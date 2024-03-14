Зарема о Промесе и руководстве «Спартака»: «Так бездарно потерять игрока – это «шах» самим себе, без равноценной замены «мат» скажут уже другие»
Зарема Салихова раскритиковала действия «Спартака» в ситуации с Квинси Промесом.
Вчера стало известно, что Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. До этого Квинси находился под домашним арестом после ДТП.
Ранее суд Амстердама заочно осудил футболиста «Спартака» на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма, перехваченных в Антверпене в 2020 году. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
«Мы провожали Промеса в «Севилью», зная, что он обязательно вернется. Спустя годы мы встречали Промеса из «Аякса» как родного сына.
Нынешнее руководство клуба феноменально проводило игрока в ОАЭ, а то, вернется ли Квинси в «Спартак», их уже не волновало.
А вот сейчас наспех написанные, непродуманные отмазки руководства пошли в телеграм-каналах о том, как они пытались, уговаривали Промеса не ехать на сборы, советовали остаться. Просто бразильский сериал «Богатые клубы тоже плачут!»
Футболист сам просился в Дубай, тренер требовал у руководства игрока на сборах... Стоп! Кто в клубе главный? Тренер, игрок или сам клуб? Футболист или тренер принимает сам решения такого плана только в слабом клубе при слабом руководстве.
Очень удобная позиция – свалить на тренера. Любому специалисту нужен игрок на предсезонке. Доменико Тедеско также в течение двух с половиной месяцев спрашивал: «Где Промес?» Это же спрашивали и миллионы болельщиков.
Я не заключала контракт до тех пор, пока «Спартак» не был полностью финансово в безопасности, если игрок не сможет выполнять свои обязательства.
Так бездарно потерять игрока – это самим себе сказать «шах». Если не будет замены равноценной Промесу, то «мат» скажут уже другие», – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Промес арестован, экстрадицию в Нидерланды запросили официально. Квинси был уверен, что «все схвачено». Что происходит?
Будет выдан в Нидерланды!
Хотя господи, кого волнуют такие мелочи?
Могу быть не прав.
Мол не мы такие плохие, а это так обстоятельства сложились. А мы вообще Промеса поддерживаем.
Я не знаю, хотели ли Спартак и Зенит в своих ситуациях поступить не так, как поступили в итоге, но думаю, что ни у тех, ни у тех банально не было выбора, как реагировать
Может ему еще нянечку надо было предоставить?
Мужику 32 года! Должен сам отвечать за свои поступки.
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