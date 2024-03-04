«Зенит» предлагал ЦСКА около 10 млн евро за Чалова. Федор отказался и хочет продолжить карьеру в Европе (RT)

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Федор Чалов деньги Футбол

Федор Чалов отказал «Зениту» и хочет продолжить карьеру в Европе.

По данным журналиста RT Карена Саркисяна, «Зенит» предлагал ЦСКА около 10 млн евро за 25-летнего форварда в зимнее трансферное окно.

Чалов отказался от предложения петербуржцев, так как желает продолжить карьеру в Европе.

Москвичи продолжают переговоры с нападающим о продлении контракта, рассчитанного до конца года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов платить Чалову около 3,5 млн евро в год и обсуждает с его агентом переход бесплатно следующей зимой.

Федор забил 8 голов и отдал 3 ассиста в 19 матчах Мир РПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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74 комментария
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Уважуха ✊
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Если действительно так то рад за Федора
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Братву на бабло не меняют
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Адекватный парень, это и по его жене видно, мало у кого из футболистов обычные девушки, а не утки губастые
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Ответ PoZiTiVe
Если действительно так то рад за Федора
Умничка!!!
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Фёдор - хороший форвард, но уезжать надо было еще после интереса Пэласа. Теперь уже таких команд не будет, а выбирать между ЦСКА и условной Ференцварошем не имеет смысла - останется в ЦСКА в той же манере как Дзагоев и Акинфеев.
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Только рад буду за Федю если уедет в Европу, в РПЛ всегда успеет вернуться. Знал что Федя не поведётся на бабло от Зенита.
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Ответ Атомный Карась
Комментарий скрыт
Да, это другое. Или не видна разница между чемпионатом другой страны и принципиальным соперником здесь?
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Только рад буду, если это правдой окажется
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Спасибо Федя что выбрал футбол, а не штаны на лавке! Желаю удачной европейской карьеры,но пока попыли во славу ЦСКА! Как верный воспитанник и любимый болельщиками игрок!
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Ответ Trash Talking
Фёдор - хороший форвард, но уезжать надо было еще после интереса Пэласа. Теперь уже таких команд не будет, а выбирать между ЦСКА и условной Ференцварошем не имеет смысла - останется в ЦСКА в той же манере как Дзагоев и Акинфеев.
так у него и был долгосрочный контракт, который только сейчас заканчивается
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Ответ Кирилл Демченко
Ну посмотрим кому будет нужен Чалов в Европе свободным агентом.
Ну в Турцию думаю он легко уедет бесплатно,а это уже еврокубки,если клуб не дно
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Ответ Spartakus1984
У тебя всегда бред потому,что ты
У тебя с логикой вообще ноль . Через 4 месяца можно было сделать как с Круговым,какие 10 млн.?Плюс могли и подписной бонус хороший дать за счёт меньшей суммы дать,,конечно бред.
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3.5 этому полену никто никогда не будет платить
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А что не миллиардов? За полгода до конца контракта. 10 миллиардов евро и зарплата столько же, ну а чё, хомячки схавают
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ну будь он хотя бы Оличем или Бийолом, то постарался бы принести клубу доход перед уходом в Европу.
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Ответ Trash Talking
Фёдор - хороший форвард, но уезжать надо было еще после интереса Пэласа. Теперь уже таких команд не будет, а выбирать между ЦСКА и условной Ференцварошем не имеет смысла - останется в ЦСКА в той же манере как Дзагоев и Акинфеев.
Задним умом все умные. Ему было 20 лет, побеждали Реал 3-0 и вообще казалось, что всё ещё впереди и Пэлас это середняк.
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Если Федька уедет, Антоха Миранчук-это будет хорошо
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под Европой имеется в виду Москва?
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Ну посмотрим кому будет нужен Чалов в Европе свободным агентом.
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Российская Бавария
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Ответ Юрий Король
Откуда такие цифры?
Ну потому что, я не верю, что там платят больше 2 млн евро. А Чалов спокойно может у зенита выбить 3-4 млн + бонусы за подписание . Даже если отталкиваться от этой новости зенит был готов заплатить 10 млн + уж точно бы он предложил зп не меньше 2 млн. Следовательно, если мы смотрим на ситуацию летом 10 млн делим на 5 лет по 2 млн в год плюс зп 2 млн, вот тебе и 4 млн в год. Я считаю вполне адекватно, за нападающего с паспортом который ещё лет 5 может хорошо выступать
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Ответ Кирилл Демченко
Для это не обязательно идти на понижение по зп на 2-3 млн евро.
Откуда такие цифры?
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Ответ Юрий Король
Дайвинг, плавание, загар, сёрфинг...
Для это не обязательно идти на понижение по зп на 2-3 млн евро.
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Ответ Кирилл Демченко
А в чем прикол ехать на Кипр в 26 лет?
Дайвинг, плавание, загар, сёрфинг...
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Ответ Spartakus1984
Ну в Турцию думаю он легко уедет бесплатно,а это уже еврокубки,если клуб не дно
В Бешикташ к Зайнутдинову?
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Ответ 44ndfwwgbr
На Кипре сгодится вполне. )
А в чем прикол ехать на Кипр в 26 лет?
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Ответ Spartakus1984
Ну в Турцию думаю он легко уедет бесплатно,а это уже еврокубки,если клуб не дно
Ну насколько я знаю в Турции есть лимит это раз. Во вторых галатасарю и фанеру , он не нужен точно, там на порядок лучше нападающие и третье у них всего 4 клуба попадает в еврокубки, поэтому если идти из за еврокубков надо прям в топ клуб
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Ответ Кирилл Демченко
Ну посмотрим кому будет нужен Чалов в Европе свободным агентом.
На Кипре сгодится вполне. )
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Молодчик! Хорошее решение✊🏼
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