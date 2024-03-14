Зарема о Промесе и руководстве «Спартака»: «Так бездарно потерять игрока – это «шах» самим себе, без равноценной замены «мат» скажут уже другие»

Теги Спартак высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Россия Севилья Ла Лига Квинси Промес Доменико Тедеско Спорт-Экспресс Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Футбол

Зарема Салихова раскритиковала действия «Спартака» в ситуации с Квинси Промесом.

Вчера стало известно, что Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. До этого Квинси находился под домашним арестом после ДТП.

Ранее суд Амстердама заочно осудил футболиста «Спартака» на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма, перехваченных в Антверпене в 2020 году. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

«Мы провожали Промеса в «Севилью», зная, что он обязательно вернется. Спустя годы мы встречали Промеса из «Аякса» как родного сына.

Нынешнее руководство клуба феноменально проводило игрока в ОАЭ, а то, вернется ли Квинси в «Спартак», их уже не волновало.

А вот сейчас наспех написанные, непродуманные отмазки руководства пошли в телеграм-каналах о том, как они пытались, уговаривали Промеса не ехать на сборы, советовали остаться. Просто бразильский сериал «Богатые клубы тоже плачут!»

Футболист сам просился в Дубай, тренер требовал у руководства игрока на сборах... Стоп! Кто в клубе главный? Тренер, игрок или сам клуб? Футболист или тренер принимает сам решения такого плана только в слабом клубе при слабом руководстве.

Очень удобная позиция – свалить на тренера. Любому специалисту нужен игрок на предсезонке. Доменико Тедеско также в течение двух с половиной месяцев спрашивал: «Где Промес?» Это же спрашивали и миллионы болельщиков.

Я не заключала контракт до тех пор, пока «Спартак» не был полностью финансово в безопасности, если игрок не сможет выполнять свои обязательства.

Так бездарно потерять игрока – это самим себе сказать «шах». Если не будет замены равноценной Промесу, то «мат» скажут уже другие», – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Промес арестован, экстрадицию в Нидерланды запросили официально. Квинси был уверен, что «все схвачено». Что происходит?

