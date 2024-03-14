Зарема о Промесе и руководстве «Спартака»: «Так бездарно потерять игрока – это «шах» самим себе, без равноценной замены «мат» скажут уже другие»

Зарема Салихова раскритиковала действия «Спартака» в ситуации с Квинси Промесом.

Вчера стало известно, что Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. До этого Квинси находился под домашним арестом после ДТП.

Ранее суд Амстердама заочно осудил футболиста «Спартака» на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма, перехваченных в Антверпене в 2020 году. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

«Мы провожали Промеса в «Севилью», зная, что он обязательно вернется. Спустя годы мы встречали Промеса из « » как родного сына.

Нынешнее руководство клуба феноменально проводило игрока в ОАЭ, а то, вернется ли Квинси в «Спартак», их уже не волновало.

А вот сейчас наспех написанные, непродуманные отмазки руководства пошли в телеграм-каналах о том, как они пытались, уговаривали Промеса не ехать на сборы, советовали остаться. Просто бразильский сериал «Богатые клубы тоже плачут!»

Футболист сам просился в Дубай, тренер требовал у руководства игрока на сборах... Стоп! Кто в клубе главный? Тренер, игрок или сам клуб? Футболист или тренер принимает сам решения такого плана только в слабом клубе при слабом руководстве.

Очень удобная позиция – свалить на тренера. Любому специалисту нужен игрок на предсезонке. также в течение двух с половиной месяцев спрашивал: «Где Промес?» Это же спрашивали и миллионы болельщиков.

Я не заключала контракт до тех пор, пока «Спартак» не был полностью финансово в безопасности, если игрок не сможет выполнять свои обязательства.

Так бездарно потерять игрока – это самим себе сказать «шах». Если не будет замены равноценной Промесу, то «мат» скажут уже другие», – сказала жена экс-владельца « » Леонида Федуна.

Промес арестован, экстрадицию в Нидерланды запросили официально. Квинси был уверен, что «все схвачено». Что происходит?