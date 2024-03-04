«Зенит» предлагал ЦСКА около 10 млн евро за Чалова. Федор отказался и хочет продолжить карьеру в Европе (RT)

Федор Чалов отказал «Зениту» и хочет продолжить карьеру в Европе.

По данным журналиста RT Карена Саркисяна, «Зенит» предлагал около 10 млн евро за 25-летнего форварда в зимнее трансферное окно.

Чалов отказался от предложения петербуржцев, так как желает продолжить карьеру в Европе.

Москвичи продолжают переговоры с нападающим о продлении контракта, рассчитанного до конца года.

Ранее сообщалось, что « » готов платить около 3,5 млн евро в год и обсуждает с его агентом переход бесплатно следующей зимой.

Федор забил 8 голов и отдал 3 ассиста в 19 матчах Мир в этом сезоне. Его статистика – здесь.