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48 комментариев
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Простыня Заремы впечатляет конечно, но как сказал Владимир Высоцкий в известном сериале.....,,Вор должен сидеть в тюрьме!!!,, И я с ним согласен, ибо у этого голандского мальчика, серое вещество полностью отсутствует, и как он себя ведёт после приговора, наглядно говорит об этом. Одно непонятно, как клуб с такой историей как Спартак, пытается найти хоть что то, чтобы оправдать его мягко говоря нелепые поступки
+47
-4
+43
Не фиг рвать за Квинси гланды,
Будет выдан в Нидерланды!
+17
0
+17
Ответ Хамлет датский
Простыня Заремы впечатляет конечно, но как сказал Владимир Высоцкий в известном сериале.....,,Вор должен сидеть в тюрьме!!!,, И я с ним согласен, ибо у этого голандского мальчика, серое вещество полностью отсутствует, и как он себя ведёт после приговора, наглядно говорит об этом. Одно непонятно, как клуб с такой историей как Спартак, пытается найти хоть что то, чтобы оправдать его мягко говоря нелепые поступки
Что Вас смущает в истории Спартака? Допинговое мошенничество, от которого они "не админресурсом" бегают уже 20 лет? Или то, как они отмазали Аяза Гулиева от тюрьмы за избиение пешехода, не уступившего ему дорогу на пешеходном переходе? Вот насчет соответствия истории этого допингово-уголовного клуба и нынешней ситуации как раз всё в порядке ;)
+21
-7
+14
Промес ударил человека ножом и попытался организовать контрабанду наркотиков в промышленных масштабах. Но, по мнению Заремы, виноват в его аресте не он, а другие люди )) В данном случае - это нынешние менеджеры Спартака
+13
-3
+10
Так при Зареме подписали контракт с Промесом
+14
-4
+10
Ответ Циник Петербургский
Что Вас смущает в истории Спартака? Допинговое мошенничество, от которого они "не админресурсом" бегают уже 20 лет? Или то, как они отмазали Аяза Гулиева от тюрьмы за избиение пешехода, не уступившего ему дорогу на пешеходном переходе? Вот насчет соответствия истории этого допингово-уголовного клуба и нынешней ситуации как раз всё в порядке ;)
Ваши слова правильные, это так, но справедливости ради нужно признать, что клуб Спартак для России не пустой звук, история....и богатая история у них есть, особенно в СССР когда не огромные деньги делали команды чемпионами, а именно игра за эмблему и статус клуба
+11
-3
+8
Ответ Вячеслав Припузов
Так при Зареме подписали контракт с Промесом
Так в 2020 его начали пасти) не по этой ли причине он приехал в Спартак в 2021-м, пользуясь отношением людей к нему? Если так, то его следовало самим слить за такое.
+7
0
+7
Ей абсолютно плевать что преступник играет за такой популярный в стране клуб, и только сожаление о потере хорошего игрока.
+8
-2
+6
Ответ Sergeant Squirting
Комментарий удален модератором
Вот бы еще не путать внутренние следственные органы государства с международной организацией, чью юрисдикцию в принципе не все признают.
Хотя господи, кого волнуют такие мелочи?
+7
-3
+4
Ответ Семен Романов
Вы правы,но хотелось бы заметить, всё то,что происходит сейчас с клубом,это даже "плевком" нельзя назвать в их некогда богатую историю.
Вот тут согласен
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Ответ Циник Петербургский
А еще когда-то была Великая Османская Империя. И Римская Империя была. Можно цивилизацию индейцев майя или Рюрика припомнить... Но только это как-то не слишком актуально в 21-м веке. А вот все эти "неприятности", которые так не любят упоминать "честные и адекватные" спартаковцы, произошли именно в современности.
Помнить нужно всё хорошее...это история, и чтить героев истории, ну как можно забыть героев ВОВ, или тоже предложить кому нибудь вспомнить майя или 1812 год? Тут вы не правы....Спартак с хорошей историей.....а то что происходит сейчас, конечно вопиющий случай
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Что значит бездарно потеряли игрока? Он нарушил законы и должен быть изолирован от общества. Эти без админресурса уже как данность принимают, что Россия обязана была его покрывать?
+6
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Как сказал бы незабвенный Светоч-нет предела человеческой мерзости. Человек преступник и наказание должно быть неотвратимым. Остальное уже не имеет значения.
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Тут в первую очередь сам Промес виноват во всём. Это он в первую очередь подвёл клуб, а не клуб в чём то виноват перед ним. С ним и так СМ сюскался как мог. А он сам сделал всё для того чтобы его поймали и сдали. Глупый и бессовестный человек он, вот и всё. А то руководство Спартака то, руководство это... Смешно. Руководство Спартака тут только виновато в том что после решения суда не отстранили его в принципе сразу. Посылы Заремы и её страдания по "несчастному" Квинсичке совершенно не адекватны.
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+3
Ответ Хамлет датский
Ваши слова правильные, это так, но справедливости ради нужно признать, что клуб Спартак для России не пустой звук, история....и богатая история у них есть, особенно в СССР когда не огромные деньги делали команды чемпионами, а именно игра за эмблему и статус клуба
А еще когда-то была Великая Османская Империя. И Римская Империя была. Можно цивилизацию индейцев майя или Рюрика припомнить... Но только это как-то не слишком актуально в 21-м веке. А вот все эти "неприятности", которые так не любят упоминать "честные и адекватные" спартаковцы, произошли именно в современности.
+3
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Он сам себя потерял, ибо мозгов нет. Спартаку тут и стараться не пришлось)
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главное в шахматах офицеров двигать и турки выводить.
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Ответ Хамлет датский
Вот тут согласен
Наверное сейчас у кого-то клуб может ассоциироваться не с былыми заслугами,а именно с скандалами,поведением отдельных личностей,как нынешних так и тех кто был и это все перечёркивает и сводит на нет труды тех,кто заслуживает.
Могу быть не прав.
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Да по-любому его туда намеренно отвезли, чтобы там его задержали и не пришлось самим инициировать разрыв контракта.
Мол не мы такие плохие, а это так обстоятельства сложились. А мы вообще Промеса поддерживаем.
+5
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Ответ Karpins
Больше удивляет, как клуб с такой историей и болельщиками превратился во все вот это
Что значит превратился? С какой историей? Создания двумя коллаборантами? Так, напротив, не выбивается из общей парадигмы
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Руководство Спартака виновато только в одном, что не могут заменить одного игрока, а так за Промесом уже достаточно косяков, поэтому расторжение контракта станет единственным правильным решением.
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Ответ Хамлет датский
Простыня Заремы впечатляет конечно, но как сказал Владимир Высоцкий в известном сериале.....,,Вор должен сидеть в тюрьме!!!,, И я с ним согласен, ибо у этого голандского мальчика, серое вещество полностью отсутствует, и как он себя ведёт после приговора, наглядно говорит об этом. Одно непонятно, как клуб с такой историей как Спартак, пытается найти хоть что то, чтобы оправдать его мягко говоря нелепые поступки
Да понятно, что Спартак, как и Зенит с Кокориным, действует по указке партии. Только случай с Кокориным был показательной поркой, типа "Смотрите, перед законом все равны, охреневшие мажоры не смогут откосить". А Промес и его ситуация с точки зрения партии - это "враг моего врага - мой друг" и вообще противник ублюдочных западных режимов. Как это, российский клуб, расторгнется с таким человеком?
Я не знаю, хотели ли Спартак и Зенит в своих ситуациях поступить не так, как поступили в итоге, но думаю, что ни у тех, ни у тех банально не было выбора, как реагировать
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Ответ Хамлет датский
Ваши слова правильные, это так, но справедливости ради нужно признать, что клуб Спартак для России не пустой звук, история....и богатая история у них есть, особенно в СССР когда не огромные деньги делали команды чемпионами, а именно игра за эмблему и статус клуба
Как раз в советское время, Партаппарат и клепал этим КБ липовые чемпионства. Потому как решили они болеть за этот клуб, заодно и толкали его вверх, как могли. Пока в 1961 не появилось киевское Динамо...
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Ответ Хамлет датский
Помнить нужно всё хорошее...это история, и чтить героев истории, ну как можно забыть героев ВОВ, или тоже предложить кому нибудь вспомнить майя или 1812 год? Тут вы не правы....Спартак с хорошей историей.....а то что происходит сейчас, конечно вопиющий случай
Я немного не про то. У любой истории есть периоды. Сейчас, начиная с 2003-го года, как самое позднее, идет такой период истории ФК Спартак, который очень хорошо соотносится с их попытками оправдать уголовника Промеса. Ведь все эти бромантановые мошенничества и аязы гулиевы, избивающие пешеходов, все эти наркоманы еременко - это всё ведь не вчера произошло. А длится уже более 2-х десятков лет. То есть порядка 20% истории их клуба Такой вот полноценный исторический период. Не предлагаете же Вы на этот период закрыть глаза? Так вот, если вернуться к Вашему изначальному посту, нынешний исторический период Спартака очень хорошо соотносится с их позицией по Промесу.
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Ответ Вова Пупкин
Как раз в советское время, Партаппарат и клепал этим КБ липовые чемпионства. Потому как решили они болеть за этот клуб, заодно и толкали его вверх, как могли. Пока в 1961 не появилось киевское Динамо...
Привелегии были, несомненно....но это был российский клуб, а не из Рио де Жанейро....да и в Европе шумел, не то что нынешние реалии
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Ответ Циник Петербургский
Промес ударил человека ножом и попытался организовать контрабанду наркотиков в промышленных масштабах. Но, по мнению Заремы, виноват в его аресте не он, а другие люди )) В данном случае - это нынешние менеджеры Спартака
Он еще и с места дтп уехал, для полноты картины.
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Ответ Хамлет датский
Ваши слова правильные, это так, но справедливости ради нужно признать, что клуб Спартак для России не пустой звук, история....и богатая история у них есть, особенно в СССР когда не огромные деньги делали команды чемпионами, а именно игра за эмблему и статус клуба
Вы правы,но хотелось бы заметить, всё то,что происходит сейчас с клубом,это даже "плевком" нельзя назвать в их некогда богатую историю.
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Ответ ЗЕНИТ65
Комментарий удален модератором
Детей, пожалуйста, не трогайте. Они не при чем.
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Ответ [ADO]
Если отбросить в сторону этический момент и факт того, что Промес преступник, то справедливости ради, Зарема права: Спартак - это просто сборище нулей. Зная, что игрока могут принять по запросу суда, они спокойно отправляют его за границу, отмазываясь теперь болтовней типа "Промес хотел, Абаскаль хотел". Бред какой-то. Как-будто контрактом владеет не клуб, а эти два субъекта. Бардак.
Промес до сборов сам ездил в ОАЭ, а тут на сборы не поеду...)
Может ему еще нянечку надо было предоставить?
Мужику 32 года! Должен сам отвечать за свои поступки.
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