? 😆
0
0
0
Ответ Боевой пчеловод
блин ,так смешно, юмор просто 15 ти летнего...
и самое смешное и одновременно грустное что подобный юмор здесь заходит 🤷🤦‍♂️
0
0
0
Ответ Krauvec Cool
Сборная России должна выйти в финал. Верим!
Второй финалист определится в матче между Сербией и Парагваем..
0
0
0
Ответ Krauvec Cool
Сборная России должна выйти в финал. Верим!
блин ,так смешно, юмор просто 15 ти летнего...
+1
-1
0
Ответ luu
Финал с Динамо будет?
нет, с буркина фасо
0
0
0
🔥
0
0
0
Соперники довольно интересные. Хотелось бы и комментаторов адекватных чтоб назначили на эти матчи.
+1
-1
0
как же... интересно
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий